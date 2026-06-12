Megtorpant a hazai ipar: aggasztó adatok érkeztek a legfrissebb hivatalos jelentésből

2026 áprilisában az ipari termelés volumene 0,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,1%-kal kisebb volt a 2026. márciusinál.

2026. áprilisban az ipari termelés volumene 0,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 1,1%-kal csökkent - áll a KSH friss közleményében.

Az ipari export volumene 3,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33%-át képviselő járműgyártás kivitele 10,3, a 18%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 24%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 4,3, a feldolgozóiparé 5,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 0,9, a csekély súlyú bányászaté 72, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,2%-kal bővült. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27%-át képviselő járműgyártás volumene 8,0%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 18,8%-kal bővült, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 0,5%-kal mérséklődött.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 23%-kal, az alágak közül a legnagyobb mértékben nőtt. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 85%-kal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 16,3%-kal visszaesett.

A 8,3%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 6,3%-kal nőtt, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 2,5%-kal csökkent.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások nőttek, a hazaiak csökkentek. A legnagyobb (22%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 6,1%-kal elmaradt az előző év áprilisitól. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,2 és 32% közötti mértékben, a legkevésbé a takarmány gyártásában, a leginkább az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 3,0 és 30% között nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4,0%-kal csökkent, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1,1%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához mérten. A feldolgozóipari termelés 5,4%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártásában számottevően csökkent a növekedés üteme márciushoz képest. Áprilisban mindössze 0,2%-kal emelkedett a termelés volumene 2025 azonos hónapjához viszonyítva, a szakágazatok többségében visszaesést regisztráltunk.

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Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 30%-kal a feldolgozóipari termelés 3,9%-át kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.

Az ipari termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 26%-os volumenbővülést Budapesten, a legjelentősebb, 23%-os visszaesést Pest régióban regisztrálták. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 8,4%-kal bővült 2025 áprilisához mérten. Az új belföldi rendelések 1,0%-kal csökkentek, az új exportrendelések 10,0%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány április végén 32%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2026. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1,0%-kal bővült. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 1,9%-kal nőtt, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 2,9%-kal csökkent.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hatban visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 27%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 1,5%-kal emelkedett. A többiben 0,8 és 22% közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.