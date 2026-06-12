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Gazdaság

Újra többségbe kerültek a külföldi befektetők a magyar tőzsdén: kétéves rekord dőlt meg

Pénzcentrum
2026. június 12. 13:33

Több mint két év után ismét többségbe kerültek a külföldi befektetők a magyar részvénypiacon, így az arányuk 2022 februárja óta először haladta meg az 50 százalékot. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a nemzetközi tőke visszatérését a kedvező árazás és a hazai tőzsde kiemelkedő teljesítménye ösztönzi.

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A nemzetközi szereplők részesedése 2022 őszén még 42 százalék alá esett, azóta viszont folyamatos visszarendeződés látható. A K&H tájékoztatása szerint a külföldi befektetések állománya tavaszra átlépte a 11 ezer milliárd forintot, amivel a piaci súlyuk 51 százalék fölé emelkedett.

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Varga Dániel, a K&H Értékpapír vezető elemzője rámutatott arra, hogy a folyamat egyértelműen jelzi a magyar papírok iránti megújuló nemzetközi érdeklődést. A vonzerőt elsősorban a viszonylag kedvező árazottság és a BUX index elmúlt évekbeli erős teljesítménye adja. A szakember szerint a következő hónapokban dől el, hogy ez a tőkebeáramlás tartós marad-e, és tovább nő-e a külföldi szereplők súlya a hazai parketten - tudósított a Telex.

A tulajdonosi arányok átrendeződése mellett maga a magyar részvénypiac is jelentős bővülésen ment keresztül az elmúlt évtizedben. Míg tíz évvel ezelőtt a teljes piaci kapitalizáció csupán 5-6 ezer milliárd forint körül mozgott, mára ez az összeg már meghaladta a 22 ezer milliárd forintot.
Címlapkép: Getty Images
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