Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy közel hatvan évnyi tagság után a jövő hónaptól kilép az OPEC-ből és az OPEC+ szövetségből.
Rossz napja volt annak, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 312,99 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel, 132 855,51 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: nem volt túl izgalmas a nap, alacsony forgalom mellett minimálisan mozdul a BUX, amelynek teljesítménye beleillik a nemzetközi képbe, ugyanis a főbb európai és amerikai tőzsdeindexek is estek kis mértékben. A negatív hangulat kialakulásában elsősorban az iráni konfliktus volt meghatározó.
Az elemző közölte: a vezető részvények közül az OTP és a Mol mozgása mögött nem álltak vállalatspecifikus hírek. A Richter esése azonban valószínű, hogy Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatójának bejelentésével magyarázható, aki egy keddi konferencián elmondta, hogy a Richter későbbre halasztja az osztalék kifizetését.
- A Mol 2 forinttal, 0,05 százalékkal 4040 forintra csökkent 1,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 0,53 százalékkal 41 950 forintra erősödött, forgalmuk 11,6 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,24 százalékkal 2490 forintra esett, forgalma 906,4 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 340 forinttal, 2,61 százalékkal 12 680 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9118,89 ponton zárt kedden, ez 53,64 pontos, 0,58 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A BP első negyedéves nyeresége a várakozásokat felülmúlva több mint kétszeresére nőtt, miután az iráni háború kitörését követően az olajárak meredeken emelkedtek.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!