Csaknem ezermilliárd forintról döntött a kormány: fontos változások jönnek a támogatásoknál és a hiteleknél

Csaknem ezermilliárd forinttal növeli a kormány a vidékfejlesztési, halászati és kohéziós uniós programok finanszírozására fordítható keretet. A költségvetési előirányzatok összesen 981,1 milliárd forinttal léphetők túl a mostani döntés alapján. Közben a Széchenyi Kártya egyes likviditási hiteltermékeinél változnak a feltételek: emelkedik a kamat, és kötelező készfizető kezességvállalás sem írható elő. A kormány emellett felülvizsgálja az állami viszontgaranciákat, új képzési rendszert vezetne be a közbeszerzésekben részt vevő vállalkozások számára, és a jogszabály-előkészítés társadalmi egyeztetésének dokumentálását is szigorítja.

A kormány összesen 981,1 milliárd forinttal emeli meg a vidékfejlesztési, halászati és kohéziós támogatásokhoz kapcsolódó európai uniós programok finanszírozására felhasználható keretet. A döntés értelmében a költségvetés „vidékfejlesztési és halászati programok”, valamint „kohéziós politikai operatív programok 2021–2027” elnevezésű kiadási előirányzatai léphetik túl az eredetileg meghatározott összeget.

A Magyar Közlönyben szerda este megjelent rendelet a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, a Széchenyi Kártya Programot érintő mérföldkő teljesítését is szolgálja. Ennek részeként a Likvid típusú hiteltermékek kamattámogatással csökkentett ügyleti kamata a 3 havi BUBOR szintjére emelkedik. Emellett csütörtöktől ezeknél a hiteltermékeknél nem írható elő kötelező garantőrintézményi készfizető kezességvállalás.

A kormány az állami viszontgaranciák rendszerét is felülvizsgálja. Az amortizációs ütemezéseket valamennyi érintett garanciánál áttekintik, és az új garanciák nyújtásának korlátozásával szeretnék mérsékelni a teljes állományt. A cél az, hogy ezek GDP-hez viszonyított aránya az uniós tagállamok átlagos szintje alá kerüljön. A következő év tervezésénél már a felülvizsgálat eredményeit is figyelembe kell venni.

A közbeszerzések területén is új intézkedésről született döntés. A kormány képzési koncepciót fogadott el a közbeszerzések ajánlattevői számára, amelynek célja az ajánlattevői aktivitás és ezáltal a verseny növelése. A képzési rendszer elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési részvételének fokozását szolgálja.

A jogszabályok előkészítésének folyamatában szintén változás lép életbe. A kormány ezentúl saját maga számára is kötelezővé teszi, hogy a kormányzati egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezeteknél és miniszteri rendeletekhez kapcsolódó munkaanyagoknál rögzítsék, vonatkozik-e rájuk a társadalmi részvételről szóló 2010-es törvény. Amennyiben az adott előterjesztés a törvény hatálya alá tartozik, azt is meg kell jelölni, milyen társadalmi egyeztetési formát javasolnak. Ha valamelyik tervezet a törvényben meghatározott kivételek miatt nem tartozik a szabályozás hatálya alá – például honvédelmi, nemzetbiztonsági vagy külügyi jelentősége miatt –, ezt megfelelően meg kell indokolni.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA