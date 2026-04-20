Újabb sorscsapás a magyar mezőgazdaságnak: kegyetlen éve lehet idén a termelőknek, ez már az igazi gyümölcskatasztrófa

Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben. A veszteség esetenként a 90 százalékot is meghaladhatja. A virágzáskor érkező hideg a tavalyi nehéz év után újabb áremelkedést, alapanyaghiányt és növekvő importkényszert hozhat a magyar élelmiszerpiacon.

A helyzetet különösen súlyossá tette, hogy a lehűlés nem egyszeri volt. A több napon át tartó fagy miatt a növények nem tudtak regenerálódni. A virágzó gyümölcsfák már mínusz 1-2 foknál is károsodnak, a mínusz 3 fok körüli értékek pedig már kritikus fagykárt okoznak. Emiatt a gazdaságok jelentős részében 50-90 százalékos veszteséggel számolnak. A legrosszabb a helyzet a Nyírségben, ahol a hőmérséklet tartósan mínusz 5 fok alá süllyedt.

A károkat tovább súlyosbította a csapadékhiány és az alacsony páratartalom. Az úgynevezett "száraz fagy" miatt a vízhiánytól eleve legyengült növények sokkal védtelenebbek voltak. Tölgyfa József növényorvos, a Vitafer Hungária Kft. szaktanácsadója rámutatott, hogy ennek következtében egyes helyeken már az enyhébb, mínusz 2 fok körüli hideg is szinte a teljes virágzatot tönkretette.

A fagykár leginkább az április első felében virágzó csonthéjasokat, vagyis a kajszi- és őszibarackot, a cseresznyét és a meggyet érintette. Emellett az alma- és körteültetvények is komoly veszteségeket szenvedtek. A gyümölcságazat számára ez azért is tragikus, mert a termelők egy rendkívül gyenge 2025-ös szezon után reménykedtek a kilábalásban. Abban az évben egyes fajoknál a termés szinte egésze odaveszett.

A tavalyi évhez hasonlóan a mostani terméskiesés is megduplázhatja, de akár meg is háromszorozhatja a fogyasztói árakat. A feldolgozóipar komoly alapanyaghiánnyal küzdhet, a hazai keresletet pedig egyre inkább csak importból lehet majd kielégíteni.

A jelenlegi szélsőséges időjárási körülmények között a gazdák számára elengedhetetlen a növények ellenálló képességének növelése. A szaktanácsadó szerint a stresszhelyzetek kezelésében és a regeneráció felgyorsításában a jól időzített aminosavas készítmények, biostimulátorok és célzott lombtrágyák használata jelenthet megoldást. Ezekkel a módszerekkel a még menthető termésrész sikeresen megóvható.