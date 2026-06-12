Az európai uniós szabályozással összhangban, augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok.
Ezen a brutális gazdasági sokkon még óriásit nyerhet Magyarország: gyorsan kell lépni, és dőlhet a pénz
A zöld villamosítás, a biogazdaság és a körforgásos gazdaság jelentheti a kiutat a magyar ipar számára abból a sebezhetőségből, amelyre az elmúlt időszak energiaválságai és geopolitikai konfliktusai világítottak rá. A Green Policy Center legújabb tanulmánya, valamint a témában szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetés megállapításai szerint a hazai, megújuló alapanyagokra és az újrahasznosításra való átállással 2035-ig jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ez a megtakarítás akár 1 terawattórát is elérhet, míg az üvegházhatású gázok kibocsátása 500 kilotonnával – egy nagyobb hazai cementgyár teljes éves kibocsátásával – csökkenhet, miközben az ország importkitettsége is érdemben mérséklődik - írja a Portfolio.
A hagyományosan magas importigényű hazai ipar számára komoly figyelmeztetést jelent a kőolajalapú alapanyagok drágulása, hiszen a műanyagok ára helyenként megkétszereződött, a szigetelőanyagoknál pedig már az áruhiány veszélye is felmerült. Mivel a világpiaci árak ingadozása alól a hazai szereplők sem vonhatják ki magukat, a növényi alapú termelés és az újrahasznosítás ma már a gazdasági önvédelem alapvető eszközévé vált. Az Európai Bizottság által bemutatott Tiszta Ipari Megállapodás (Clean Industrial Deal) ehhez stabil pénzügyi és szabályozási hátteret biztosít, amelynek hazai gyakorlatba való átültetése komoly gazdasági lehetőségeket és új munkahelyeket teremthet.
Az átállás folyamata ugyanakkor számos kihívásba ütközik. Bár a nagyvállalati szektorban már megkezdődtek a zöldberuházások – különösen a biogáz és a zöldhidrogén területén –, az új technológiák széles körű elterjedését gyakran hátráltatja a megfelelő hálózati infrastruktúra hiánya. Mivel a megújuló alapú megoldások gazdasági megtérülése egyelőre bizonytalan, a folyamathoz célzott állami támogatásokra és rugalmas szabályozási környezetre van szükség.
Még nehezebb helyzetben vannak a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási területen működő kis- és középvállalkozások, amelyek többsége nem rendelkezik az innovációhoz szükséges tőkével. Mivel a környezetbarát termékek előállítása jelenleg még költségesebb, a megfelelő mozgástér és a célzott támogatások hiányában a kisebb vállalkozások könnyen kiszorulhatnak az új tisztaipari értékláncokból.
A gyakorlati megvalósítás terén ugyanakkor több ágazat is az áttörés küszöbén áll. A műanyagiparban például folyamatosan nő a vállalati igény a növényi alapú, biológiailag lebomló alternatívák iránt. Ennek elterjedéséhez azonban elengedhetetlen a komposztálhatósággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása, miközben a hagyományos műanyagok visszagyűjtését és újrahasznosítását is fejleszteni kell a megfelelő mennyiségű alapanyag biztosítása érdekében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hasonló paradigmaváltásra van szükség az építőiparban is az épületek beépített karbontartalmának csökkentése érdekében. Ez a cél a természetes építő- és szigetelőanyagok, például a kender, a szalma és a hazai faanyagok alkalmazásával érhető el. Ezek a növények növekedésük során jelentős mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg, amelyet a belőlük készült végtermék évtizedeken át magában raktároz. Emellett a termesztésük is fenntartható, és nem von el értékes területeket az élelmiszer-termeléstől. A hazai szabályozás már elindult ebbe az irányba, és például magasabb beépíthetőségi aránnyal ösztönzi a környezetbarát megoldások alkalmazását.
Bár az uniós irányelvek ösztönzik a környezetbarát anyaghasználatot, az Európai Unión kívülről érkező termékek esetében gyakran nehéz ellenőrizni, hogy azok valóban fenntartható forrásból vagy újrahasznosított anyagokból származnak-e. A körforgásos gazdaság hosszú távú előnyei, mint a belföldi alapanyagok biztosítása és a növekvő gazdasági függetlenség, mindazonáltal egyértelműek. A legfőbb kérdés már csak az, hogy az energiapiaci feszültségek és a környezeti válság mikor érik el azt a kritikus pontot, amely már tömegesen kényszeríti rá az ipari szereplőket és a lakossági fogyasztókat a hazai, alacsony kibocsátású megoldások alkalmazására.
Az iráni békemegállapodás hírére és a kedvező hazai kilátásoknak köszönhetően 2022 februárja óta nem látott szintre, 353 forint alá erősödött a forint az euróval szemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az orosz-ukrán háború, az elszálló gázárak, valamint a mesterséges intelligencia hatalmas energiaigénye miatt világszerte újra előtérbe került az atomenergia.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1297,68 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 133 528,69 ponton zárt csütörtökön.
Az AI-beruházások és a techóriások várható tőzsdére lépése új kihívás elé állíthatja a globális piacokat.
Kidőlt fák, megrongált épületek és folyamatos beavatkozások: a tűzoltók egész éjjel dolgoztak a vihar után.
Csütörtökön délelőtt ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány.
Történelmi csúcsot döntött Warren Buffett kedvenc mutatója, miközben az AI-láz egyre magasabbra hajtja az amerikai részvényeket.
Vegyes jelzések a BÉT-en: az OTP, Mol és Richter kulcsszinteken billeg, az elemző szerint iránykeresés jöhet.
Lezárták a vitás kérdéseket a NIS ügyében, a szerb állam pedig még nagyobb befolyáshoz juthat a vállalatban.
Korszakváltás az uniós pénzeknél: a Magyarországra érkező új beruházásokat is átírhatja a brüsszeli reform
. A szabályozás a Magyarországra érkező új, EU-n kívüli beruházásokra is jelentős hatással lesz.
Kisebb visszaeséssel kezdte a napot a forint, az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is emelkedett.
A tavalyinál jóval kevesebb pénzt von el az állam az önkormányzatoktól, Budapestnek idén semmit sem kell fizetnie.
Nyolc év után újra a Sziget élén találta magát Gerendai Károly, de ezúttal egészen más helyzetben, mint amikor 2017-ben eladta a fesztivált.
A gyermekes családok jövedelmi helyzetét vizsgálta legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.
Vegyesen alakult, alig változott szerdán a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Új panaszkezelési szabályokat vezet be az MNB, amelyek több ponton is erősítik a pénzügyi szolgáltatókkal szembeni fogyasztói jogokat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1141,62 pontos, 0,86 százalékos csökkenéssel, 132 231,01 ponton zárt szerdán.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.