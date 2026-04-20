Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést

Hiába az elmúlt hetek csapadéka, a talaj még mindig súlyos vízhiánnyal küzd Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint több térségben akár fél méterrel is alacsonyabb a talajvíz szintje a sokéves átlagnál; egyes helyeken pedig az egy métert is meghaladja a hiány. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, milyen következményei lehetnek ennek, és mennyire reális a tavaszi aszály veszélye.

Fél méter víz hiányzik a talajból: komoly aszály jöhet Magyarországon. A probléma különösen az Alföldön és a Duna-Tisza közén látványos, de a Dunántúl jelentős része is érintett. A CHART by Pénzcentrum térképes adatai alapján az ország nagy része a kritikus kategóriába tartozik, ahol a talajvíz szintje jelentősen elmarad az elmúlt harminc év átlagától. Ez azért különösen aggasztó, mert a talajvíz lassan reagál a csapadékra, ezért még egy esősebb időszak sem képes gyorsan pótolni a hiányt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Magyarország területének mintegy 90 százaléka aszályveszélyesnek számít. Az elmúlt években (különösen 2022-ben és 2025-ben) már tapasztalhattuk, milyen hatással lehet a tartós szárazság: csökkenő termésátlagok, növekvő mezőgazdasági kockázatok és egyre kiszámíthatatlanabb időjárás. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a jelenség mögött több tényező áll. A klímaváltozás miatt emelkedő hőmérséklet gyorsítja a párolgást, miközben a csapadék eloszlása egyre szélsőségesebbé válik. Emellett az elavult öntözőrendszerek és a növekvő vízfogyasztás is hozzájárul ahhoz, hogy a vízkészletek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.

A probléma azonban globális. A nemzetközi előrejelzések szerint 2050-re több mint 1,6 milliárd ember élhet olyan területen, ahol súlyos aszály fenyeget. A legnagyobb kockázat Afrikában és a Közel-Keleten várható, de Európa sem kivétel: egyre több régióban válik tartóssá a vízhiány.

