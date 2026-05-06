Az Erste 5 milliárd forintos veszteséggel zárta az első három hónapot, amit főként az extraprofitadó új szabályai okoztak.
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Szombaton délelőtt összeül az új Országgyűlés: az alakuló ülésen a képviselők esküt tesznek, megválasztják a parlament tisztségviselőit, létrehozzák a bizottságokat, majd a nap végén dönthetnek a miniszterelnök személyéről is. A részletes menetrend alapján már az első napon felállhat az új kormányzati struktúra.
Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik az Országgyűlés alakuló ülése, amelynek végén - az Országgyűlés Hivatala által közzétett menetrend szerint kora délután - sor kerülhet Magyar Péter miniszterelnökké választására. A nap szigorú forgatókönyv szerint halad, több kötelező közjogi aktussal, szünetekkel és szavazásokkal.
Az ülést a köztársasági elnök nyitja meg, majd elhangzik a Himnusz és az államfő köszöntője. Ezt követően a korelnök veszi át az ülés vezetését, és megkezdődik a hivatalos napirend elfogadása, valamint a választási szervek beszámolóinak meghallgatása.
Gyors döntések már délelőtt
A parlament már 10:15 körül határozatképessé válik. Elsőként a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökei számolnak be a választás lebonyolításáról. Ezek formális, rövid - kb. ötperces - beszámolók.
Ezt követi az első szünet, amely alatt lezajlik a mandátumvizsgálat. Ennek eredményéről még délelőtt jelentést tesznek, majd az Országgyűlés vita nélkül igazolja a képviselők mandátumát.
A délelőtt egyik legfontosabb momentuma a képviselők ünnepélyes eskütétele, amely történelmi zászlók és fanfárok kíséretében zajlik. Az eskü letétele nélkül a képviselők nem gyakorolhatják jogaikat.
Ekkor hangzik el két kulcsfontosságú bejelentés is:
- az új Országgyűlés megalakulása,
- valamint a korábbi kormány megbízatásának megszűnése.
A köztársasági elnök ezt követően tesz javaslatot a miniszterelnök személyére - ezzel hivatalosan is megnyílik az út Magyar Péter megválasztása előtt.
Házelnök-választás és frakciók
A késő délelőtti órákban az Országgyűlés elfogadja a választási beszámolókat, majd bejelentik a képviselőcsoportok megalakulását. Ezután következik a házelnök megválasztása titkos szavazással, amelyre egy hosszabb, mintegy 40 perces szünet alatt kerül sor. Az eredményhirdetés után az új házelnök azonnal esküt tesz. Délután elején az alelnököket és a jegyzőket is megválasztják, majd megalakul a Házbizottság.
A kora délutáni órákban a parlament dönthet arról, hogy egyes törvényjavaslatokat - például a minisztériumok felsorolásáról szólót vagy a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelését - eltérő, gyorsított eljárásban tárgyal.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ezzel párhuzamosan létrehozzák az állandó bizottságokat is, ami a parlament működésének alapfeltétele.
Mikor lesz a miniszterelnök-választás május 9-én?
A nap csúcspontja várhatóan 15 óra körül következik: az Országgyűlés szavaz a miniszterelnökről.
A köztársasági elnök javaslata alapján Magyar Pétert akkor választják meg, ha megszerzi a képviselők több mint felének támogatását. Mivel a Tisza Párt 141 mandátummal rendelkezik a 199 fős Országgyűlésben, ez gyakorlatilag lefutott meccs.
Sikeres szavazás esetén az új kormányfő azonnal hivatalba lép, majd esküt tesz és felszólal a parlament előtt.
A nap végén ünnepi elemek zárják az alakuló ülést: elhangzik a Szózat, a Székely himnusz és az Örömóda, valamint zenei előadás is lesz. Végül bejelentik a következő ülés időpontját, és berekesztik az alakuló ülést.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
360 forint alatt volt az euró árfolyama szerda reggel, 2022 februárjában volt utoljára ilyen erős a forint.
Befuccsolt a keleti nyitás gigaprojektje, óriási pénzt bukott a magyar állam: szinte esélytelen, hogy megtérül a kár
Több mint százmilliárd forintot emésztett fel az a befuccsolt indonéziai útdíjszedési projekt, amelyet a magyar kormány a keleti nyitás hatalmas exportsikereként harangozott be.
Az elektronikai és élelmiszeripar húzta a növekedést, a járműgyártás csak mérsékelten bővült.
Az eurót röviddel 7 óra előtt 361,20 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,15 forintnál.
Kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a hazai bankvezérek: ezen a lépésen múlhat a magyar gazdaság jövője
Kiszámítható gazdaságpolitikát, az uniós források megszerzését, valamint az extraprofitadók és a kamatstop kivezetését várja az új kormánytól a magyar bankszektor.
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.
Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.
A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.
Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt.
Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
Kedd reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.
Sötét jövőt festettek a hazai munkaerőpiacnak: százezrek tűnnek el hamarosan, ezt mindenki a saját bőrén érzi majd
A GKI szerint a régiós trendekkel összhangban hazánkban sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.
Szigorúbb ügyféltájékoztatási és kockázatértékelési szabályokat ír elő a Magyar Nemzeti Bank a kriptoszolgáltatóknak - az új szabályozás októberben lép életbe.
Az Amixa Holding közgyűlése közel 390,2 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett 18 órakor.
A bankközi elszámolásoknál lépett fel lassulás, a GIRO szerint a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.
Súlyos dolog derült ki a magyar államkasszáról: innen vontak el rengeteg forrást, hamarosan elkerülhetetlen lesz a drasztikus lépés
A bürokrácia fenntartására, az adósságszolgálatra európai viszonylatban is kiugróan sokat költünk, az egészségügy, az oktatás és a szociális háló finanszírozása visszaesett.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n