A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 35,77 pontos, 0,03 százalékos csökkenéssel, 135 899,33 ponton zárt szerdán.
Jó hír a devizapiacon: estére jelentősen erősödött a forint
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 361,20 forintról 358,84 forintra csökkent 18 órakor, napközben 357,58 forint és 362,04 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 394,73 forintról 391,67 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 307,68 forintról 305,33 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1740 dollárról 1,1752 dollárra változott.
Megkongatták a vészharangot: kíméletlen csődhullám közeleg, egy váratlan csapás rengeteg magyar céget is a padlóra küldhet
Bár 2025-ben a közép- és kelet-európai térségben stabilizálódtak a fizetésképtelenségi mutatók, a Coface legfrissebb elemzése széttagolt képről tanúskodik.
Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei
A Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat a szakértő szerint.
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Szombaton délelőtt összeül az új Országgyűlés: a részletes menetrend alapján már az első napon felállhat az új kormányzati struktúra.
Az Erste 5 milliárd forintos veszteséggel zárta az első három hónapot, amit főként az extraprofitadó új szabályai okoztak.
Nyomáspróbához használt festett víz kerülhetett a csatornába, dugulás miatt a felszínre is kijutott.
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette új kormány jelentős jóléti intézkedéseket ígér.
Folytathatja az emelkedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a szerdai nyitást követően.
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
Az ezen a héten felálló, Magyar Péter vezette új kormánynak mindössze néhány hónapja marad a több milliárd eurós magyar keret megmentésére.
360 forint alatt volt az euró árfolyama szerda reggel, 2022 februárjában volt utoljára ilyen erős a forint.
Befuccsolt a keleti nyitás gigaprojektje, óriási pénzt bukott a magyar állam: szinte esélytelen, hogy megtérül a kár
Több mint százmilliárd forintot emésztett fel az a befuccsolt indonéziai útdíjszedési projekt, amelyet a magyar kormány a keleti nyitás hatalmas exportsikereként harangozott be.
Az elektronikai és élelmiszeripar húzta a növekedést, a járműgyártás csak mérsékelten bővült.
Az eurót röviddel 7 óra előtt 361,20 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,15 forintnál.
Kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a hazai bankvezérek: ezen a lépésen múlhat a magyar gazdaság jövője
Kiszámítható gazdaságpolitikát, az uniós források megszerzését, valamint az extraprofitadók és a kamatstop kivezetését várja az új kormánytól a magyar bankszektor.
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.
Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.
A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.
Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt.
Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
