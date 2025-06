Nem titok többé: ezért nem vállalnak gyereket a magyar párok – hiába az ingyenmilliók

A pénz miatt egyre többen mondanak le a gyerekvállalásról. Az ENSZ Népesedési Alapjának (UNFPA) friss, 14 országra kiterjedő felmérése szerint a legtöbben anyagi okok – megélhetési költségek, munkahelyi bizonytalanság, lakhatás és gyermeknevelés ára – miatt vállalnak kevesebb gyermeket, mint szeretnének. A magyarországi válaszadók 34 százalék nevezte meg fő indoknak a pénzügyi nehézségeket. A jelenség nemcsak a fejlődő, hanem a fejlett országokat is érinti, és komoly demográfiai kihívásokat vetít előre világszerte.

Az ENSZ Népesedési Alapjának új felmérése szerint az emberek leggyakrabban pénzügyi okokat említenek, mikor megkérdezik tőlük, hogy miért nem vállalnak több gyermeket. A megkérdezett 14 ország lakosai közül a válaszadók a pénzügyi korlátokat vagy a munkahelyi bizonytalanságot nevezték meg a leggyakoribb okként arra, hogy kevesebb gyermeket vállalnak, mint amennyit valójában szeretnének.

Magyarországon is a pénz az úr

A lakhatási és gyermeknevelési költségeket gyakran a második és harmadik leggyakrabban említett okok között szerepeltek, többek közt Indiában, Indonéziában, Dél-Koreában, Dél-Afrikában, Brazíliában, Marokkóban, Magyarországon és Németországban.

Magyarországon a válaszadók többsége, 34 százaléka szintén a pénzügyi nehézségeket nevezte meg fő indoknak.

20 százalékuk a lakhatási problémákat emelte ki, 17 százalékuk pedig a megfelelő partner hiányát.

Máshol is fontos ok a megfelelő partner hiánya

Dél-Koreában, a világ legalacsonyabb termékenységi rátával rendelkező országában sok válaszadó egyetértett abban, hogy a gyermeknevelés költségei megfizethetetlenek. A fejlődő országokban a pénzügyi okok a válaszadók nagy részét érintette, míg a fejlett országokban ezek az okok valamivel kisebb mértékben, de még mindig jelen vannak.

Svédországban csak 19 százalék nevezte meg a pénzügyi korlátokat, de még így is ez volt a leggyakoribb válasz. Ezt követte a megfelelő partner hiánya és a meddőségi és fogamzási problémák. A partner hiánya vagy a kevesebb gyermeket akaró partner gyakrabban szerepelt a kevesebb gyermek vállalásának 3 legfontosabb oka között a nyugati világban, bár Dél-Afrikában is ez volt a harmadik leggyakrabban említett probléma. Brazíliában az első 3 ok között a jövőbeli társadalmi és politikai helyzettel kapcsolatos aggodalom szerepelt, míg Marokkóban ezt a helyet a krónikus egészségügyi problémák vagy általában a rossz egészségi állapot foglalta el.

Történelmi mélypont

Magyarország lakossága évtizedek óta folyamatosan csökken. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, májusi jelentése szerint történelmi mélypontot ért el a születésszám itthon. Az előzetes adatok szerint 2025 áprilisában 5323 gyermek született, így az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 14%-kal csökkent, ami 852 gyermekkel kevesebbet jelent.

A korábbi számok sem kecsegtetőek, 2025 januárja és áprilisa között 23 301 gyermek jött világra, ez 8,7%-kal, vagyis 2216-tal kevesebb, mint az előző évben. Ezen belül januárban 4,1, február–márciusban 8,6, áprilisban 14%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos hónapjaiban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,28, egy évvel korábban ez a szám még 1,37 volt, miközben a népesség szinten tartásához 2,1-re lenne szükség (ezt nevezzük reprodukciós szintnek).

A népességcsökkenés globális probléma, ami hosszú távon gazdasági és társadalmi kihívásokat vetít előre, ami ha tartósan fennáll, az munkaerőhiányhoz, elöregedő társadalomhoz és a jóléti rendszerek fenntarthatóságának veszélybe kerüléséhez vezethet.