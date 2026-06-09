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Gazdaság

Nem örülhettek a befektetők a budapesti tőzsdén: ez az egy részvény mentette meg a napot

Pénzcentrum/MTI
2026. június 9. 18:07

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 337,77 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 133 372,63 ponton zárt kedden.

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A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT-en hasonló folyamatok látszódtak, mint az európai tőzsdéken. A Magyar Telekom - mint egyedüli erősödő - valószínűleg a sajátrészvény-vásárlásnak köszönheti az emelkedést, a Molnak viszont nem tett jót az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növelése, ez ugyanis csökkentette az árrést - tette hozzá Takács András.

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  • A Mol 44 forinttal, 1,12 százalékkal 3892 forintra csökkent 1,8 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,1 százalékkal 40 330 forintra esett, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 86 forinttal, 3,25 százalékkal 2736 forintra erősödött, forgalma 2,4 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,47 százalékkal 11 840 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9401,10 ponton zárt kedden, ez 72,71 pontos, 0,78 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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