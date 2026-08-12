Kulcsemberek távoztak, de bizakodó az Aston Villa edzője: elárulta Emery, mi következik most

Unai Emery, az Aston Villa vezetőedzője a változásokkal teli nyári átigazolási időszak ellenére is magabiztos, és bízik a klub további fejlődésében - írta meg a The Guardian.

Az Aston Villa a ma esti Szuperkupa-mérkőzésre készül a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain ellen. A salzburgi Red Bull Arénában tartott sajtótájékoztatón az angol csapat vezetőedzője, a korábban egyébként a PSG-t is irányító Unai Emery láthatóan felszabadultan és jókedvűen jelent meg. Az oldott hangulat mögött azonban határozott üzenet rejtőzött, a spanyol szakember szerint ugyanis a távozó játékosok ellenére a Villa képes folytatni a fejlődést.

A klub a nyáron három kulcsemberét is értékesítette. Morgan Rogerst a Chelsea 117 millió fontért vásárolta meg – miközben két és fél éve Emery kérésére mindössze 8 millióért szerződtették a Middlesbrough-tól. A korábban ingyen igazolt Youri Tielemans 35 millió fontért távozott, Lucas Digne pedig visszatért a PSG-hez, így akár éppen korábbi klubja ellen debütálhat a párizsiaknál. Amennyiben az Arsenal konkrét lépést tesz Ezri Konsáért, újabb érzékeny veszteség érheti a birminghamieket. Ráadásul három meghatározó stábtag is távozott, köztük a pontrúgás-specialista Austin MacPhee.

McGinn határozottan fogalmazott, amikor az elvárásokról kérdezték.

Megvan a magunk magja, ugyanaz a menedzser, ugyanazok a módszerek és ugyanaz a vágy hajt minket a többre. Sokan gondolták néhány éve, hogy elértük a plafont, de bebizonyítottuk, hogy tévedtek

– mondta a skót középpályás, aki lelkesen beszélt az "új Aston Villáról".

A vezetőedző Emery külön kitért a klub márkaértékének növekedésére is, amelyet az elmúlt évek eredményei alapoztak meg. Az egyik legmeghatározóbb pillanat a PSG elleni BL-negyeddöntő 16 hónappal ezelőtti visszavágója volt, amelyen a 3–2-es Villa Park-i győzelem ellenére Gianluigi Donnarumma bravúrjai és Willian Pacho utolsó másodperces blokkja megakadályozták a hosszabbítás kivívását.

A Premier League a világ legjobb bajnoksága, és az Aston Villa ma már méltó márkaként van jelen benne. A klub hatalmas erőfeszítéseket tesz, a Villa Park bővítése révén jövőre már 50 ezer szurkolót tudunk majd fogadni

– hangsúlyozta a menedzser.

A Szuperkupa-döntő helyszínén a stadion homlokzatát a birminghamiek májusi, isztambuli Európa-liga-győzelmét megörökítő képek borítják, a csapatot pedig hatezer Villa-szurkoló kísérte el Salzburgba.

Kényelmesen érzem magam, boldog vagyok, és még követelőzőbb, mint az előző években. Többet akarunk, nem állunk meg itt

– zárta szavait Emery.