Jó hír a devizapiacon: estére jelentősen erősödött a forint

Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 361,20 forintról 358,84 forintra csökkent 18 órakor, napközben 357,58 forint és 362,04 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 394,73 forintról 391,67 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 307,68 forintról 305,33 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1740 dollárról 1,1752 dollárra változott.