Így áll most a forint: mutatjuk a kedd reggeli árfolyamokat

Nem változott számottevően a forint árfolyama kedd reggel az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Reggel hét órakor az eurót 363,82 forinton jegyezték, szinte pontosan ugyanott, mint hétfő délután hat órakor, amikor 363,83 forinton állt az árfolyam.

A dollár jegyzése kedd reggel 312,96 forinton állt, míg előző délután 312,92 forinton jegyezték. A svájci frank árfolyama 386,73 forint volt, a hétfő délutáni 386,70 forint után.

A forint az év elejéhez képest továbbra is erősebb szinten áll. Kedd reggeli jegyzésén 5,4 százalékkal erősebb volt az euróval, 4,4 százalékkal a dollárral, illetve 6,4 százalékkal a svájci frankkal szemben.

A hétfői kereskedés során az euró árfolyama 361,53 és 363,85 forint között mozgott, vagyis a hétfő esti szinthez képest a forint kedd reggel lényegében változatlanul kezdte a napot.