Egy halom euróérme részletes, felülről lefelé irányuló nézete. A középpontban egy két eurós érme áll, amelyet más aranyszínű érmék vesznek körül. Ez a kép az európai gazdaságot, pénzügyeket, valutát és gazdagságot ábrázolha
Gazdaság

Jó hír a devizapiacon: estére erősödött a forint

MTI
2026. április 28. 18:24

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,44 forintról 363,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,39 forint és 366,22 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 395,45 forintról 393,58 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 311,13 forintról 310,51 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggelivel azonos szinten, 1,1713 dolláron állt.

Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #deviza #svájci frank #gazdaság #valuta #dollár #euróárfolyam #devizaárfolyam #devizaárfolyamok #forint árfolyam

