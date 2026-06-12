Közel öt év után, 2026. szeptember 30-án megszűnik a lakossági jelzáloghitelek kamatstopja. A kivezetés mintegy 216 ezer hitelszerződést, azaz minden negyedik érintett kölcsönt érint.
Újra többségbe kerültek a külföldi befektetők a magyar tőzsdén: kétéves rekord dőlt meg
Több mint két év után ismét többségbe kerültek a külföldi befektetők a magyar részvénypiacon, így az arányuk 2022 februárja óta először haladta meg az 50 százalékot. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a nemzetközi tőke visszatérését a kedvező árazás és a hazai tőzsde kiemelkedő teljesítménye ösztönzi.
A nemzetközi szereplők részesedése 2022 őszén még 42 százalék alá esett, azóta viszont folyamatos visszarendeződés látható. A K&H tájékoztatása szerint a külföldi befektetések állománya tavaszra átlépte a 11 ezer milliárd forintot, amivel a piaci súlyuk 51 százalék fölé emelkedett.
Varga Dániel, a K&H Értékpapír vezető elemzője rámutatott arra, hogy a folyamat egyértelműen jelzi a magyar papírok iránti megújuló nemzetközi érdeklődést. A vonzerőt elsősorban a viszonylag kedvező árazottság és a BUX index elmúlt évekbeli erős teljesítménye adja. A szakember szerint a következő hónapokban dől el, hogy ez a tőkebeáramlás tartós marad-e, és tovább nő-e a külföldi szereplők súlya a hazai parketten - tudósított a Telex.
A tulajdonosi arányok átrendeződése mellett maga a magyar részvénypiac is jelentős bővülésen ment keresztül az elmúlt évtizedben. Míg tíz évvel ezelőtt a teljes piaci kapitalizáció csupán 5-6 ezer milliárd forint körül mozgott, mára ez az összeg már meghaladta a 22 ezer milliárd forintot.
Az előző év azonos időszakához mérten 0,9%-kal bővült, az előző hónaphoz képest 1,1%-kal mérséklődött az ipari termelés
Az egy évvel korábbinál 2,6, az előző hónaphoz képest 6,9%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene
Hatalmas vagyon kerül vissza az államhoz Magyarországon: kastélyok, repülőtér és tőzsdei milliárdok sorsa dől el
A kormánynak több mint 1900 milliárd forintnyi, korábban alapítványi formába szervezett vagyon sorsáról kell döntenie a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) tervezett megszüntetésével.
Az orosz-ukrán háború, az elszálló gázárak, valamint a mesterséges intelligencia hatalmas energiaigénye miatt világszerte újra előtérbe került az atomenergia.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1297,68 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 133 528,69 ponton zárt csütörtökön.
Az AI-beruházások és a techóriások várható tőzsdére lépése új kihívás elé állíthatja a globális piacokat.
Kidőlt fák, megrongált épületek és folyamatos beavatkozások: a tűzoltók egész éjjel dolgoztak a vihar után.
Csütörtökön délelőtt ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány.
Történelmi csúcsot döntött Warren Buffett kedvenc mutatója, miközben az AI-láz egyre magasabbra hajtja az amerikai részvényeket.
Vegyes jelzések a BÉT-en: az OTP, Mol és Richter kulcsszinteken billeg, az elemző szerint iránykeresés jöhet.
Lezárták a vitás kérdéseket a NIS ügyében, a szerb állam pedig még nagyobb befolyáshoz juthat a vállalatban.
Korszakváltás az uniós pénzeknél: a Magyarországra érkező új beruházásokat is átírhatja a brüsszeli reform
. A szabályozás a Magyarországra érkező új, EU-n kívüli beruházásokra is jelentős hatással lesz.
Kisebb visszaeséssel kezdte a napot a forint, az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is emelkedett.
A tavalyinál jóval kevesebb pénzt von el az állam az önkormányzatoktól, Budapestnek idén semmit sem kell fizetnie.
Nyolc év után újra a Sziget élén találta magát Gerendai Károly, de ezúttal egészen más helyzetben, mint amikor 2017-ben eladta a fesztivált.
A gyermekes családok jövedelmi helyzetét vizsgálta legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.
Vegyesen alakult, alig változott szerdán a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Új panaszkezelési szabályokat vezet be az MNB, amelyek több ponton is erősítik a pénzügyi szolgáltatókkal szembeni fogyasztói jogokat.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.