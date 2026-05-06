Brutális erőben a forint 4 éves csúcson az árfolyam: már 360 alatt jegyeznek egy eurót

360 forint alatt volt az euró árfolyama szerda reggel, 2022 februárjában volt utoljára ilyen erős a forint.

Szerda reggel tovább erősödött a forint az euróval szemben, így letörte a lélektanilag fontos 360-as szintet is a jegyzés. Utoljára 2022 februárjában volt stabilan 360 alatt az euróárfolyam - írja a Portfolio.

A szerdai mélypont eddig 359,8-nál volt, a lap szerint továbbra is segítenek a nemzetközi devizapiaci fejlemények, hiszen a dollár 0,3%-os gyengülésben van az euróval szemben és a közel-keleti háborúról sem érkeznek nyugtalanító hírek, emellett az új magyar kormánnyal kapcsolatos piaci bizalom hajtja az árfolyamot.