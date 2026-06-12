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Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Jó hírek a devizapiacról: így indult a péntek reggel a forint számára

MTI
2026. június 12. 09:20

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama délelőtt 9 óra előtt néhány perccel 353,42 forintra csökkent a csütörtök esti 355,16 forintról, pénteken eddig 352,79 forint és 354,60 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése 385,27 forintról 383,46 forintra gyengült, a dolláré pedig 308,58 forintról 305,44 forintra süllyedt. Az euró jegyzése az esti 1,1510 dollárról 1,1570 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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