Apples covering the ground at an apple orchard in Kentucky
Gazdaság

Újabb sorscsapás a magyar mezőgazdaságnak: kegyetlen éve lehet idén a termelőknek, ez már az igazi gyümölcskatasztrófa

Pénzcentrum
2026. április 20. 14:33

Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben. A veszteség esetenként a 90 százalékot is meghaladhatja. A virágzáskor érkező hideg a tavalyi nehéz év után újabb áremelkedést, alapanyaghiányt és növekvő importkényszert hozhat a magyar élelmiszerpiacon.

A helyzetet különösen súlyossá tette, hogy a lehűlés nem egyszeri volt. A több napon át tartó fagy miatt a növények nem tudtak regenerálódni. A virágzó gyümölcsfák már mínusz 1-2 foknál is károsodnak, a mínusz 3 fok körüli értékek pedig már kritikus fagykárt okoznak. Emiatt a gazdaságok jelentős részében 50-90 százalékos veszteséggel számolnak. A legrosszabb a helyzet a Nyírségben, ahol a hőmérséklet tartósan mínusz 5 fok alá süllyedt.

A károkat tovább súlyosbította a csapadékhiány és az alacsony páratartalom. Az úgynevezett "száraz fagy" miatt a vízhiánytól eleve legyengült növények sokkal védtelenebbek voltak. Tölgyfa József növényorvos, a Vitafer Hungária Kft. szaktanácsadója rámutatott, hogy ennek következtében egyes helyeken már az enyhébb, mínusz 2 fok körüli hideg is szinte a teljes virágzatot tönkretette.

A fagykár leginkább az április első felében virágzó csonthéjasokat, vagyis a kajszi- és őszibarackot, a cseresznyét és a meggyet érintette. Emellett az alma- és körteültetvények is komoly veszteségeket szenvedtek. A gyümölcságazat számára ez azért is tragikus, mert a termelők egy rendkívül gyenge 2025-ös szezon után reménykedtek a kilábalásban. Abban az évben egyes fajoknál a termés szinte egésze odaveszett.

A tavalyi évhez hasonlóan a mostani terméskiesés is megduplázhatja, de akár meg is háromszorozhatja a fogyasztói árakat. A feldolgozóipar komoly alapanyaghiánnyal küzdhet, a hazai keresletet pedig egyre inkább csak importból lehet majd kielégíteni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelenlegi szélsőséges időjárási körülmények között a gazdák számára elengedhetetlen a növények ellenálló képességének növelése. A szaktanácsadó szerint a stresszhelyzetek kezelésében és a regeneráció felgyorsításában a jól időzített aminosavas készítmények, biostimulátorok és célzott lombtrágyák használata jelenthet megoldást. Ezekkel a módszerekkel a még menthető termésrész sikeresen megóvható.
Címlapkép: Getty Images
#gyümölcs #gazdaság #fagy #áremelkedés #fagykár #mezőgazdaság #aszály #élelmiszerárak #agrárszektor #szélsőséges időjárás #csapadékhiány

