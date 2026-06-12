A hagyományosan magas importigényű hazai ipar számára komoly figyelmeztetést jelent a kőolajalapú alapanyagok drágulása.
Jó hírek a devizapiacról: így indult a péntek reggel a forint számára
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama délelőtt 9 óra előtt néhány perccel 353,42 forintra csökkent a csütörtök esti 355,16 forintról, pénteken eddig 352,79 forint és 354,60 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése 385,27 forintról 383,46 forintra gyengült, a dolláré pedig 308,58 forintról 305,44 forintra süllyedt. Az euró jegyzése az esti 1,1510 dollárról 1,1570 dollárra változott.
Az iráni békemegállapodás hírére és a kedvező hazai kilátásoknak köszönhetően 2022 februárja óta nem látott szintre, 353 forint alá erősödött a forint az euróval szemben.
Az orosz-ukrán háború, az elszálló gázárak, valamint a mesterséges intelligencia hatalmas energiaigénye miatt világszerte újra előtérbe került az atomenergia.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1297,68 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 133 528,69 ponton zárt csütörtökön.
Az AI-beruházások és a techóriások várható tőzsdére lépése új kihívás elé állíthatja a globális piacokat.
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. A szabályozás a Magyarországra érkező új, EU-n kívüli beruházásokra is jelentős hatással lesz.
Kisebb visszaeséssel kezdte a napot a forint, az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is emelkedett.
A tavalyinál jóval kevesebb pénzt von el az állam az önkormányzatoktól, Budapestnek idén semmit sem kell fizetnie.
Nyolc év után újra a Sziget élén találta magát Gerendai Károly, de ezúttal egészen más helyzetben, mint amikor 2017-ben eladta a fesztivált.
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Vegyesen alakult, alig változott szerdán a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1141,62 pontos, 0,86 százalékos csökkenéssel, 132 231,01 ponton zárt szerdán.
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