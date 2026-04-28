Rossz napja volt annak, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 312,99 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel, 132 855,51 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: nem volt túl izgalmas a nap, alacsony forgalom mellett minimálisan mozdul a BUX, amelynek teljesítménye beleillik a nemzetközi képbe, ugyanis a főbb európai és amerikai tőzsdeindexek is estek kis mértékben. A negatív hangulat kialakulásában elsősorban az iráni konfliktus volt meghatározó.

Az elemző közölte: a vezető részvények közül az OTP és a Mol mozgása mögött nem álltak vállalatspecifikus hírek. A Richter esése azonban valószínű, hogy Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatójának bejelentésével magyarázható, aki egy keddi konferencián elmondta, hogy a Richter későbbre halasztja az osztalék kifizetését.

A Mol 2 forinttal, 0,05 százalékkal 4040 forintra csökkent 1,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 0,53 százalékkal 41 950 forintra erősödött, forgalmuk 11,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,24 százalékkal 2490 forintra esett, forgalma 906,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 340 forinttal, 2,61 százalékkal 12 680 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9118,89 ponton zárt kedden, ez 53,64 pontos, 0,58 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.