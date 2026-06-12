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Minden idők egyik legnagyobb reformja készül a profi labdarúgásban: örökre megváltoznak az átigazolások
Január elsejétől a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) minden futballszerződésben kötelezővé teszi a kivásárlási záradék rögzítését, a játékosok pedig a jövőben közvetlenül is részesednek a saját átigazolási díjukból - írja a goal.com.
A hivatásos labdarúgók nemzetközi szakszervezetével (FIFPRO) közösen kidolgozott, több mint két évtizede nem látott horderejű reform célja a játékosok szabad mozgásának biztosítása.
A szövetség ezzel szeretné megakadályozni, hogy a klubok irreálisan magas, alkudhatatlan összegekkel gátolják meg a távozni szándékozó labdarúgók klubváltását. Bár Spanyolországban ez a rendszer már régóta bevett gyakorlatnak számít, a FIFA mostantól globálisan is kiterjeszti és kötelezővé teszi az alkalmazását.
A szabályozás másik kiemelt eleme szerint a játékosokat a jövőben megilleti majd az átigazolás teljes összegének öt százaléka. Azoknál a labdarúgóknál, akiknek az éves alapbére nem éri el a 150 ezer eurót, ezt az ötszázalékos részesedést minden esetben kötelezően ki kell fizetni a rögzített átigazolási díjból.
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