A Pénzcentrum 2026. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így áll most a forint: mutatjuk a kedd reggeli árfolyamokat
Nem változott számottevően a forint árfolyama kedd reggel az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Reggel hét órakor az eurót 363,82 forinton jegyezték, szinte pontosan ugyanott, mint hétfő délután hat órakor, amikor 363,83 forinton állt az árfolyam.
A dollár jegyzése kedd reggel 312,96 forinton állt, míg előző délután 312,92 forinton jegyezték. A svájci frank árfolyama 386,73 forint volt, a hétfő délutáni 386,70 forint után.
A forint az év elejéhez képest továbbra is erősebb szinten áll. Kedd reggeli jegyzésén 5,4 százalékkal erősebb volt az euróval, 4,4 százalékkal a dollárral, illetve 6,4 százalékkal a svájci frankkal szemben.
A hétfői kereskedés során az euró árfolyama 361,53 és 363,85 forint között mozgott, vagyis a hétfő esti szinthez képest a forint kedd reggel lényegében változatlanul kezdte a napot.
Egyre súlyosabb pénzügyi krízisben Budapest: tologatni kell a számlákat, már a tömegközlekedést is érinti
A főváros súlyosbodó likviditási gondjai miatt Karácsony Gergely jövő tavaszra halasztotta a BKK egyik fő partnerének, az ArrivaBusnak járó 9 milliárd forintos kifizetést.
Fény derült a féltve őrzött adatokra: erre szórt el iszonyatos milliárdokat az MNB Varga Mihály vezetése alatt
Az adatok megismerését komoly jogi vita előzte meg.
Már 697 forint a gázolaj országos átlagára, a kormány pedig célzott segítséget adna a dízelt használóknak.
A napokban hivatalba lépő vezető hangsúlyozta, hogy a NAV működése közvetlen hatással van a költségvetés biztonságára, a gazdaság versenyképességére és az állami intézményekbe vetett társadalmi...
Hiába ígérték, borul a papírforma: kiszivárgott iratok leplezték le, mikor indulhat be valójában Paks II
A Roszatom érdemben nem kommentálta az értesüléseket.
Fű alatt adta volna el az Orbán-kormány Budapest legértékesebb épületeit: kiszivárgott az eltitkolt lista
A döntés előkészítői komoly piaci kereslettel számoltak, a tervek szerint a kiürített irodákat elsősorban kínai befektetőknek szánták.
Hirtelen óriásit ugrott a forint, de a feketeleves még csak most jön: erre a dologra figyel most mindenki
Ennek az adatnak kiemelt jelentősége van a szeptember 22-i jegybanki ülés előtt, ahol az MNB a friss Inflációs jelentését is bemutatja.
Szabálykövetően és a hatóságokkal együttműködve tölti bűnügyi felügyeletét siófoki luxusnyaralójában Schadl György.
Míg a kilencvenes években még közel 50 haláleset történt minden évben, idén nyár végéig hat halálos áldozatot követelt a tó.
Újabb EU-s ezermilliárdok sorsa dől el heteken belül: kucsfontosságú beadványt készít Magyarország kormánya
A kormány szeptember elején benyújtja az Európai Bizottságnak azt az önértékelést, amely 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását teheti lehetővé.
Nem várt fordulat a magyar iparban: miközben az autógyártás szárnyal, komoly bajban az élelmiszergyártók
2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Az alacsonyabb inflációs cél kijelölése jellemzően tartósan magasabb kamatkörnyezetet tesz szükségessé.
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
Összeszedtük, mely cikkek pörögtek a legjobban a Pénzcentrumon a 36. héten.
Komolyan 58 000 forintot érhet majd egyetlen OTP-részvény? Elképesztő jóslat érkezett a magyar bankpapírra
Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
Az Egyesült Államok gazdasági súlyát jól mutatja, hogy több tagállama önmagában is akkora teljesítményt produkál, mint a világ vezető országai.
A főbb devizákkal szemben mind gyengült a forint az esti zárásra, az euró nagyjából tartja magát a dollárral szemben.
Pofátlan banki csalást lepleztek le: videón az újabb próbálkozás, így próbálják kifosztani a számládat
A jól ismert módon, magát ügyintézőnek kiadva próbálkozott egy telefonos csaló, pechére azonban a kiszemelt áldozatot nem ejtették a fejére.
Rendkívüli bejelentés: eszméletlen vagyon került vissza az államhoz, milliárdos osztalék folyik be a kasszába
A tranzakció a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) augusztus végi megszüntetésének következménye.