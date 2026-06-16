2026. június 16. kedd Jusztin
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szélerőműpark vagy szélerőműpark panorámaképe, magas szélturbinákkal a villamos energia előállítására, másolati térrel. Zöld energia koncepció.
Gazdaság

Döbbenetes fejlesztési hullám készülődik Magyarországon: ellephetik a szélerőművek az országot, ez az igazi rezsicsökkentés

Pénzcentrum
2026. június 16. 19:22

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetesen felhívja az érintettek figyelmét, hogy a következő hetekben tervezi felmérni az új szélerőmű-kapacitások létesítésére vagy a meglévő kapacitások bővítésére irányuló piaci elképzeléseket - közölték.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közlemény szerint azon cél érdekében, hogy új szélerőművi kapacitások csatlakozhassanak a hálózathoz, illetve bővíteni lehessen a már meglévő termelő egységek beépített teljesítményét, a MEKH a következő hetekben online felmérést tervez indítani azon piaci szereplők és a piacra lépni szándékozó, új beruházók számára, akik szélerőművi projekteket terveznek megvalósítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az előkészítő folyamat részeként kitölthető online kérdőív célja a szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációk és betáplálási teljesítmények előzetes vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése és elemzése, a tervezett projektek várható megvalósulási dátumának felmérése. A beérkezett információk anonim módon kerülnek feldolgozásra.

Kapcsolódó cikkeink:

A MEKH a kitöltésre való, minél alaposabb felkészülés érdekében ezúton teszi elérhetővé a kérdőívtervezetet, amely kitér többek között a beruházások tervezett elhelyezkedésére, kivitelezési idejére; az új vagy a meglévő kapacitások bővítésének mértékével, az újonnan telepíteni kívánt turbinák számával kapcsolatos elképzelésekre, valamint vizsgálja az egyes projektek jelenlegi státuszát, így például a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerősségi mérések előkészítettségét.

A kérdőív kitöltésének kezdő időpontjáról a MEKH külön közleményben fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. Az érintetteknek előreláthatólag két és fél hét áll majd rendelkezésükre arra, hogy tervezett projektjeiket bemutassák a Hivatalnak.
Címlapkép: Getty Images
#energia #fejlesztés #beruházás #mekh #gazdaság #felmérés #szabályozás #hálózat #megújuló energia #villamosenergia #energetika #szélerőmű #energiaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:42
20:32
20:14
20:06
19:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 16. 17:06
Új kedvenc részvényei vannak a befektetőknek az iráni béke után  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 16. 17:34
Magyar Péter: A Mandiner című vicclap az államhoz kerül, mi leszünk a kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát
Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben beszélt a jelenleg a Fidesz-közeli káderképzőhöz, a Mathi...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 16. 16:18
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. június 16. 12:00
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban...
Bankmonitor  |  2026. június 16. 11:47
Válás, két gyerek, autó nélkül: mikor lehet megoldás a személyi kölcsön?
Mit tehetsz, ha válás után egyik napról a másikra autó nélkül maradsz, de nincs több millió forintod...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
2026. június 16.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2
6 napja
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
3
1 hete
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
4
1 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
5
2 hete
Évek óta nem látott szintre erősödött a forint: fontos határt tört át a magyar deviza
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 20:42
Most érkezett! Lefújták a legendás magyar zenei fesztivált: betett az infláció a szervezőknek
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 19:14
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
Agrárszektor  |  2026. június 16. 20:34
Meglepetés a piacokon: ennyibe kerül egy kiló krumpli Lengyelországban