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Elmarad a várva várt enyhülés? Akár 2026 végéig is maradhat a magas kamat az Egyesült Államokban
A Reuters friss felmérése szerint egyre több közgazdász számít arra, hogy az amerikai jegybank 2026 végéig változatlanul hagyja irányadó kamatát. Az infláció a vártnál magasabb szinten ragadhat, miközben a közel-keleti konfliktusok miatt emelkedő energiaárak és a továbbra is erős munkaerőpiac csökkentik a kamatcsökkentés esélyét.
Egyre valószínűbb, hogy az amerikai jegybank a korábban vártnál hosszabb ideig tartja fenn a jelenlegi kamatszintet. A Reuters június 4. és 9. között készített felmérése alapján a megkérdezett 102 közgazdász közül 72 arra számít, hogy a Federal Reserve irányadó kamata 2026 végéig a jelenlegi 3,50-3,75 százalékos sávban marad.
Az idei évben először alakult ki egyértelmű többségi vélemény a kamatok változatlanul hagyása mellett. A szakértők szerint ennek legfőbb oka, hogy az infláció ismét gyorsuló pályára állhatott az Egyesült Államokban.
A Reuters által idézett várakozások szerint az amerikai fogyasztói árindex éves inflációja májusban 4,2 százalékra emelkedhetett, ami több mint három éve a legmagasabb értéket jelentené. A Federal Reserve által kiemelten figyelt személyes fogyasztási kiadások árindexe áprilisban 3,8 százalékon állt, szintén közel hároméves csúcson.
Az infláció így továbbra is jóval meghaladja a jegybank 2 százalékos célját. Az árnyomás fennmaradásában jelentős szerepet játszanak a közel-keleti konfliktusok miatt megemelkedett energiaárak. A kamatcsökkentés esélyeit a munkaerőpiaci adatok is mérséklik. A múlt héten közzétett foglalkoztatási számok azt mutatták, hogy az amerikai gazdaság továbbra is ellenálló, így a Fedre sem nehezedik nyomás a monetáris politika lazítása érdekében.
A Reuters felmérésében részt vevő elemzők egyike sem számít kamatváltoztatásra a Federal Reserve június 16-17-i ülésén, amely Kevin Warsh jegybankelnök első kamatdöntő ülése lesz.
Tom Porcelli, a Wells Fargo vezető közgazdásza szerint a jelenlegi környezetben nehéz lenne megalapozni egy kamatcsökkentést. Úgy látja, hogy amíg nem körvonalazódik a közel-keleti konfliktusok rendeződése, addig az inflációs kockázatok is magasak maradhatnak.
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Több piaci szereplő arra számít, hogy a Fed a júniusi közleményében visszafoghatja a monetáris lazítás lehetőségére utaló jelzéseket. Számos elemző a korábban várt kamatcsökkentéseket már 2027-re halasztotta, míg mások teljesen kivezették azokat előrejelzéseikből.
A pénzpiacok közben már egy esetleges kamatemelés kockázatát is figyelembe veszik a következő másfél évre vonatkozó várakozásokban. A gazdasági növekedési és foglalkoztatási kilátások ugyanakkor érdemben nem változtak. A közgazdászok szerint az amerikai munkanélküliségi ráta a következő időszakban 4,3 százalék körül alakulhat, miközben a gazdaság éves növekedési üteme középtávon 2 százalék közelében maradhat.
A Reuters felmérése alapján a piac egyre inkább arra készül, hogy a Federal Reserve a korábban vártnál hosszabb ideig tartja fenn a szigorú monetáris politikát annak érdekében, hogy az infláció tartósan visszatérjen a 2 százalékos cél közelébe.
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