Friss adatok érkeztek a magyar fizetésekről: ennyit visznek haza átlagosan a dolgozók

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A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754 700 forint, a nettó átlagkereset pedig 529 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 617 900, a nettó kereset mediánértéke 438 000 forintot ért el, 8,8, illetve 10,9%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754 700 forint volt 2026 júniusában, 7,1%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
A nettó átlagkereset 529 700 forintot ért el, ez 9,4%-kal magasabb volt, mint 2025 júniusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 708 600 forint volt, ami 7,9%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 700 800, a költségvetésben 717 600, a nonprofit szektorban 757 600 forintot tett ki, 7,5 és 9,0, illetve 8,3%-kal nőtt egy év alatt.
A reálkereset 7,6%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,7%-os növekedése mellett.
A bruttó mediánkereset 617 900 forintot ért el, ami 8,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A nettó kereset mediánértéke 438 000 forintot tett ki, ez 10,9%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
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