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Megtakarítás

Új gazdagodási hullám söpör végig a világon: egy közeli országban duplázódhat a milliárdosok száma

Pénzcentrum
2026. június 12. 16:03

Jelentősen nő a következő években a világ ultragazdagjainak száma, de a bővülés földrajzi eloszlása egyre változatosabbá válik. Miközben az Egyesült Államok messze a legtöbb új, legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkező személyt adja majd a világnak, több kisebb gazdaságban ennél is gyorsabb ütemű növekedés várható. A Visual Capitalist a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése alapján mutatta be, hol gyarapodhat leginkább az ultramagas nettó vagyonnal rendelkező lakosság.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az előrejelzés szerint az Egyesült Államokban 2021 és 2026 között közel 67 ezerrel nő azok száma, akik legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkeznek. Ez csaknem háromszor akkora bővülés, mint amire Kínában számítanak ugyanebben az időszakban.

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A lista élén az Egyesült Államok után Kína szerepel, ahol több mint 22 ezer új ultragazdag jelenhet meg. A harmadik helyen Németország áll 9273 fős növekedéssel, míg India 7716 új ultravagyonos lakossal kerülhet a negyedik helyre.

A rangsor élmezőnyében található még Svájc, Ausztrália, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Spanyolország is. A Visual Capitalist szerint az amerikai fölényt elsősorban a fejlett tőkepiacok, az erős technológiai szektor és a gyorsan növekvő magánvállalatok koncentrációja magyarázza.

Nem a leggazdagabb országok növekednek a leggyorsabban

Míg abszolút számokban az Egyesült Államok toronymagasan vezet, a növekedési ütemet tekintve már más országok kerülnek az élre.

A Knight Frank előrejelzése szerint Lengyelországban 109 százalékkal nőhet az ultragazdagok száma 2021 és 2026 között. A második helyen Katar áll 107 százalékos bővüléssel, míg Törökországban 94 százalékos emelkedés várható.

A negyedik helyen Románia szerepel 93 százalékos növekedéssel, amit Görögország, Izrael, Szaúd-Arábia és Csehország követ. India ebben az összevetésben is bekerült a tíz legjobb közé, ahol 63 százalékos bővülést várnak.

A szakértők szerint ezekben az országokban az ipari fejlesztések, az infrastrukturális beruházások, a pénzügyi szektor fejlődése, valamint egyes esetekben az energiaexportból származó bevételek támogatják a vagyonos réteg gyors bővülését.

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Új vagyonközpontok jelennek meg

A jelentés egyik fontos megállapítása, hogy a globális vagyonteremtés már nem kizárólag a hagyományos pénzügyi központokra koncentrálódik. Az olyan országok, mint Románia, Lengyelország vagy Marokkó egyre több sikeres vállalkozót és befektetőt termelnek ki, miközben a Perzsa-öböl térségében az energiaipari bevételek és a gazdasági diverzifikációs programok támogatják a vagyonfelhalmozást.

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Külön figyelmet érdemel India, amely azon kevés országok közé tartozik, amelyek mind az abszolút növekedés, mind a százalékos bővülés alapján az élmezőnyben szerepelnek. Az országban több mint 7700 új ultragazdag megjelenésével és 63 százalékos növekedéssel számolnak.

A Visual Capitalist szerint a következő évek egyik meghatározó trendje lehet, hogy a globális vagyon egyre több régióban koncentrálódik. Bár Svájc, Szingapúr vagy az Egyesült Arab Emírségek továbbra is fontos célpontjai maradnak a tehetős befektetőknek, a vagyonteremtés földrajzi térképe egyre sokszínűbbé válik.

Az AI-Boom viszi előre az amerikai gazdagokat?

Soha nem látott lendületet adott a mesterséges intelligencia a világ leggazdagabb befektetőinek vagyongyarapodásához. A Capgemini World Wealth Report 2026 szerint a legalább egymillió dollár befektethető vagyonnal rendelkező személyek összvagyona 2025-ben 8,7 százalékkal, 98,3 ezermilliárd dollárra emelkedett, ami az elmúlt öt év legerősebb növekedése volt.

A vagyonosok száma is jelentősen nőtt. Világszerte közel 8 százalékos emelkedéssel már 25,3 millióan rendelkeznek legalább egymillió dollárnyi befektethető vagyonnal. A növekedés mögött elsősorban a részvénypiacok emelkedése és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok értékének megugrása állt.

A legnagyobb nyertesek azonban nem a „hétköznapi” milliomosok voltak. A legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkező ultravagyonosok vagyona közel 10 százalékkal emelkedett tavaly, vagyis gyorsabban gyarapodott, mint a vagyonos réteg többi részéé. A Capgemini szerint ez részben annak köszönhető, hogy a leggazdagabbak könnyebben férnek hozzá a magas hozamú magántőke-befektetésekhez, hedge fundokhoz és a mesterséges intelligencia területén működő vállalatok korai finanszírozási lehetőségeihez.

A jelentés arra is rámutat, hogy a vagyonkoncentráció tovább erősödik. Az ultravagyonosok a teljes vagyonos réteg mindössze mintegy 1 százalékát teszik ki, mégis a globális vagyon több mint harmadát ellenőrzik. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia körüli befektetési hullám továbbra is az egyik legerősebb vagyonteremtő tényező maradhat a következő években, különösen az Egyesült Államokban és az ázsiai technológiai központokban.
Címlapkép: Getty Images
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