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Otthon

Nem szűnik a pusztító kánikula: csapadéknak nyoma sincs, iszonyatos hőség lesz ma is

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 07:20

Extrém hőség sújtja az országot, a délutáni csúcshőmérséklet a 42 fokot is elérheti, miközben csapadékra egyáltalán nem lehet számítani. A kíméletlen meleg ráadásul még a késő esti órákban sem enyhül jelentősen.

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A napi középhőmérséklet az ország túlnyomó részén 29 fok felett, a középső tájakon pedig 30 és 31 fok körül alakul. Egész nap derült, felhőtlen időre van kilátás, legfeljebb csak néhány kósza gomolyfelhő tűnhet fel az égen, eső azonban sehol sem várható.

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Légmozgásra leginkább a Dunántúlon lehet számítani, ahol a nappali órákban időnként megélénkül a déli szél. A hőség tetőzésekor, a délutáni órákban 37 és 42 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők, és a levegő a nap végére sem frissül fel igazán, hiszen késő este is 25 és 32 fok közötti tikkasztó melegre kell készülni.

A met.hu térképe szerint a riasztást az egész országra kiadták: továbbra is harmadfokú, vörös kód van érvényben. A harmadfokú hőségriadót tegnap az országos tisztifőorvos meghosszabbította.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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