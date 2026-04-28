Jó hír a devizapiacon: estére erősödött a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,44 forintról 363,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,39 forint és 366,22 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 395,45 forintról 393,58 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 311,13 forintról 310,51 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggelivel azonos szinten, 1,1713 dolláron állt.