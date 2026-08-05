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Nem szűnik a pusztító kánikula: csapadéknak nyoma sincs, iszonyatos hőség lesz ma is
Extrém hőség sújtja az országot, a délutáni csúcshőmérséklet a 42 fokot is elérheti, miközben csapadékra egyáltalán nem lehet számítani. A kíméletlen meleg ráadásul még a késő esti órákban sem enyhül jelentősen.
A napi középhőmérséklet az ország túlnyomó részén 29 fok felett, a középső tájakon pedig 30 és 31 fok körül alakul. Egész nap derült, felhőtlen időre van kilátás, legfeljebb csak néhány kósza gomolyfelhő tűnhet fel az égen, eső azonban sehol sem várható.
Légmozgásra leginkább a Dunántúlon lehet számítani, ahol a nappali órákban időnként megélénkül a déli szél. A hőség tetőzésekor, a délutáni órákban 37 és 42 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők, és a levegő a nap végére sem frissül fel igazán, hiszen késő este is 25 és 32 fok közötti tikkasztó melegre kell készülni.
A met.hu térképe szerint a riasztást az egész országra kiadták: továbbra is harmadfokú, vörös kód van érvényben. A harmadfokú hőségriadót tegnap az országos tisztifőorvos meghosszabbította.
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