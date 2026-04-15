Meglepő állítás: a forint már most euróként viselkedik – ezt látják a befektetők
Zsiday Viktor szerint a forint látványos erősödése mögött nem politikai szimpátia, hanem piaci várakozás áll. A befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy Magyarország belátható időn belül csatlakozhat az euróövezethez. Ez a feltételezés már most jelentős hatással van az árfolyamokra és a hozamokra. A szakember szerint a folyamat hosszabb távon komoly gazdasági következményekkel járhat, írja a Portfolio.
Zsiday Viktor legfrissebb elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a forint erősödésének hátterében elsősorban a piaci várakozások állnak. A befektetők egyre inkább azt feltételezik, hogy Magyarország néhány éven belül csatlakozik az euróövezethez, és ez már most beépül az árfolyamokba.
A szakember szerint, ha a piac elhiszi az euró bevezetését, akkor a forint gyakorlatilag „euróként” kezd viselkedni. Olyan devizává válik, amely mögött a stabilitás ígérete áll, miközben a kamatszintje továbbra is magasabb – jelenleg 6 százalék feletti –, mint az eurózónában megszokott szint.
Zsiday három fő tényezőt emelt ki, amelyek az euróbevezetés irányába mutatnak: a lakosság részéről jelentős a támogatottság, politikai szinten is megjelent az igény, és gazdasági értelemben is adottak a feltételek. A magyar társadalomban erős az a tapasztalat, hogy a forint gyengülése inflációt okoz, ezért sokan stabilabb devizát preferálnának.
A politikai szándék mögött az is állhat, hogy Magyarország az elmúlt időszakban távolodott az európai integrációtól, így az euró bevezetése egyfajta visszakapcsolódást jelenthetne. A szakértő szerint ugyanakkor ez nem azonnali lépés: reálisan 5–7 éves időtávon belül valósulhat meg.
A piac azonban előre gondolkodik. Ha például 2031 körül történne meg a csatlakozás, akkor már 2028–2029-re jelentősen csökkenhetnek a magyar állampapírhozamok, közelítve az eurózóna szintjéhez. Ez az állam számára évente akár több száz milliárd forintos megtakarítást is jelenthetne.
Ez a várakozás erős tőkebeáramlást indított el, amely felhajtja a forint árfolyamát és növeli a magyar állampapírok iránti keresletet. A jelenlegi magas kamatszint mellett a hosszabb futamidejű forintos állampapírok különösen vonzóvá válhatnak a befektetők számára.
Ugyanakkor a pozitív forgatókönyv mellett kockázatok is vannak. Az egyik legnagyobb veszélyt egy esetleges globális energiapiaci sokk jelenti, amely jelentős olaj- és gázáremelkedést hozhatna, súlyosan érintve a magyar gazdaságot. Emellett az is bizonytalansági tényező, hogy a nemzetközi befektetők egyre kritikusabban tekintenek az államok növekvő eladósodására, ami később piaci feszültségekhez vezethet.
Összességében a forint jelenlegi erősödése mögött tehát egy jövőbe vetített forgatókönyv áll: a piacok már most elkezdték beárazni az euró esetleges magyarországi bevezetését.
