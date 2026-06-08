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Sport

Megvédte elnöki székét Florentino Pérez: jöhet José Mourinho a Realhoz

Pénzcentrum
2026. június 8. 10:13

Florentino Pérez megvédte elnöki pozícióját a Real Madridnál, miután a 78 éves sportvezető a szavazatok 65 százalékát szerezte meg a vasárnapi választáson.

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Pérez csaknem kétharmados többséget szerzett a Real Madrid vasárnapi elnökválasztásán, a szavazatok 65 százalékát besöpörve tarthatja meg a székét. 

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Az összesen 33 555 szavazatot leadó tag közül Pérez ellenfele, Enrique Riquelme körülbelül ezer levélszavazat érvényességét vitatta, és ezekből végül több mint négyszázat érvénytelenítettek is. Az alicantei energiaipari milliomos gyakorlatilag a semmiből építette fel kampányát, miután Pérez május 14-én, mindössze tíznapos határidővel írt ki előrehozott választást, alig egy évvel a legutóbbi ciklusának kezdete után. Riquelme hiába kért halasztást és követelt három nyilvános vitát, kéréseit elutasították.

A győzelemnek köszönhetően José Mourinhót hétfőn hivatalosan is bejelentik a csapat új vezetőedzőjeként, miután a Madrid 15 millió eurós kivásárlási díjat fizet a Benficának a portugál szakemberért. Pérez emellett kedden legalább 150 millió eurós ajánlatot tesz egy meg nem nevezett "galaktikus" játékosért, aki az értesülések szerint Michael Olise lesz.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 219M €
Edző: Álvaro Arbeloa
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
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RG
KG
GK
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1.
FC Barcelona
38
31
1
6
95
36
59
94
2.
Real Madrid
38
27
5
6
77
35
42
86
3.
Villarreal CF
38
22
6
10
72
46
26
72
Adatlap létrehozva: 2026.06.08.

A végeredmény a vártnál szorosabban alakult. Pérez, akinek az elnöksége alatt a Real Madrid hét BEK- és BL-serleget nyert, valamint a világ leggazdagabb klubjává vált, az előző öt választáson ellenjelölt nélkül kapott mandátumot. Riquelme színre lépése és 35 százalékos eredménye így önmagában is figyelemre méltó, még ha a hatalomátvételtől messze is maradt.

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A kampány középpontjában Pérez klubátalakítási terve állt, amellyel az elnök a szurkolói tulajdonosi modell védelmére hivatkozva pénzügyi értéket adna a tagságnak, és külső befektetőket vonna be. Riquelme mindezt "privatizációnak" nevezte, a klub irányítását pedig egy "feudális monarchiához" hasonlította, megkérdőjelezve Anasz Lagrari marokkói bankár növekvő befolyását is. Az utóbbi évek Pérez számára a pályán kívül sem voltak egyszerűek, hiszen a Szuperliga-projekt összeomlott, a stadionfelújítás pedig akadozik.

A kampány hajrájára a sportpolitikai ígéretek kerültek a középpontba. Pérez Mourinho mellett Denzel Dumfries és Ibrahima Konaté leigazolását is bejelentette. Riquelme Raúl González Blancót szánta a sportigazgatói posztra, Jürgen Kloppot pedig vezetőedzőnek, emellett Erling Haaland és Rodri szerződtetését ígérte. A norvég csatár ügynöke és Klopp környezete azonban e a megállapodást, bár Riquelme vállalta, hogy kifizeti a tagok éves tagdíját, ha a két játékos mégsem érkezik meg.
Címlapkép: Getty Images
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