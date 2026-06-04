Történelmi fordulat Magyarországon: tömegesen pártolnak el a magyarok korábbi kedvenc befektetéstől - helyette ide áramlik most a pénz

Alapvető fordulat látható a magyar lakosság megtakarítási szokásaiban, ugyanis az alacsony banki betéti kamatok és a lakossági állampapírok drasztikusan visszaeső hozamai miatt a befektetők tömegesen pártolnak el a korábbi kedvenc termékektől. A friss adatok szerint a tőke egyre nagyobb arányban áramlik a befektetési alapokba, a külföldi tőzsdén kereskedett alapokba (ETF) és az adómentes tartós befektetési számlákra (TBSZ). Ennek eredményeként a háztartások befektetésialap-állománya mára történelmi csúcsot döntve megelőzte az állampapírokét.

A Magyar Nemzeti Bank elemzése rávilágít arra, hogy a lekötött betétek csaknem fele átlagosan egy százalék alatti kamatot fizet, miközben a jegybanki alapkamat ennél jóval magasabb, 6,5 százalékos. Ez az aránytalanság leginkább a tízmillió forint alatti megtakarítással rendelkező kisbefektetőket sújtja, míg a nagyobb vagyonnal bíró ügyfelek akár 5–6 százalékos hozamot is elérhetnek. A jelenlegi rendszer leginkább a bankoknak kedvez, miközben a passzív megtakarítók elesnek a piacon elérhető nyereségtől.

Eközben az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) korszaka is lezárult, miután a korábbi 18–19 százalékos csúcshozamok az infláció mérséklődésével 4–5 százalék körüli szintre estek vissza. A lakosság gyorsan reagált a változásra, így tizennégy év után először csökkent a háztartások állampapír-állománya.

A PMÁP-kamatokból kifizetett mintegy 1300 milliárd forint jelentős része már nem az államkasszába tért vissza, hanem a befektetési alapokba áramlott. Ez 2025-ben rekordméretű, 2300 milliárd forintos tőkebeáramlást eredményezett a szektorban, aminek köszönhetően a háztartások befektetési alapokban tartott vagyona 16 400 milliárd forintos értékével a történelem során először szárnyalta túl a 13 700 milliárd forintos állampapír-állományt.

Mivel a hazai piac alig kínál tőzsdén kereskedett alapokat (ETF), a diverzifikációt és alacsony költségeket kereső magyarok a külföldi termékek felé fordultak, amelyekből 2025-ben közel 100 milliárd forintnyit vásároltak. A Lightyear befektetési platform adatai szintén megerősítik ezt a trendet, hiszen a náluk vezetett tartós befektetési számlák száma egy év alatt megduplázódott.

Az új számlát nyitók többsége ráadásul teljesen új lakossági befektető, akiknek már közel 80 százaléka azonnal ETF-ekből építi fel portfólióját. Különösen szembetűnő a Z-generáció aktivitása, a korosztály részesedése az új számlanyitásokból másfél év alatt a duplájára nőtt, és ma már az új ügyfelek harmadát teszi ki.

Andres Kitter, a Lightyear európai vezérigazgatója rámutatott, hogy a magyarok sokáig nem fértek hozzá a megfelelő szolgáltatásokhoz, miközben a kiugró állampapírhozamok időszaka is véget ért. A platform adatai azonban egyértelműen bizonyítják, hogy ha a lakosság hozzájut az egyszerű és modern befektetési megoldásokhoz, gyorsan és tudatosan cselekszik. A garantált hozamoktól a globális piacok felé történő elmozdulás azt mutatja, hogy Magyarországon is végérvényesen megkezdődött a valódi befektetések korszaka.