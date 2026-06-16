Döbbenetes fejlesztési hullám készülődik Magyarországon: ellephetik a szélerőművek az országot, ez az igazi rezsicsökkentés

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetesen felhívja az érintettek figyelmét, hogy a következő hetekben tervezi felmérni az új szélerőmű-kapacitások létesítésére vagy a meglévő kapacitások bővítésére irányuló piaci elképzeléseket - közölték.

A közlemény szerint azon cél érdekében, hogy új szélerőművi kapacitások csatlakozhassanak a hálózathoz, illetve bővíteni lehessen a már meglévő termelő egységek beépített teljesítményét, a MEKH a következő hetekben online felmérést tervez indítani azon piaci szereplők és a piacra lépni szándékozó, új beruházók számára, akik szélerőművi projekteket terveznek megvalósítani.

Az előkészítő folyamat részeként kitölthető online kérdőív célja a szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációk és betáplálási teljesítmények előzetes vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése és elemzése, a tervezett projektek várható megvalósulási dátumának felmérése. A beérkezett információk anonim módon kerülnek feldolgozásra.

A MEKH a kitöltésre való, minél alaposabb felkészülés érdekében ezúton teszi elérhetővé a kérdőívtervezetet, amely kitér többek között a beruházások tervezett elhelyezkedésére, kivitelezési idejére; az új vagy a meglévő kapacitások bővítésének mértékével, az újonnan telepíteni kívánt turbinák számával kapcsolatos elképzelésekre, valamint vizsgálja az egyes projektek jelenlegi státuszát, így például a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerősségi mérések előkészítettségét.

A kérdőív kitöltésének kezdő időpontjáról a MEKH külön közleményben fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. Az érintetteknek előreláthatólag két és fél hét áll majd rendelkezésükre arra, hogy tervezett projektjeiket bemutassák a Hivatalnak.