Gazdaság

Meglepő állítás: a forint már most euróként viselkedik – ezt látják a befektetők

2026. április 15. 15:31

Zsiday Viktor szerint a forint látványos erősödése mögött nem politikai szimpátia, hanem piaci várakozás áll. A befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy Magyarország belátható időn belül csatlakozhat az euróövezethez. Ez a feltételezés már most jelentős hatással van az árfolyamokra és a hozamokra. A szakember szerint a folyamat hosszabb távon komoly gazdasági következményekkel járhat, írja a Portfolio.

Zsiday Viktor legfrissebb elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a forint erősödésének hátterében elsősorban a piaci várakozások állnak. A befektetők egyre inkább azt feltételezik, hogy Magyarország néhány éven belül csatlakozik az euróövezethez, és ez már most beépül az árfolyamokba.

A szakember szerint, ha a piac elhiszi az euró bevezetését, akkor a forint gyakorlatilag „euróként” kezd viselkedni. Olyan devizává válik, amely mögött a stabilitás ígérete áll, miközben a kamatszintje továbbra is magasabb – jelenleg 6 százalék feletti –, mint az eurózónában megszokott szint.

Zsiday három fő tényezőt emelt ki, amelyek az euróbevezetés irányába mutatnak: a lakosság részéről jelentős a támogatottság, politikai szinten is megjelent az igény, és gazdasági értelemben is adottak a feltételek. A magyar társadalomban erős az a tapasztalat, hogy a forint gyengülése inflációt okoz, ezért sokan stabilabb devizát preferálnának.

A politikai szándék mögött az is állhat, hogy Magyarország az elmúlt időszakban távolodott az európai integrációtól, így az euró bevezetése egyfajta visszakapcsolódást jelenthetne. A szakértő szerint ugyanakkor ez nem azonnali lépés: reálisan 5–7 éves időtávon belül valósulhat meg.

A piac azonban előre gondolkodik. Ha például 2031 körül történne meg a csatlakozás, akkor már 2028–2029-re jelentősen csökkenhetnek a magyar állampapírhozamok, közelítve az eurózóna szintjéhez. Ez az állam számára évente akár több száz milliárd forintos megtakarítást is jelenthetne.

Ez a várakozás erős tőkebeáramlást indított el, amely felhajtja a forint árfolyamát és növeli a magyar állampapírok iránti keresletet. A jelenlegi magas kamatszint mellett a hosszabb futamidejű forintos állampapírok különösen vonzóvá válhatnak a befektetők számára.

Ugyanakkor a pozitív forgatókönyv mellett kockázatok is vannak. Az egyik legnagyobb veszélyt egy esetleges globális energiapiaci sokk jelenti, amely jelentős olaj- és gázáremelkedést hozhatna, súlyosan érintve a magyar gazdaságot. Emellett az is bizonytalansági tényező, hogy a nemzetközi befektetők egyre kritikusabban tekintenek az államok növekvő eladósodására, ami később piaci feszültségekhez vezethet.

Összességében a forint jelenlegi erősödése mögött tehát egy jövőbe vetített forgatókönyv áll: a piacok már most elkezdték beárazni az euró esetleges magyarországi bevezetését.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
2026. április 15. 15:58
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 15. 15:58
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz k...
MEDIA1  |  2026. április 15. 14:57
Távozik Panyi Szabolcs a Direkt36-tól - itt az indoklás
Az Orbán-kormány orosz befolyásoltságáról cikkező és nemrég a NER revolvertüze alá került tényfeltár...
Holdblog  |  2026. április 15. 10:22
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
2026. április 15.
Rengeteg magyar háztulaj sétál önként a csapdába: milliókat bukhatnak haláleset, válás után egyetlen mulasztás miatt
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
1
2 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
5 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
2 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
5 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 16:04
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 14:31
Milyen változásokat hozhat a TISZA nyugdíjprogram? Ezekkel kihívásokkal szembesülhet az új kormány: itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. április 15. 15:31
Kijöttek a friss adatok: keményen visszaesett a búza, kukorica ára itthon