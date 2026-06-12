Jó hírek a devizapiacról: így indult a péntek reggel a forint számára

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

Az euró árfolyama délelőtt 9 óra előtt néhány perccel 353,42 forintra csökkent a csütörtök esti 355,16 forintról, pénteken eddig 352,79 forint és 354,60 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése 385,27 forintról 383,46 forintra gyengült, a dolláré pedig 308,58 forintról 305,44 forintra süllyedt. Az euró jegyzése az esti 1,1510 dollárról 1,1570 dollárra változott.