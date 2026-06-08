Az ötödik, E-jelű csoportot mutatjuk ma be, melyben az egyik esélyesnek számító, bivalyerős európai válogatott, a német is szerepel.
Megvédte elnöki székét Florentino Pérez: jöhet José Mourinho a Realhoz
Florentino Pérez megvédte elnöki pozícióját a Real Madridnál, miután a 78 éves sportvezető a szavazatok 65 százalékát szerezte meg a vasárnapi választáson.
Pérez csaknem kétharmados többséget szerzett a Real Madrid vasárnapi elnökválasztásán, a szavazatok 65 százalékát besöpörve tarthatja meg a székét.
Az összesen 33 555 szavazatot leadó tag közül Pérez ellenfele, Enrique Riquelme körülbelül ezer levélszavazat érvényességét vitatta, és ezekből végül több mint négyszázat érvénytelenítettek is. Az alicantei energiaipari milliomos gyakorlatilag a semmiből építette fel kampányát, miután Pérez május 14-én, mindössze tíznapos határidővel írt ki előrehozott választást, alig egy évvel a legutóbbi ciklusának kezdete után. Riquelme hiába kért halasztást és követelt három nyilvános vitát, kéréseit elutasították.
A győzelemnek köszönhetően José Mourinhót hétfőn hivatalosan is bejelentik a csapat új vezetőedzőjeként, miután a Madrid 15 millió eurós kivásárlási díjat fizet a Benficának a portugál szakemberért. Pérez emellett kedden legalább 150 millió eurós ajánlatot tesz egy meg nem nevezett "galaktikus" játékosért, aki az értesülések szerint Michael Olise lesz.
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FC Barcelona
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6
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95
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59
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94
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2.
Real Madrid
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38
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27
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5
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6
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77
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35
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42
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86
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3.
Villarreal CF
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38
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22
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6
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10
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72
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46
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26
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72
A végeredmény a vártnál szorosabban alakult. Pérez, akinek az elnöksége alatt a Real Madrid hét BEK- és BL-serleget nyert, valamint a világ leggazdagabb klubjává vált, az előző öt választáson ellenjelölt nélkül kapott mandátumot. Riquelme színre lépése és 35 százalékos eredménye így önmagában is figyelemre méltó, még ha a hatalomátvételtől messze is maradt.
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A kampány középpontjában Pérez klubátalakítási terve állt, amellyel az elnök a szurkolói tulajdonosi modell védelmére hivatkozva pénzügyi értéket adna a tagságnak, és külső befektetőket vonna be. Riquelme mindezt "privatizációnak" nevezte, a klub irányítását pedig egy "feudális monarchiához" hasonlította, megkérdőjelezve Anasz Lagrari marokkói bankár növekvő befolyását is. Az utóbbi évek Pérez számára a pályán kívül sem voltak egyszerűek, hiszen a Szuperliga-projekt összeomlott, a stadionfelújítás pedig akadozik.
A kampány hajrájára a sportpolitikai ígéretek kerültek a középpontba. Pérez Mourinho mellett Denzel Dumfries és Ibrahima Konaté leigazolását is bejelentette. Riquelme Raúl González Blancót szánta a sportigazgatói posztra, Jürgen Kloppot pedig vezetőedzőnek, emellett Erling Haaland és Rodri szerződtetését ígérte. A norvég csatár ügynöke és Klopp környezete azonban e a megállapodást, bár Riquelme vállalta, hogy kifizeti a tagok éves tagdíját, ha a két játékos mégsem érkezik meg.
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