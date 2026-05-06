Budapest, 2026. május 4.Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke (középen, b) és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke ((középen, j) az április 12-i országgyûlési választáson országos listáról ma
Gazdaság

Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én

Pénzcentrum
2026. május 6. 12:01

Szombaton délelőtt összeül az új Országgyűlés: az alakuló ülésen a képviselők esküt tesznek, megválasztják a parlament tisztségviselőit, létrehozzák a bizottságokat, majd a nap végén dönthetnek a miniszterelnök személyéről is. A részletes menetrend alapján már az első napon felállhat az új kormányzati struktúra.

Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik az Országgyűlés alakuló ülése, amelynek végén - az Országgyűlés Hivatala által közzétett menetrend szerint kora délután - sor kerülhet Magyar Péter miniszterelnökké választására. A nap szigorú forgatókönyv szerint halad, több kötelező közjogi aktussal, szünetekkel és szavazásokkal.

Az ülést a köztársasági elnök nyitja meg, majd elhangzik a Himnusz és az államfő köszöntője. Ezt követően a korelnök veszi át az ülés vezetését, és megkezdődik a hivatalos napirend elfogadása, valamint a választási szervek beszámolóinak meghallgatása.

Gyors döntések már délelőtt

A parlament már 10:15 körül határozatképessé válik. Elsőként a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be a választás lebonyolításáról. Ezek formális, rövid - kb. ötperces - beszámolók.

Ezt követi az első szünet, amely alatt lezajlik a mandátumvizsgálat. Ennek eredményéről még délelőtt jelentést tesznek, majd az Országgyűlés vita nélkül igazolja a képviselők mandátumát.

A délelőtt egyik legfontosabb momentuma a képviselők ünnepélyes eskütétele, amely történelmi zászlók és fanfárok kíséretében zajlik. Az eskü letétele nélkül a képviselők nem gyakorolhatják jogaikat.

Ekkor hangzik el két kulcsfontosságú bejelentés is:

  • az új Országgyűlés megalakulása,
  • valamint a korábbi kormány megbízatásának megszűnése.

A köztársasági elnök ezt követően tesz javaslatot a miniszterelnök személyére - ezzel hivatalosan is megnyílik az út Magyar Péter megválasztása előtt.

Házelnök-választás és frakciók

A késő délelőtti órákban az Országgyűlés elfogadja a választási beszámolókat, majd bejelentik a képviselőcsoportok megalakulását. Ezután következik a házelnök megválasztása titkos szavazással, amelyre egy hosszabb, mintegy 40 perces szünet alatt kerül sor. Az eredményhirdetés után az új házelnök azonnal esküt tesz. Délután elején az alelnököket és a jegyzőket is megválasztják, majd megalakul a Házbizottság.

A kora délutáni órákban a parlament dönthet arról, hogy egyes törvényjavaslatokat - például a minisztériumok felsorolásáról szólót vagy a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelését - eltérő, gyorsított eljárásban tárgyal.

Ezzel párhuzamosan létrehozzák az állandó bizottságokat is, ami a parlament működésének alapfeltétele.

Mikor lesz a miniszterelnök-választás május 9-én?

A nap csúcspontja várhatóan 15 óra körül következik: az Országgyűlés szavaz a miniszterelnökről.

A köztársasági elnök javaslata alapján Magyar Pétert akkor választják meg, ha megszerzi a képviselők több mint felének támogatását. Mivel a Tisza Párt 141 mandátummal rendelkezik a 199 fős Országgyűlésben, ez gyakorlatilag lefutott meccs.

Sikeres szavazás esetén az új kormányfő azonnal hivatalba lép, majd esküt tesz és felszólal a parlament előtt.

A nap végén ünnepi elemek zárják az alakuló ülést: elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az Örömóda, valamint zenei előadás is lesz. Végül bejelentik a következő ülés időpontját, és berekesztik az alakuló ülést.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
