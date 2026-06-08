Megvédte elnöki székét Florentino Pérez: jöhet José Mourinho a Realhoz

Florentino Pérez megvédte elnöki pozícióját a Real Madridnál, miután a 78 éves sportvezető a szavazatok 65 százalékát szerezte meg a vasárnapi választáson.

Pérez csaknem kétharmados többséget szerzett a Real Madrid vasárnapi elnökválasztásán, a szavazatok 65 százalékát besöpörve tarthatja meg a székét.

Az összesen 33 555 szavazatot leadó tag közül Pérez ellenfele, Enrique Riquelme körülbelül ezer levélszavazat érvényességét vitatta, és ezekből végül több mint négyszázat érvénytelenítettek is. Az alicantei energiaipari milliomos gyakorlatilag a semmiből építette fel kampányát, miután Pérez május 14-én, mindössze tíznapos határidővel írt ki előrehozott választást, alig egy évvel a legutóbbi ciklusának kezdete után. Riquelme hiába kért halasztást és követelt három nyilvános vitát, kéréseit elutasították.

A győzelemnek köszönhetően José Mourinhót hétfőn hivatalosan is bejelentik a csapat új vezetőedzőjeként, miután a Madrid 15 millió eurós kivásárlási díjat fizet a Benficának a portugál szakemberért. Pérez emellett kedden legalább 150 millió eurós ajánlatot tesz egy meg nem nevezett "galaktikus" játékosért, aki az értesülések szerint Michael Olise lesz.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 219M € Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 38 31 1 6 95 36 59 94 2. Real Madrid 38 27 5 6 77 35 42 86 3. Villarreal CF 38 22 6 10 72 46 26 72 Adatlap létrehozva: 2026.06.08.

A végeredmény a vártnál szorosabban alakult. Pérez, akinek az elnöksége alatt a Real Madrid hét BEK- és BL-serleget nyert, valamint a világ leggazdagabb klubjává vált, az előző öt választáson ellenjelölt nélkül kapott mandátumot. Riquelme színre lépése és 35 százalékos eredménye így önmagában is figyelemre méltó, még ha a hatalomátvételtől messze is maradt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kampány középpontjában Pérez klubátalakítási terve állt, amellyel az elnök a szurkolói tulajdonosi modell védelmére hivatkozva pénzügyi értéket adna a tagságnak, és külső befektetőket vonna be. Riquelme mindezt "privatizációnak" nevezte, a klub irányítását pedig egy "feudális monarchiához" hasonlította, megkérdőjelezve Anasz Lagrari marokkói bankár növekvő befolyását is. Az utóbbi évek Pérez számára a pályán kívül sem voltak egyszerűek, hiszen a Szuperliga-projekt összeomlott, a stadionfelújítás pedig akadozik.

A kampány hajrájára a sportpolitikai ígéretek kerültek a középpontba. Pérez Mourinho mellett Denzel Dumfries és Ibrahima Konaté leigazolását is bejelentette. Riquelme Raúl González Blancót szánta a sportigazgatói posztra, Jürgen Kloppot pedig vezetőedzőnek, emellett Erling Haaland és Rodri szerződtetését ígérte. A norvég csatár ügynöke és Klopp környezete azonban e a megállapodást, bár Riquelme vállalta, hogy kifizeti a tagok éves tagdíját, ha a két játékos mégsem érkezik meg.