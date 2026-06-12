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Egy profi felnőtt labdarúgó-kapus kinyújtja magát, hogy elkapja a kapuja felé tartó labdát egy fontos bajnoki mérkőzésen egy hatalmas sportstadionban
Sport

Minden idők egyik legnagyobb reformja készül a profi labdarúgásban: örökre megváltoznak az átigazolások

Pénzcentrum
2026. június 12. 20:15

Január elsejétől a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) minden futballszerződésben kötelezővé teszi a kivásárlási záradék rögzítését, a játékosok pedig a jövőben közvetlenül is részesednek a saját átigazolási díjukból - írja a goal.com.

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A hivatásos labdarúgók nemzetközi szakszervezetével (FIFPRO) közösen kidolgozott, több mint két évtizede nem látott horderejű reform célja a játékosok szabad mozgásának biztosítása.

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A szövetség ezzel szeretné megakadályozni, hogy a klubok irreálisan magas, alkudhatatlan összegekkel gátolják meg a távozni szándékozó labdarúgók klubváltását. Bár Spanyolországban ez a rendszer már régóta bevett gyakorlatnak számít, a FIFA mostantól globálisan is kiterjeszti és kötelezővé teszi az alkalmazását.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
3
2.
Dél-Korea
3
3.
Csehország
0
4.
Dél-Afrika
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Hwang In-Beom
(Dél-Korea)
1
2.
Oh Hyeon-Gyu
(Dél-Korea)
1
3.
Raúl Jiménez
(Mexikó)
1
4.
Julián Quiñones
(Mexikó)
1
5.
Ladislav Krejčí
(Csehország)
1
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.12.

A szabályozás másik kiemelt eleme szerint a játékosokat a jövőben megilleti majd az átigazolás teljes összegének öt százaléka. Azoknál a labdarúgóknál, akiknek az éves alapbére nem éri el a 150 ezer eurót, ezt az ötszázalékos részesedést minden esetben kötelezően ki kell fizetni a rögzített átigazolási díjból.
Címlapkép: Getty Images
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