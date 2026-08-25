Ez történt a forinttal a kamatdöntés után: így áll most az euróval szemben

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Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.

Címlapkép: Getty Images

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