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Döbbenetes, eddig titkolt lyuk tátonghat a magyar költségvetésben: százmilliárdokat fizethet vissza az állam a hazai óriáscégeknek
Több százmilliárd forintos, kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terhelheti az államháztartást, miután az Európai Unió Bírósága szerint az uniós joggal ellentétes a korábban bevezetett szén-dioxid-kvótaadó. Bár a végső döntést a hazai bíróságok hozzák meg, egy elmarasztaló ítélet esetén a nagyvállalatoknak visszajáró hatalmas összeg komoly kihívást jelenthet, és jelentős hiányt idézhet elő a költségvetésben - számolt be a Telex.
Az előző kormány 2023-ban, az év elejére visszamenőleges hatállyal vetette ki ezt az adónemet a legnagyobb hazai kibocsátókra. A szabályozás tonnánként 36 eurós adóval és a kibocsátáskereskedelem után fizetendő 15 százalékos tranzakciós díjjal terhelte azokat a cégeket, amelyek szén-dioxid-kibocsátása az előző három évben meghaladta a 25 ezer tonnát.
Az Európai Unió Bíróságának áprilisi állásfoglalása alapján azonban ez az adó ellentétes az uniós joggal. A probléma gyökere, hogy a magyar szabályozás a teljes kibocsátást adóztatta meg, ami ellentmond az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) alapelvének, hiszen az éppen az ingyenes kiosztáson felüli kibocsátási egységek megvásárlásával ösztönözné a vállalatokat a fokozatos kibocsátáscsökkentésre.
A teher olyan jelentős iparági szereplőket érintett, mint a MOL, a Bige Lászlóhoz köthető Nitrogénművek, a Holcim, a Duna-Dráva Cement Kft., a Hamburger Hungária, a Birla Carbon Hungary és a BorsodChem. Az adó mértéke árbevétel-arányosan rendkívül eltérően sújtotta az egyes cégeket, ugyanis míg a MOL esetében ez alig érte el a fél százalékot, addig a Nitrogénműveknél a 2024-es árbevétel közel 12 százalékát tette ki. A Duna-Dráva Cement a 2025-ös beszámolója szerint a kvótaadó kompenzálása már lehetetlenné vált, így a vállalat újra veszteségessé vált. A Holcim pedig 2026 első negyedévének végéig mintegy 6,3 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe, miközben adófelfüggesztési és fizetési halasztási kérelmeket is benyújtott.
A költségvetési tét hatalmas, hiszen a 2024-es zárszámadás szerint tavalyelőtt 67,14 milliárd, míg 2023-ban 41,47 milliárd forint folyt be az államkasszába ebből a forrásból, a 2025-ös és 2026-os büdzsében pedig évi 75 milliárd forintos bevétellel kalkuláltak. Amennyiben a hazai bíróságok megerősítik az uniós állásfoglalást, az államnak négyévnyi befizetést, azaz kamatok nélkül is nagyjából 260 milliárd forintot kellene visszautalnia az érintett vállalatoknak. Kármán András pénzügyminiszter egy közelmúltbeli sajtóbeszélgetésen már utalt arra, hogy a kvótaadóval kapcsolatos bírósági döntések miatt jelentős egyszeri kiadások terhelhetik az államkasszát.
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A pontos végösszeg és a visszafizetések ütemezése egyelőre bizonytalan, az eljárások a vállalatok székhelye szerint illetékes törvényszékeken folytatódnak. A Budapest Környéki Törvényszék ősszel tárgyalja a hozzá tartozó pereket, és bár a lezárás pontos ideje még nem jelezhető előre, a bíróság tájékoztatása alapján nem kell elhúzódó eljárásokra számítani. A költségvetés helyzetét tovább nehezíti, hogy az Európai Unió Bírósága januárban a több kvótafizető vállalatot is érintő kiegészítő bányajáradékot is jogellenesnek minősítette, így azt június elseje óta már nem kell befizetni. Mindezek következtében az idei vagy a 2027-es büdzsé több százmilliárd forintos váratlan kiadással szembesülhet.
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