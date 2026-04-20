„Elég volt!” – ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Hiába az elmúlt hetek csapadéka, a talaj még mindig súlyos vízhiánnyal küzd Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint több térségben akár fél méterrel is alacsonyabb a talajvíz szintje a sokéves átlagnál; egyes helyeken pedig az egy métert is meghaladja a hiány. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, milyen következményei lehetnek ennek, és mennyire reális a tavaszi aszály veszélye.
Fél méter víz hiányzik a talajból: komoly aszály jöhet Magyarországon. A probléma különösen az Alföldön és a Duna-Tisza közén látványos, de a Dunántúl jelentős része is érintett. A CHART by Pénzcentrum térképes adatai alapján az ország nagy része a kritikus kategóriába tartozik, ahol a talajvíz szintje jelentősen elmarad az elmúlt harminc év átlagától. Ez azért különösen aggasztó, mert a talajvíz lassan reagál a csapadékra, ezért még egy esősebb időszak sem képes gyorsan pótolni a hiányt.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Magyarország területének mintegy 90 százaléka aszályveszélyesnek számít. Az elmúlt években (különösen 2022-ben és 2025-ben) már tapasztalhattuk, milyen hatással lehet a tartós szárazság: csökkenő termésátlagok, növekvő mezőgazdasági kockázatok és egyre kiszámíthatatlanabb időjárás. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a jelenség mögött több tényező áll. A klímaváltozás miatt emelkedő hőmérséklet gyorsítja a párolgást, miközben a csapadék eloszlása egyre szélsőségesebbé válik. Emellett az elavult öntözőrendszerek és a növekvő vízfogyasztás is hozzájárul ahhoz, hogy a vízkészletek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.
A probléma azonban globális. A nemzetközi előrejelzések szerint 2050-re több mint 1,6 milliárd ember élhet olyan területen, ahol súlyos aszály fenyeget. A legnagyobb kockázat Afrikában és a Közel-Keleten várható, de Európa sem kivétel: egyre több régióban válik tartóssá a vízhiány.
Kitudódott, mire készül a Tisza Párt a Parlamentben: hatalmas átalakítások jöhetnek, négy új bizottság is létesülhet
Bár a húsz bizottság elsőre soknak tűnhet, a korábbi parlamenti ciklusokban volt már példa ennél tagoltabb rendszerre is.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a benzinkutak szövetsége: ellátási zavarok várhatók, amiket még az Orbán-kormánynak kéne kezelnie
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik".
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság.
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
A Hetifókuszban ezúttal a fenntarthatóság témájában kérdeztünk piaci szereplőket arról, hogy a vállalatok mit tesznek a fenntarthatóbb működés érdekében.
A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.
Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország
Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal.
A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben.
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.
Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását
Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.
Készül a mesterterv: ez a vadonatúj útvonal mentheti meg a világot egy durva olajellátási katasztrófától
Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.
Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitelt, ha így lesz
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.
Olyan gazdasági krízis közeleg, amit már senki sem tud megállítani: elismerték, még az USA is tehetetlen ezzel szemben
A washingtoni IMF- és Világbank-találkozón részt vevő globális pénzügyi vezetők arra a felismerésre jutottak, hogy egyre kevésbé tudják enyhíteni a geopolitikai sokkok okozta gazdasági károkat.
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.
Hamarosan zöld utat kaphat a Mol gigaüzlete, a szerbekkel tárgyalt Hernádi Zsolt: mit lépnek az oroszok?
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt.
A májusban felálló új, Magyar Péter vezette kormány heteken belül feloldhatja a magyar egyetemeket és kutatókat sújtó uniós forrásbefagyasztást.
