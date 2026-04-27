2026. április 27. hétfő Zita
14 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző 50, 100, 200 és 500 eurós címletű eurobankjegyek vibráló elrendezése, amely az európai pénz sokszínűségét mutatja be. Tökéletes a pénzügyekkel, banki tevékenységgel, közgazdaságtannal, befektetésekkel és valutaváltás
Gazdaság

Végleg megbukott az évtizedes hazai gazdasági trükk: kiderült, hogyan éltük fel a saját jövőnket

Pénzcentrum
2026. április 27. 16:33

Magyarország 2004-ben, az EU-csatlakozáskor elkötelezte magát az euró bevezetése mellett. Azóta minden kormányzat szerette volna az egységes valuta előnyeit — csak épp az előfeltételek teljesítésére nem telt. Most újra napirenden van a téma. Samu János és Gyurcsik Attila legújabb podcast adásukban arról beszélgettek, hogy miért lehet ez most más, és mit kell tenni valójában ahhoz, hogy megvalósulhasson.

Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy az euróbevezetés elsősorban gazdasági kérdés: kamatszintek, árfolyamok, konvergenciakritériumok. Samu János, Concorde Értékpapír Zrt. vezérigazgató-helyettese szerint azonban a valódi tét ennél jóval nagyobb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Samu szerint az euróövezeti csatlakozás mindenekelőtt értékválasztás. Aki az eurózónába egyszer belép, az nagyon nehezen jön ki. Ezt a 2012-es görög válság is megmutatta: az akkori görög kormányzat ténylegesen megszavazta a kilépésről szóló népszavazást, elmentek a falig - mégis benn maradtak. Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója szerint ez az eurózóna egyik legfontosabb stressztesztje volt, és kiállta.

Ebből következik, hogy a döntés nem csupán gazdaságpolitikai kérdés. Aki ezt komolyan gondolja, az egyben azt is kimondja: Magyarország hovatartozásának kérdése a jövőben nem fog felmerülni.

„Ennél látványosabban, szimbolikusabban letenni a voksunkat Nyugat-Európa mellett nem lehet. Ez egyfajta kinyilatkoztatás az európai integrációnk mélyítése irányában” - mondta el Samu János.

Az előnyöket mindig is akartuk, a munkát sohasem végeztük el

Gyurcsik Attila egy különös megfigyeléssel nyitott: azok a célok, amelyek az euróbevezetéshez szükségesek, valójában minden korábbi kormányzat programjában is szerepeltek. Alacsonyabb költségvetési hiány? Szerette volna mindenki. Alacsonyabb infláció? Persze. Olcsóbb hitelhez jutó háztartások és vállalkozások? Ez is régi vágya volt minden kormányzatnak.

Gyurcsik emlékeztetett: az első Fidesz-kormány vezette be az első kamattámogatott lakáshitelprogramot. Azóta minden kormányzat igyekezett az euróövezet kamatszintjét replikálni itthon: nulla-, egy-, kétszázalékos kamattámogatott hitelkonstrukciókkal árasztotta el a piacot. Az üzenet mindig ugyanaz volt: az euróövezeti alacsony kamat előnyeit szeretnénk megadni a magyaroknak, csak magát az eurót nem akarjuk bevezetni.

„Az euró előnyei tetszenek. A gazdaságpolitikának, úgy tűnik, az elmúlt 22 évben mindig volt valami fontosabb, ami felülírta ezt a célt.” - mondta Gyurcsik Attila.

Az eurón kívüli élet következménye számokban is mérhető: Magyarország évente a GDP mintegy egy százalékát, több mint 800 milliárd forintot fizeti ki devizaátváltási és árfolyamkockázati prémiumként. Olyan gazdaságról beszélünk, ahol az export a GDP közel 90 százalékát teszi ki. Gyurcsik számos beszélgetésben hivatkozik arra, hogy a legnépszerűbb blogbejegyzés minden évben ugyanaz: mikor vegyünk eurót a nyaraláshoz. Ez nem véletlen.

A forintgyengítés, mint gazdaságpolitikai hit - és annak bukása

Az elmúlt másfél évtized egyik meghatározó gazdaságpolitikai narratívája az volt, hogy a forint fokozatos leértékelése versenyкépességi előnyt biztosít a hazai exportőröknek és kkv-szektornak. Gyurcsik Attila nyíltan fogalmazott: ez a kísérlet megbukott.

Megkérdezte Samu Jánost, mikor írták le először a tankönyvekben, hogy folyamatos devizagyöngítéssel nem lehet tartós versenyкépességi előnyt elérni. A válasz: régóta. Mégis, Magyarország éveken át pontosan ezt a politikát folytatta, abban bízva, hogy az évi két-három százalékos forint gyöngítés majd versenyképesebbé teszi a kkv-szektort.

A szomszédos országok tapasztalata ezzel éles ellentétben áll. A cseheknek saját valutájuk van, azt soha nem gyengítették trendszerűen, és mégis van versenyképes kkv-szektoruk és nagyvállalataik. A lengyelek az elmúlt tíz-húsz évben olyan konvergenciát futottak be, hogy Gyurcsik megfogalmazása szerint szinte állva hagytak minket. A románok szintén. Egyik sem az árfolyampolitikára építette a fejlődési modelljét.

Minden támogatás, minden beavatkozás, minden külső segítség csak elkényelmesít. A devizagyengítéssel nem lehet tartós versenyképességet teremteni, ezt a tankönyvek régóta tudják, a tapasztalat most megerősítette.”

 - összegezte Gyurcsik.

A monetáris politikai fordulat jelei, amelyek a Varga Mihály MNB-elnökségével már megjelentek, éppen ennek a felismerésnek a tükrei: a forint folyamatos gyengítése nem hozza el a remélt növekedési és versenyképességi sikert.

