Egykori magyar olimpikon műkorcsolyaedző ellen emelt vádat az ügyészség: pofozta, éheztette a tanítványait

A vád szerint a tréner a jobb sporteredmények érdekében fizikailag és lelkileg is bántalmazta tanítványait. Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, valamint a kiskorúakkal való foglalkozástól történő eltiltást indítványozott.

Háromrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség Gór-Sebestyén Júlia műkorcsolyaedző ellen. A vádirat szerint a tréner kezdetben szigorú, magas elvárásokat támasztó edzőként dolgozott, ám idővel a hozzáállása drasztikusan megváltozott, és a versenyzőkkel való kapcsolata rideggé, agresszívvá vált.

Gór-Sebestyén figyelmen kívül hagyta a gyermekek alapvető testi és érzelmi igényeit, mindent a versenyeredményeknek rendelt alá, és ennek érdekében elfogadhatatlan módszereket alkalmazott. Ha a gyerekek nem az elvárásainak megfelelően teljesítettek, az edző rendszeresen megalázta őket, gyakran a sportolótársaik előtt.

A verbális agresszió és a trágár kiabálás mellett fizikai bántalmazás is előfordult, a vádak szerint arcon ütött gyerekeket, de arra is volt példa, hogy élvédőt vagy fémkulacsot hajított feléjük.

A vádiratban az is szerepel, hogy Gór-Sebestyén egy edzőtábor során drasztikus ételmegvonással próbálta csökkenteni az egyik versenyző testsúlyát. Mindezzel a gyermekekben szorongást és önértékelési zavarokat idézett elő, veszélyeztetve három fiatalkorú fizikai, érzelmi és erkölcsi fejlődését.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést Gór-Sebestyén Júliára, emellett határozott időre tiltsa el őt minden olyan foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával jár.

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A bántalmazó légkörről Zsembery Katinka, az edző egyik korábbi tanítványa már korábban nyilvánosan is beszámolt. Visszaemlékezése szerint egy mérgezővé vált közegben nőtt fel, és a halmozódó problémák miatt végül az edzőváltás mellett döntött. Bár később sikeresen szerepelt Európa-bajnokságokon és más világversenyeken, a múltbeli fizikai és mentális bántalmazás feldolgozása rengeteg energiáját emésztette fel.

Zsembery arra is rámutatott, hogy a kezdeti szülői panaszokat sokáig senki sem vette komolyan, az abúzust pedig hazugságnak állították be. Nyilvános kiállásával az volt a célja, hogy erőt adjon a többi áldozatnak, és felhívja a figyelmet arra, hogy a sport világában is szükség van olyan edzőkre, akik egészséges szigorral, bántalmazás nélkül nevelik a sportolókat.