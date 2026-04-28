Pici gyengüléssel megy neki a forint a keddi napnak: mutatjuk a friss árfolyamokat

Az euróval és dollárral szemben gyengült, a frankkal szemben azonban erősödött reggelre a forint árfolyama a devizapiacon.

Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacokon. Míg az euróhoz és a dollárhoz képest enyhén gyengült, a svájci frankkal szemben erősödni tudott a magyar fizetőeszköz.

A reggel hét órás adatok alapján az eurót 364,44 forinton jegyezték. Ez minimális emelkedést jelent a hétfő esti 364,22 forintos szinthez képest. A dollár árfolyama szintén emelkedett, 310,56-ról 311,13 forintra drágult. A svájci frank viszont olcsóbb lett, jegyzése 395,89-ről 395,45 forintra mérséklődött.

Ezzel párhuzamosan az euró is veszített értékéből a dollárral szemben. A keresztárfolyam az előző esti 1,1730-ról 1,1713 dollárra csökkent.