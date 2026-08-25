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Ez történt a forinttal a kamatdöntés után: így áll most az euróval szemben

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 14:52

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.

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A kamatdöntés után 5 perccel az euró jegyzése 362,20 forintra esett a közvetlenül a döntést megelőző 362,43 forintról. A svájci frank jegyzése 387,22 forintról 386,90 forintra, a dolláré pedig 310,82 forintról 310,54 forintra süllyedt.

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Címlapkép: Getty Images
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