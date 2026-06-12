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Gazdaság

Ezen a brutális gazdasági sokkon még óriásit nyerhet Magyarország: gyorsan kell lépni, és dőlhet a pénz

Pénzcentrum
2026. június 12. 09:15

A zöld villamosítás, a biogazdaság és a körforgásos gazdaság jelentheti a kiutat a magyar ipar számára abból a sebezhetőségből, amelyre az elmúlt időszak energiaválságai és geopolitikai konfliktusai világítottak rá. A Green Policy Center legújabb tanulmánya, valamint a témában szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetés megállapításai szerint a hazai, megújuló alapanyagokra és az újrahasznosításra való átállással 2035-ig jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ez a megtakarítás akár 1 terawattórát is elérhet, míg az üvegházhatású gázok kibocsátása 500 kilotonnával – egy nagyobb hazai cementgyár teljes éves kibocsátásával – csökkenhet, miközben az ország importkitettsége is érdemben mérséklődik - írja a Portfolio.

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A hagyományosan magas importigényű hazai ipar számára komoly figyelmeztetést jelent a kőolajalapú alapanyagok drágulása, hiszen a műanyagok ára helyenként megkétszereződött, a szigetelőanyagoknál pedig már az áruhiány veszélye is felmerült. Mivel a világpiaci árak ingadozása alól a hazai szereplők sem vonhatják ki magukat, a növényi alapú termelés és az újrahasznosítás ma már a gazdasági önvédelem alapvető eszközévé vált. Az Európai Bizottság által bemutatott Tiszta Ipari Megállapodás (Clean Industrial Deal) ehhez stabil pénzügyi és szabályozási hátteret biztosít, amelynek hazai gyakorlatba való átültetése komoly gazdasági lehetőségeket és új munkahelyeket teremthet.

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Az átállás folyamata ugyanakkor számos kihívásba ütközik. Bár a nagyvállalati szektorban már megkezdődtek a zöldberuházások – különösen a biogáz és a zöldhidrogén területén –, az új technológiák széles körű elterjedését gyakran hátráltatja a megfelelő hálózati infrastruktúra hiánya. Mivel a megújuló alapú megoldások gazdasági megtérülése egyelőre bizonytalan, a folyamathoz célzott állami támogatásokra és rugalmas szabályozási környezetre van szükség.

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Még nehezebb helyzetben vannak a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási területen működő kis- és középvállalkozások, amelyek többsége nem rendelkezik az innovációhoz szükséges tőkével. Mivel a környezetbarát termékek előállítása jelenleg még költségesebb, a megfelelő mozgástér és a célzott támogatások hiányában a kisebb vállalkozások könnyen kiszorulhatnak az új tisztaipari értékláncokból.

A gyakorlati megvalósítás terén ugyanakkor több ágazat is az áttörés küszöbén áll. A műanyagiparban például folyamatosan nő a vállalati igény a növényi alapú, biológiailag lebomló alternatívák iránt. Ennek elterjedéséhez azonban elengedhetetlen a komposztálhatósággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása, miközben a hagyományos műanyagok visszagyűjtését és újrahasznosítását is fejleszteni kell a megfelelő mennyiségű alapanyag biztosítása érdekében.

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Hasonló paradigmaváltásra van szükség az építőiparban is az épületek beépített karbontartalmának csökkentése érdekében. Ez a cél a természetes építő- és szigetelőanyagok, például a kender, a szalma és a hazai faanyagok alkalmazásával érhető el. Ezek a növények növekedésük során jelentős mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg, amelyet a belőlük készült végtermék évtizedeken át magában raktároz. Emellett a termesztésük is fenntartható, és nem von el értékes területeket az élelmiszer-termeléstől. A hazai szabályozás már elindult ebbe az irányba, és például magasabb beépíthetőségi aránnyal ösztönzi a környezetbarát megoldások alkalmazását.

Bár az uniós irányelvek ösztönzik a környezetbarát anyaghasználatot, az Európai Unión kívülről érkező termékek esetében gyakran nehéz ellenőrizni, hogy azok valóban fenntartható forrásból vagy újrahasznosított anyagokból származnak-e. A körforgásos gazdaság hosszú távú előnyei, mint a belföldi alapanyagok biztosítása és a növekvő gazdasági függetlenség, mindazonáltal egyértelműek. A legfőbb kérdés már csak az, hogy az energiapiaci feszültségek és a környezeti válság mikor érik el azt a kritikus pontot, amely már tömegesen kényszeríti rá az ipari szereplőket és a lakossági fogyasztókat a hazai, alacsony kibocsátású megoldások alkalmazására.
Címlapkép: Getty Images
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