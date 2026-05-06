Megjött az elemzői előrejelzés: komoly menetelésbe kezdhetnek a hazai sztárpapírok

Folytathatja az emelkedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a szerdai nyitást követően - írta az előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője. A BUX kedden 1,76 százalékkal emelkedve 135 935,10 ponton zárt, a vezető részvények erősödtek a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően - tette hozzá Varga Zoltán.

Az OTP-részvények értéke 2,26 százalékkal 42 570 forintra nőtt, a folytatásban 44 800 forint fölé is kerülhet, gyengülés esetén 41 000 forint közelébe csökkenhet.

A Mol 3,4 százalékkal 4314 forintra emelkedett, a továbbiakban átlépheti a 4350 forintot, a visszaesés a 4200 forint körüli szinten állhat meg az elemző szerint.

A Richter 0,94 százalékkal erősödött, 12 840 forinton fejezte be az előző kereskedési napot, szerdán változatlanul 12 640 és 13 010 forint között mozoghat.

Változás a Magyar Telekomnál sem látszik, árfolyama kedden 0,32 százalékkal 2478 forintra nőtt, a nyitást követően is a 2447 és 2557 forint közötti szinten maradhat.