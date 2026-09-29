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Gazdaság

Ennyi volt az olcsó nassolásnak? Újabb áremelésre készül a Pepsi

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 14:14

Ismét emeli egyes termékeinek árát a PepsiCo az idei árcsökkentések után, ami komoly aggodalmat váltott ki a piaci elemzőkből, és a részvények leminősítéséhez vezetett. A szakértők szerint a lépés mélyebb strukturális problémákra utal egy olyan időszakban, amikor a vállalatnak a gyengébb fogyasztói környezettel és a megváltozott étkezési szokásokkal egyaránt meg kell küzdenie, szemlézte a Portfolio.

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A PepsiCo az idei árcsökkentések után ismét emeli egyes termékei árát. A döntés hírére a Deutsche Bank tartásra rontotta a PepsiCo részvényeire vonatkozó ajánlását, és 155-ről 138 dollárra csökkentette a célárat. A TD Cowen szintén mérsékelte eredményvárakozásait, a célárat 145-ről 133 dollárra vágva. A papírok jelenleg 128 dollár körül forognak, ami 2026-ban eddig mintegy 11 százalékos gyengülést jelent.

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A vállalat azzal indokolta a chipsek és üdítők árának alacsony vagy közepes, egyjegyű százalékos emelését, hogy az üzemanyag-, az alapanyag- és a csomagolási költségek egyaránt emelkedtek. A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az új árak még így is elmaradnak attól a szinttől, amelyet az idei, akár 15 százalékos árcsökkentések előtt alkalmaztak. Korábban éppen azért kényszerültek az árak mérséklésére, mert a vásárlók túl drágának találták a termékeket, ám a lépés nem hozta meg a remélt forgalomnövekedést.

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Steve Powers, a Deutsche Bank elemzője rámutatott, hogy a PepsiCo a világjárvány alatt és után túl agresszívan emelt árat az észak-amerikai piacon. Ezzel párhuzamosan – a magasabb növekedési várakozásokhoz igazítva – túlméretezte a létszámot és az infrastruktúrát. A cég így most a túlméretezett költségszerkezet és a vártnál tartósan gyengébb kereslet szorításába került.

A vállalatra több irányból is komoly nyomás nehezedik. Az árérzékenyebb vásárlók körében egyre nagyobb teret hódítanak az olcsóbb sajátmárkás termékek, miközben a GLP-1 típusú fogyasztószerek széles körű elterjedése alapvetően formálja át a lakosság nassolási szokásait.

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A helyzetet tovább bonyolíthatja az amerikai élelmiszertámogatási program (SNAP) esetleges szigorítása, ami újabb csapást mérhet a sós rágcsálnivalók értékesítésére. A piac eközben feszülten figyeli, hogy a PepsiCo-ban 2 százalékos részesedéssel bíró aktivista befektető, az Elliott Investment Management megelégeli-e a folyamatokat, és erélyesebb fellépésre szánja-e el magát a cégvezetéssel szemben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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