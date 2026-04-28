Hatalmasat villantott a budapesti tőzsde: ennek biztos örül, aki ide tette a pénzét 2025-ben

Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára. Az éves közgyűlésen elfogadott beszámoló szerint a társaság nettó eredménye megközelítette a 10 milliárd forintot. A részvényesek emellett döntöttek az osztalékfizetésről, valamint elfogadták a 2026–2028-as stratégiát. Határoztak továbbá az új leányvállalat, a BÉTx Pénzügyi Zrt. tőkeemeléséről is.

A tavalyi év során a tőzsde piaci szerepe és pénzügyi teljesítménye egyaránt jelentősen erősödött. Az árbevétel 16 százalékos növekedéssel 4,338 milliárd forintot tett ki. A KELER Csoport eredményét is tartalmazó nettó nyereség eközben 65 százalékkal, 9,635 milliárd forintra ugrott. A kiváló eredményeknek köszönhetően a közgyűlés jóváhagyta, hogy a társaság részvényenként 60 forint osztalékot fizessen ki. Ez összesen közel 325 millió forintos kifizetést jelent a részvényeseknek.

A pénzügyi sikerek mellett a piac mérete is korábban nem látott szintre ért. A részvénypiaci kapitalizáció az év végére megközelítette a 24 ezer milliárd forintot, a napi átlagos forgalom pedig 47 százalékkal, 17,3 milliárd forintra nőtt.

A hazai vezető részvényindex, a BUX felülmúlta a korábbi évek trendjeit. A mutató 40 százalékos emelkedést elérve decemberben átlépte a 111 ezer pontot, de a kisebb vállalatokat követő indexek is jelentős növekedést mutattak. A kiemelkedő értékeket erős kibocsátói aktivitás támogatta. A változékony gazdasági környezet ellenére több sikeres tőkebevonás és másodlagos részvénykibocsátás valósult meg, a tőzsde pedig új szereplőkkel is bővült.

A közgyűlésen tisztújításra is sor került. Az igazgatóság elnöki posztjára ismét Virág Barnabást, a felügyelőbizottság élére pedig Gion Gábort választották. A személyi kérdések mellett kiemelt fókuszba került a jövőtervezés, így a részvényesek zöld utat adtak a BÉT 2026–2028 közötti időszakra vonatkozó új stratégiájának. Ennek fő célja a tőkepiaci finanszírozás hazai súlyának további növelése, valamint a bevételek diverzifikálása.

A stratégia megvalósításának fontos lépcsőfoka a frissen alapított leányvállalat, a BÉTx Pénzügyi Zrt. működésének megerősítése. A céget azért hozták létre, hogy a változó uniós szabályozások miatt átvegye az energiapiacokat kiszolgáló klíringtagi üzletágat. A közgyűlés által most jóváhagyott tőkeemelés elengedhetetlen feltétele annak, hogy a tavasszal felügyeleti engedélyt kapott vállalat maradéktalanul megfeleljen a nemzetközi elszámolóházi elvárásoknak.