Ide menekítik a pénzüket most az élelmes magyarok: meglepő átrendeződés a piacon

Meglepő mintázatra világítanak rá a Lightyear befektetési platform adatai a magyar befektetők körében márciusban: egyszerre ugrott meg a hazai piacba vetett bizalom, és történt egy éles fordulat a szabályozott Bitcoin-alternatívák felé. Mindkét fejlemény alig néhány héttel az elmúlt évtized legjelentősebb hazai országgyűlési választása előtt rajzolódott ki.

A legkiemelkedőbb hazai jel az OTP Bank, amelynek napi vásárlási aktivitása több mint a háromszorosára nőtt a platformon februárhoz képest. Ez a legnagyobb havi ugrás bármely egyedi részvény esetében a magyar felhasználók körében. Tekintettel az április 12-re kiírt választásokra, a megugrás azt tükrözheti, hogy a befektetők a politikai bizonytalanság időszaka előtt tudatosan a hazai piacba vetett bizalmukra fogadnak, és a hazai pénzügyi ellenállóképességre fókuszálnak egy olyan pillanatban, amikor a kimenetel még bizonytalan.

A Bitcoin-alternatíva

Talán ugyanennyire beszédes az is, ami a Bitcoin háza táján történik. 2025 júliusa óta Magyarország az EU legszigorúbb kriptokereskedési korlátozásait hajtja végre - az engedély nélküli tőzsdék használatát bűncselekménynek minősítve, a kereskedőket pedig akár öt év börtönbüntetéssel is sújtva. Ennek eredményeként az olyan platformok, mint a Revolut és a Bitstamp, felfüggesztették kriptoszolgáltatásaikat a hazai lakosok számára. A Bitcoin-kitettség iránti magyar kereslet azonban nem tűnt el - egyszerűen átterelődött a szabályozott eszközökbe.

A tőzsdén kereskedett kötvény (ETN), a WisdomTree Physical Bitcoin (WBIT) már februárban is egyre népszerűbb volt a magyar felhasználók körében, márciusban pedig tovább gyorsult a növekedés: a vásárlási aktivitás mindkét hónapban egyenletesen nőtt. A teljes platformot nézve a WBIT csak márciusban bukkant fel új névként - a magyar befektetők tehát már egy teljes hónappal korábban elkezdték építeni ezeket a pozíciókat, ami arra utal, hogy a szélesebb piacot jóval megelőzve ismerték fel az ETN-ben rejlő szabályozott, legális alternatívát.

Andres Kitter, a Lightyear Europe vezérigazgatója elmondta: "Magyarország jelenleg egy kifejezetten érdekes piac. A befektetők a helyi választások, a hazai kriptoszigorítások és egy olyan geopolitikai környezet egyedi kombinációjában navigálnak, amely a portfólióépítés komoly újragondolására ösztönöz. Amit látunk, az nem pánik - hanem tudatos átrendeződés. Az OTP-vásárlások azt mutatják, hogy a magyar befektetők bíznak a hazai piacban. A szabályozott Bitcoin-termékek felé történő elmozdulás pedig azt üzeni, hogy a kitettség iránti kereslet nem szűnik meg csak azért, mert a szabályozási környezet megnehezíti a közvetlen kereskedést."

Három olyan ETF is felkerült a márciusi hazai toplistákra, amelyek januárban és februárban még hiányoztak a magyar vásárlási listákról: az iShares Core MSCI Emerging Markets (EMIM), az iShares MSCI EM Latin America (LTAM) és az iShares MSCI Korea (IQQK). Ez a minta egy tudatos portfólióváltásra utal: a magyar befektetők egy csoportja aktívan csökkenti az európai és amerikai koncentrációt, és szélesebb nemzetközi kitettséget keres. Ez egybevág a fejlett piaci kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakkal, különösen a fokozott geopolitikai és belpolitikai bizonytalanság időszakában.

Mik szorultak háttérbe?

A Novo Nordisk (NOVOB) és a Tesla (TSLA) egyaránt kiemelt nevek voltak a januári magyar kereskedési adatokban. Márciusra azonban mindkettő teljesen eltűnt a leggyakrabban kötött papírok listájáról. A 2025 év végi lendület- és egészségügyi fókuszú portfóliók leépítése csendben zajlik. Az eladói oldalon egy ezüsthöz kötött eszköz, az AG is megjelent új névként, ami arra utal, hogy azok a befektetők, akik korábban geopolitikai fedezetként fordultak az árupiacok felé, most realizálják a profitot.