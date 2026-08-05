Meglépték! Hivatalos szabálymódosítást jelentett be az UEFA: teljesen megváltozik a BL és az Európa-liga

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A most induló, 2026/27-es szezontól az európai kupasorozatok főtábláján a korábbi három helyett immár négy sárga lap után jár automatikus, egymeccses eltiltás a labdarúgóknak - ezt az UEFA közölte szerda reggel.
Az európai szövetség döntése szorosan összefügg a két éve bevezetett új formátummal: mivel a hagyományos csoportkört felváltó ligaszakaszban a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában hatról nyolcra nőtt a mérkőzések száma, indokolttá vált a fegyelmi határok kitolása.
Bár a Konferencia-ligában maradt a hatfordulós alapszakasz, az egységesség jegyében ott is az új rendszer lép életbe. Ezzel küszöbölik ki azokat az anomáliákat, amelyek akkor adódnának, ha egy játékos az átigazolási időszakban klubot váltva kerülne át az egyik kupasorozatból a másikba.
Fontos részlet, hogy az engedmény kizárólag az első eltiltásra vonatkozik. Ennek letöltése után a futballistáknak továbbra is a megszokott módon, minden második sárga lap begyűjtése után kell kihagyniuk egy-egy újabb találkozót.
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Szintén a mostani idénytől lép életbe az a kisebb, de a szurkolók és a játékosok számára egyaránt hasznos újítás, amely szerint a stadionok eredményjelzőin ezentúl a rendes játékidő letelte után a hosszabbítás perceit is folyamatosan mutatni kell.
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