Nem az euró a csodafegyver: hanem az oda vezető út

Samu János és Gyurcsik Attila egyaránt hangsúlyozta: az euró önmagában nem old meg semmit. A görög példa a legszemléletesebb bizonyíték errem az eurózóna-tagság mellett is el lehet jutni a csőd széléig, ha a gazdaságpolitika felelőtlen.

Ami valóban értéket teremt, az a felkészülés folyamata. Gyurcsik Attila egy maratoni futáshoz hasonlította: maga a verseny az érdekes befejezés, de a valódi munka az oda vezető hónapokban, az edzésprogramban van. Hivatkozott Murakami Haruki futásról szóló könyvére is: a maratonban nem egy ellenfeledet győződ le, hanem mindig magaddal küzdesz, a kitűzött céllal.

Ami most erős forintot és csökkenő hozamokat okoz, az nem maga az euró,  hanem az, amit az euró megtestesít: a fiskális fegyelem, az alacsony infláció, a kiszámítható gazdaságpolitika. Ezek a befektetők fülének zenéje. Samu János szerint

meg lehet lenni az eurózónán kívül is, gazdaságilag teljesen jól. A csehek, a lengyelek bizonyítják. A kérdés az, hogy Magyarországnak szüksége van-e erre a külső kényszerpályára, erre a zubbonyra ahhoz, hogy ciklusokon átívelő, hosszú távú gazdaságpolitikát tudjon folytatni. Ha igen, akkor a csatlakozási cél már önmagában megérte.

A maastrichti út számokban és struktúrában

Az euróövezeti csatlakozáshoz teljesíteni kell a maastrichti kritériumokat: a GDP 3 százaléka alatti költségvetési hiány, csökkenő adósságpálya, stabil árfolyam, alacsony infláció és hosszú kamatszint. A jelenlegi kiindulópont: a 2025-ös hiány becslések szerint a GDP 5,5-6 százaléka körül alakul. Négy év alatt 3 százalék alá kellene szorítani.

Samu szerint ez nem irreális, különösen, ha az öngerjesztő folyamat beindul: a piac elhiszi a hiteles pályát, a hozamok csökkennek, ami csökkenti a kamatkiadásokat, ami javítja a hiányt, ami tovább erősíti a hitelességet. Az EU-s forrásoknak is szerepük van — Gyurcsik ezeket emlegette a maratoni analógiában cukorként és sóként: a nehéz kilométereken az energiabevitel, amely nélkül a pálya sokkal fájdalmasabb lenne.

De a számok mögött mélyebb strukturális kérdések állnak. Az elmúlt évek gazdaságpolitikája intenzíven beavatkozó volt: az állam aktívan osztott pénzt, támogatásokat, kamattámogatott hiteleket. Ha ez a logika megmarad, tartósan nehéz lesz a hiányt leszorítani. Gyurcsik Attila szerint

a legnagyobb kérdés az, hogy képesek vagyunk-e váltani azon a gazdaságpolitikai logikán, amely az állami beavatkozást tekinti fő eszköznek és helyette versenyalapú piacgazdaságot építünk. Mert az tud tartósan sikeres lenni.

A legnagyobb buktató: a jövő felélése

Megkérdeztük Samu Jánost: mi az a viselkedési minta, amelyet évtizedek óta megfigyel, és amely a legnagyobb kockázatot jelenti ezen az úton? Válasza rövid és pontos volt: Magyarországon nagyon hajlamosak vagyunk a jövőt felélni. Ha a rövidtávú politikai célok és a jövő építése között kellett döntenünk, akkor a rövidtávot választottuk függetlenül attól, hogy az évtizedes, stratégiai építkezésre ez milyen negatív hatással lehet.

Gyurcsik ezt azzal egészítette ki, hogy a konvergenciának komoly politikai ára van: a leendő kormányzat nem költhet annyit, mint elődje. Ez az a pont, ahol a folyamat hagyományosan elbukott  az a pillanat, amikor a rövid távú célok felülírták a hosszú távú fegyelmet. Mindig volt valami fontosabb, mindig volt valami sürgősebb, mint a hiánycél. Ebben az összefüggésben az euró éppen azt a külső kötelezettséget jelenti, amelyre hivatkozva egy kormányzat le tud mondani egyes rövid távú kísértésekről.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #forint #magyarország #infláció #gazdaság #euró bevezetés #euroövezet #kamatok #költségvetési hiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Sebő Ferenc

Elhunyt Sebő Ferenc

Hetvenkilenc éves korában elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző és népzenekutató. Ő

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:57
17:50
17:44
17:27
17:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 27. 16:50
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 27. 13:10
Magyar Péter reagált Mészáros Lőrincnek a TV2 ügyében: készüljön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Védelmi Hivatalnál meghallgatásokra!
A leendő miniszterelnök Facebookon reagált arra, hogy Mészáros Lőrinc, a TV2 Csoport és a Mészáros C...
Bankmonitor  |  2026. április 27. 10:43
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően maga...
Holdblog  |  2026. április 25. 09:18
Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
2026. április 27.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
1 hete
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
5 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
4
5 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
5
5 napja
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektető-védelmi Alap (BEVA)
a befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, hogy a befektetőket a befagyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. A befektetési szolgáltató a tevékenységéhez szükséges engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha csatlakozott az Alaphoz. A kártalanításhoz felhasznált összeg a tagok díjbefizetéséből származik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 17:57
Kvíz: Jártál már Hollandiában? Lássuk, mit tudsz az ország földrajzáról, kultúrájáról, történelméről!
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 16:45
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát
Agrárszektor  |  2026. április 27. 17:27
Bevetették az új fegyvert: ez most sok magyarnak aranyat érhet