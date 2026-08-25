Az Államadósság Kezelő Központ keddi aukcióján 5,21 százalékos átlaghozam mellett értékesített 30 milliárd forintnyi állampapírt.
Ez történt a forinttal a kamatdöntés után: így áll most az euróval szemben
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
A kamatdöntés után 5 perccel az euró jegyzése 362,20 forintra esett a közvetlenül a döntést megelőző 362,43 forintról. A svájci frank jegyzése 387,22 forintról 386,90 forintra, a dolláré pedig 310,82 forintról 310,54 forintra süllyedt.
A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
Az adott területekre fordított állami kiadások tekintetében sok mutató esetén hazánk az uniós rangsorban vagy a sereghajtók között van.
Estére 362,50 forintra drágult az euró, miközben a dollár is erősödött, a svájci frank viszont kissé olcsóbb lett.
Új rekordot döntött a BUX: 1,82 százalékot emelkedett, miközben a Richter közel 3,5 százalékot erősödött.
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A geopolitikai feszültségek miatt a piacok tartósan magas inflációra és egyre erőteljesebb kamatemelési ciklusra számítanak.
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Szeptember 1-jén tőzsdére megy a Shein: a részvénykibocsátás után közel 8400 milliárd forintot érhet a cég.
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A vizsgálat folyamatban van.
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