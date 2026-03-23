A hat hónapra szóló válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.
Ide menekítik a pénzüket most az élelmes magyarok: meglepő átrendeződés a piacon
Márciusban látványosan átrendeződött a magyar befektetők viselkedése: egyszerre erősödött meg a hazai piacba vetett bizalom, miközben sokan a szabályozott Bitcoin‑alternatívák felé fordultak. A trendek ráadásul épp a választások előtti hetekben rajzolódtak ki, amikor a bizonytalanság általában óvatosságra készteti a befektetőket.
Meglepő mintázatra világítanak rá a Lightyear befektetési platform adatai a magyar befektetők körében márciusban: egyszerre ugrott meg a hazai piacba vetett bizalom, és történt egy éles fordulat a szabályozott Bitcoin-alternatívák felé. Mindkét fejlemény alig néhány héttel az elmúlt évtized legjelentősebb hazai országgyűlési választása előtt rajzolódott ki.
A legkiemelkedőbb hazai jel az OTP Bank, amelynek napi vásárlási aktivitása több mint a háromszorosára nőtt a platformon februárhoz képest. Ez a legnagyobb havi ugrás bármely egyedi részvény esetében a magyar felhasználók körében. Tekintettel az április 12-re kiírt választásokra, a megugrás azt tükrözheti, hogy a befektetők a politikai bizonytalanság időszaka előtt tudatosan a hazai piacba vetett bizalmukra fogadnak, és a hazai pénzügyi ellenállóképességre fókuszálnak egy olyan pillanatban, amikor a kimenetel még bizonytalan.
A Bitcoin-alternatíva
Talán ugyanennyire beszédes az is, ami a Bitcoin háza táján történik. 2025 júliusa óta Magyarország az EU legszigorúbb kriptokereskedési korlátozásait hajtja végre - az engedély nélküli tőzsdék használatát bűncselekménynek minősítve, a kereskedőket pedig akár öt év börtönbüntetéssel is sújtva. Ennek eredményeként az olyan platformok, mint a Revolut és a Bitstamp, felfüggesztették kriptoszolgáltatásaikat a hazai lakosok számára. A Bitcoin-kitettség iránti magyar kereslet azonban nem tűnt el - egyszerűen átterelődött a szabályozott eszközökbe.
A tőzsdén kereskedett kötvény (ETN), a WisdomTree Physical Bitcoin (WBIT) már februárban is egyre népszerűbb volt a magyar felhasználók körében, márciusban pedig tovább gyorsult a növekedés: a vásárlási aktivitás mindkét hónapban egyenletesen nőtt. A teljes platformot nézve a WBIT csak márciusban bukkant fel új névként - a magyar befektetők tehát már egy teljes hónappal korábban elkezdték építeni ezeket a pozíciókat, ami arra utal, hogy a szélesebb piacot jóval megelőzve ismerték fel az ETN-ben rejlő szabályozott, legális alternatívát.
Andres Kitter, a Lightyear Europe vezérigazgatója elmondta: "Magyarország jelenleg egy kifejezetten érdekes piac. A befektetők a helyi választások, a hazai kriptoszigorítások és egy olyan geopolitikai környezet egyedi kombinációjában navigálnak, amely a portfólióépítés komoly újragondolására ösztönöz. Amit látunk, az nem pánik - hanem tudatos átrendeződés. Az OTP-vásárlások azt mutatják, hogy a magyar befektetők bíznak a hazai piacban. A szabályozott Bitcoin-termékek felé történő elmozdulás pedig azt üzeni, hogy a kitettség iránti kereslet nem szűnik meg csak azért, mert a szabályozási környezet megnehezíti a közvetlen kereskedést."
Három olyan ETF is felkerült a márciusi hazai toplistákra, amelyek januárban és februárban még hiányoztak a magyar vásárlási listákról: az iShares Core MSCI Emerging Markets (EMIM), az iShares MSCI EM Latin America (LTAM) és az iShares MSCI Korea (IQQK). Ez a minta egy tudatos portfólióváltásra utal: a magyar befektetők egy csoportja aktívan csökkenti az európai és amerikai koncentrációt, és szélesebb nemzetközi kitettséget keres. Ez egybevág a fejlett piaci kockázatokkal kapcsolatos aggodalmakkal, különösen a fokozott geopolitikai és belpolitikai bizonytalanság időszakában.
Mik szorultak háttérbe?
A Novo Nordisk (NOVOB) és a Tesla (TSLA) egyaránt kiemelt nevek voltak a januári magyar kereskedési adatokban. Márciusra azonban mindkettő teljesen eltűnt a leggyakrabban kötött papírok listájáról. A 2025 év végi lendület- és egészségügyi fókuszú portfóliók leépítése csendben zajlik. Az eladói oldalon egy ezüsthöz kötött eszköz, az AG is megjelent új névként, ami arra utal, hogy azok a befektetők, akik korábban geopolitikai fedezetként fordultak az árupiacok felé, most realizálják a profitot.
Az UniCredit három lehetséges forgatókönyvet is vizsgál, hogy vonzóbbá tegye a Commerzbank felvásárlására tett ajánlatát.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A MOL igazgatósága összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös év eredményei után.
Az érintettek nem veszítik el a pénzt, de csak akkor kapják meg, ha kiegészítik az szja-bevallásukat.
Rengeteg magyar kártyabirtokos sétál ebbe a csapdába: fájó pluszköltséget jelenthet ez az apró módosítás
Az alacsonyabb limitek módosítása sok esetben ingyenes, magasabb készpénzfelvételi keretnél viszont már több száz, sőt akár 1300–1400 forintos díjjal is számolni kell.
Lépett a Revolut, díjemelést kapnak a nyakukba a magyar ügyfelek: mindenkit érint, itt vannak a részletek
A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára.
A részvénypiac forgalma 17,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain.
Közben a másik ismert vádlott, Völner Pál is kiváltott egy ingatlant a vagyonzár alól.
Végre kitálaltak a hazánkban lefoglalt ukrán aranyszállítmányról: egészen más állhat a botrány hátterében
Az érintett ukrán és osztrák pénzintézetek visszautasítják a magyar hatóságok vádjait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 3,66 százalékkal csökkenve 121 907,53 ponton fejezte be a hetet.
Rafinált módszerrel fosztják ki a magyarok bankszámláit: mutatjuk, mi köze van a rendőrségnek a csalási sorozathoz
Rendőrségi bírságok befizetésének ürügyével próbálnak bankkártyaadatokat lopni a csalók.
Új Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, miközben lezárja a korábbi széria értékesítését
Őrületes roham indult ezért a befektetésért Magyarországon: akkora volt a kereslet, hogy azonnal lépni kellett
Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves futamidejű államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Súlyos öröklési tévhitben él a magyarok többsége: egy apró hiba, és végleg elúszhat a családi vagyon
A közjegyzői tapasztalatok szerint ez térségenként eltérően alakul, miközben egyre többen döntenek úgy, hogy végrendeletben rendezik vagyonuk sorsát.
A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest
Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására.
A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
