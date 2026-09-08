Egyre súlyosabb pénzügyi krízisben Budapest: tologatni kell a számlákat, már a tömegközlekedést is érinti

A főváros súlyosbodó likviditási gondjai miatt Karácsony Gergely jövő tavaszra halasztotta a Budapesti Közlekedési Központ egyik fő partnerének, az ArrivaBusnak járó 9 milliárd forintos kifizetést. A döntésre alig egy héttel azután került sor, hogy a főpolgármester általános kifizetési korlátozást rendelt el a Fővárosi Önkormányzatnál.

A Fővárosi Közgyűlés két ülése között hozott, halaszthatatlan döntés értelmében a BKK az idén szeptember és december között esedékes számláit csak 2027 márciusában egyenlíti ki. A közlekedési társaság a likviditási egyensúly megőrzésével indokolta a kötelezettségek átütemezését. Bár hasonló fizetési halasztásra tavaly is sor került, a jelenlegi helyzet súlyosságát mutatja, hogy idén már hónapokkal korábban, az ősz elején rákényszerült erre a városvezetés - írta a Népszava.

A csúszás hírére reagálva Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke kifejezte reményét, hogy a döntés nem veszélyezteti a munkavállalók bérét. A fizetőképesség fenntartása érdekében a BKV vezetése hetente egyeztet a fővárossal.

A kassza kiürülését jól mutatja, hogy Karácsony Gergely 2026. szeptember 1-jétől létszámstopot és kifizetési korlátozást vezetett be, így minden új kiadáshoz előzetes főpolgármesteri engedély szükséges. A mostani halasztás rávilágít arra, hogy az új kötelezettségvállalások tilalma után már a meglévő tartozások kifizetése is akadályokba ütközik.

A BKK anyagi nehézségeit tovább fokozza a közösségi közlekedésre szánt 12 milliárd forintos állami normatíva idei elmaradása. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ugyanakkor a fő problémát nem a normatíva, hanem a szolidaritási hozzájárulás jelenti. A miniszter elismerte, hogy a korábbi kormány által meghatározott számítási modell és a fizetési kötelezettség mértéke egyértelműen nehézségeket okoz Budapestnek, egyúttal jelezte, hogy már keresik a megoldást a helyzet rendezésére.

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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA