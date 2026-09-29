2026. szeptember 29. kedd Mihály
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. június 23.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után a jegybank épületében 2026. június 23-án.MTI/Lakatos Péter
Gazdaság

Döntött a jegybank: hiába a várakozás, ezen a technikai okon bukik el az olcsóbb bankolás

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 09:38

A hazai bankváltások megkönnyítése érdekében felmerült a bankszámlaszám-hordozhatóság ötlete a parlamentben. Varga Mihály jegybankelnök azonban egyértelművé tette, hogy a jelenlegi, IBAN-ra épülő nemzetközi fizetési rendszer technikai okokból Európában sehol sem teszi lehetővé ezt a megoldást - számolt be a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A téma az Országgyűlés legutóbbi azonnali kérdések óráján került terítékre. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője a telefonszám-hordozhatóság mintájára vezetné be az újítást, ami szerinte fontos fogyasztóvédelmi lépés lenne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Úgy véli, az ügyfeleket a bonyolult adminisztráció visszatartja az olcsóbb szolgáltatók választásától, így a bankokra sem nehezedik nyomás a díjaik mérséklésére. Érvelése alátámasztására felidézte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy korábbi kimutatását, amely szerint az Európai Unión belül a magyarok költik jövedelmük legnagyobb hányadát bankolási költségekre.

Kapcsolódó cikkeink:

Varga Mihály jegybankelnök válaszában rámutatott, hogy a számlaszámok megtartása a bankváltás során alapvetően technikai akadályokba ütközik.

Az Európai Bizottság, valamint Nagy-Britannia és Norvégia is megvizsgálta már az elképzelést, de mindenhol ugyanarra a következtetésre jutottak, miszerint a jelenleg használt, nemzetközi bankszámlaszámokra (IBAN) épülő infrastruktúra egyszerűen nem alkalmas a hordozhatóságra, ezért ez a gyakorlat egyetlen európai országban sem működik.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
#mnb #bankszámla #bankolás #gazdaság #fogyasztóvédelem #parlament #portfolio #bankok #varga mihály #magyar nemzeti bank #bankmonitor
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:14
11:10
11:01
10:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 28. 16:50
Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. szeptember 29. 10:02
Olcsóbbak lettek az új személyi kölcsönök - megéri lecserélni a régit?
Megéri alacsonyabb kamatú hitelre cserélni a meglévő személyi kölcsönt? A kérdés egyre aktuálisabb:...
MEDIA1  |  2026. szeptember 28. 14:32
Az ATV-vezérigazgató Fidesz-közeli volt üzlettársa átvette Rogán Antal volt feleségének milliárdokat termelő médiacégét
Bessenyei István, Sarka Kata férje és a Valton-Sec társtulajdonosa a Top News Hungary Kft. többségi...
iO Charts  |  2026. szeptember 28. 11:01
Adobe 2026 Q3 - Szentiment hatás mozgatja az árfolyamot?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? Az Adobe 2026 Q3-as jelentése előtt a részvény árfolyama m...
Holdblog  |  2026. szeptember 28. 09:01
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek má...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
2026. szeptember 28.
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
2026. szeptember 28.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 29. kedd
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
2
1 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
3
22 órája
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
4
5 napja
Rendkívüli! Elkaszálták a kormány százmilliárdos sarcát: hatalmas bajban a költségvetés
5
1 hete
Most érkezett! Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem érkezik rajta földgáz Magyarországra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 11:01
Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs őrizetbe vételéről: kiderült, mivel gyanúsítják a volt minisztert
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 10:52
Elárulta az államtitkár, tényleg változtatnak az Otthon Starton: kiderült, milyen szigorítást tervez a kormány
Agrárszektor  |  2026. szeptember 29. 10:29
Elképesztő összeget bukott Magyarország: ezért súlyos árat fizetünk