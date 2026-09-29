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Döntött a jegybank: hiába a várakozás, ezen a technikai okon bukik el az olcsóbb bankolás
A hazai bankváltások megkönnyítése érdekében felmerült a bankszámlaszám-hordozhatóság ötlete a parlamentben. Varga Mihály jegybankelnök azonban egyértelművé tette, hogy a jelenlegi, IBAN-ra épülő nemzetközi fizetési rendszer technikai okokból Európában sehol sem teszi lehetővé ezt a megoldást - számolt be a Portfolio.
A téma az Országgyűlés legutóbbi azonnali kérdések óráján került terítékre. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője a telefonszám-hordozhatóság mintájára vezetné be az újítást, ami szerinte fontos fogyasztóvédelmi lépés lenne.
Úgy véli, az ügyfeleket a bonyolult adminisztráció visszatartja az olcsóbb szolgáltatók választásától, így a bankokra sem nehezedik nyomás a díjaik mérséklésére. Érvelése alátámasztására felidézte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy korábbi kimutatását, amely szerint az Európai Unión belül a magyarok költik jövedelmük legnagyobb hányadát bankolási költségekre.
Varga Mihály jegybankelnök válaszában rámutatott, hogy a számlaszámok megtartása a bankváltás során alapvetően technikai akadályokba ütközik.
Az Európai Bizottság, valamint Nagy-Britannia és Norvégia is megvizsgálta már az elképzelést, de mindenhol ugyanarra a következtetésre jutottak, miszerint a jelenleg használt, nemzetközi bankszámlaszámokra (IBAN) épülő infrastruktúra egyszerűen nem alkalmas a hordozhatóságra, ezért ez a gyakorlat egyetlen európai országban sem működik.
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Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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