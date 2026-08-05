2026. augusztus 5. szerda Krisztina
40 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a bíró kezéről, amint egy sárga lapot mutat egy focimeccsen - sportfogalmak
Sport

Meglépték! Hivatalos szabálymódosítást jelentett be az UEFA: teljesen megváltozik a BL és az Európa-liga

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 10:23

A szabálymódosítást az UEFA a megváltozott lebonyolítás miatt megnövekedett mérkőzésszámmal indokolta.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A most induló, 2026/27-es szezontól az európai kupasorozatok főtábláján a korábbi három helyett immár négy sárga lap után jár automatikus, egymeccses eltiltás a labdarúgóknak - ezt az UEFA közölte szerda reggel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az európai szövetség döntése szorosan összefügg a két éve bevezetett új formátummal: mivel a hagyományos csoportkört felváltó ligaszakaszban a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában hatról nyolcra nőtt a mérkőzések száma, indokolttá vált a fegyelmi határok kitolása.

Bár a Konferencia-ligában maradt a hatfordulós alapszakasz, az egységesség jegyében ott is az új rendszer lép életbe. Ezzel küszöbölik ki azokat az anomáliákat, amelyek akkor adódnának, ha egy játékos az átigazolási időszakban klubot váltva kerülne át az egyik kupasorozatból a másikba.

Fontos részlet, hogy az engedmény kizárólag az első eltiltásra vonatkozik. Ennek letöltése után a futballistáknak továbbra is a megszokott módon, minden második sárga lap begyűjtése után kell kihagyniuk egy-egy újabb találkozót.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szintén a mostani idénytől lép életbe az a kisebb, de a szurkolók és a játékosok számára egyaránt hasznos újítás, amely szerint a stadionok eredményjelzőin ezentúl a rendes játékidő letelte után a hosszabbítás perceit is folyamatosan mutatni kell.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #szabályok #sárga #bajnokok ligája #bl #európai konferencia liga #uefa #eltiltás #európa liga
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:23
10:13
10:01
09:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 5.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
2026. augusztus 4.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
2026. augusztus 4.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2
3 hete
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
3
2 hete
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
4
6 napja
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
5
2 hete
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 10:01
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 07:20
Nem szűnik a pusztító kánikula: csapadéknak nyoma sincs, iszonyatos hőség lesz ma is
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 10:27
Működik a legújabb trükk: az élelmes gazdák már ezt csinálják a telepeken