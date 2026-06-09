Nem örülhettek a befektetők a budapesti tőzsdén: ez az egy részvény mentette meg a napot

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 337,77 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 133 372,63 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT-en hasonló folyamatok látszódtak, mint az európai tőzsdéken. A Magyar Telekom - mint egyedüli erősödő - valószínűleg a sajátrészvény-vásárlásnak köszönheti az emelkedést, a Molnak viszont nem tett jót az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növelése, ez ugyanis csökkentette az árrést - tette hozzá Takács András.

A Mol 44 forinttal, 1,12 százalékkal 3892 forintra csökkent 1,8 milliárd forintos forgalomban.

44 forinttal, 1,12 százalékkal 3892 forintra csökkent 1,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,1 százalékkal 40 330 forintra esett, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.

ára 40 forinttal, 0,1 százalékkal 40 330 forintra esett, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 86 forinttal, 3,25 százalékkal 2736 forintra erősödött, forgalma 2,4 milliárd forint volt.

árfolyama 86 forinttal, 3,25 százalékkal 2736 forintra erősödött, forgalma 2,4 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,47 százalékkal 11 840 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9401,10 ponton zárt kedden, ez 72,71 pontos, 0,78 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.