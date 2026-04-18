2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gdp egy ledolgozott órára vetítve
Gazdaság

Teljesen esélytelen úgy keresni itthon, mint nyugaton: hiába szakadnak meg az emberek a melóban - ez a csapda tartja mélyen a fizetéseket

Biró Attila
2026. április 18. 16:04

Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is. A friss adatok szerint ezzel Magyarország a lista alsó harmadába csúszott, miközben több régiós ország már érdemben előttünk jár. A lista éllovasaitól viszont fényévekre vagyunk, ami leginkább annak köszönhető, hogy Magyarországon jelentős túlsúlyban vannak az alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységek,  miközben a magas hozzáadott értékű ágazatok alulreprezentáltak.

Bár sokan nem gondolnak bele, de egyáltalán nem minden ledolgozott óra ér ugyanannyit az egyes gazdaságok összevetésében. Az OECD friss adatai szerint ugyanis hatalmas különbségek vannak abban, hogy egy-egy országban mennyi értéket termel egy dolgozó egyetlen óra alatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez az adat ráadásul az egyik legfontosabb termelékenységi mutató, amely megmutatja, mennyi gazdasági érték keletkezik egyetlen munkaóra alatt a vizsgált országban. A legfrissebb, vásárlóerő-paritáson számolt adatok pedig nagyon brutális képet festenek a különböző országok vizsgálatakor.

Nagyon nem mindegy, ki, hol dolgozik

A friss lista élén Írország áll, ahol egy munkaóra átlagosan 151 dollárnyi értéket termel. Ez több mint 50 százalékkal magasabb, mint a legtöbb fejlett gazdaságban mért szint. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek az adatok nem minden esetben tükrözik pontosan a valós gazdasági teljesítményt. Egyes országokban (különösen Írországban és Luxemburgban) a mutatót jelentősen torzítja a multinacionális vállalatok jelenléte.

Ezek a cégek ugyanis gyakorta könyvelnek el nyereséget olyan országokban, ahol ténylegesen nem történik "valós" termelés. Ez pedig mesterségesen felhúzza a GDP-t. Írország esetében például a termelékenység 31 százalékkal alacsonyabb lenne, ha a bruttó nemzeti jövedelmet nézzük a GDP helyett.

A lista élmezőnyében egyébként több olyan ország is szerepel, ahol egy-egy erős gazdasági ágazat húzza fel a számokat. Norvégia esetében az energiaszektor, Luxemburgnál a pénzügyi szolgáltatások játszanak kulcsszerepet.

Ökölszabály, hogy azok az országok teljesítenek jobban, ahol nagyobb a tőkeintenzív vagy magas hozzáadott értékű ágazatok súlya. Ide tartozik például a technológia, a gyógyszeripar vagy a pénzügyi szektor.

Kik maradnak le?

Az élenjárókkal szemben szemben azok az országok, ahol a gazdaság nagyobb része alacsonyabb hozzáadott értékű ágazatokra épül, például turizmusra, mezőgazdaságra vagy egyszerűbb szolgáltatásokra, jellemzően alacsonyabb termelékenységi szinteket mutatnak.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez jól látszik a rangsor alsó felében is, ahol több közép- és kelet-európai, illetve latin-amerikai ország található.

Bőven lenne hová fejlődni Magyarországon

Ahogy a listán látjuk, Magyarország a lista alsó harmadában szerepel: egy ledolgozott munkaóra átlagosan 54 dollárnyi értéket termel, ami nemcsak az OECD 71 dolláros átlagától marad el csúnyán, hanem a régiós versenytársak egy részétől is. Lengyelország ugyan gyakorlatilag azonos szinten áll, Csehország viszont már 60 dolláron, Szlovénia pedig 66 dolláron, vagyis jól látszik, hogy a közvetlen térségünkben is bőven vannak előttünk. Igaz, az OECD-átlagot ezek a versenytársak sem érik el.

Maga a különbség azonban nem a „több munka” vagy „kevesebb munka” kérdése, hanem szerkezeti problémákat jelez. A magyar gazdaságban ugyanis még mindig jelentős súlya van az alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységeknek, miközben a magas termelékenységű, tőke- és tudásintenzív ágazatok aránya kisebb, mint az élenjárók nyugat/észak-európai országokban.

Ez pedig konkrétan csökkeni az egy órára jutó termelékenységünket.

A számokból az is látszik, hogy immáron nem lehet a klasszikus kelet-nyugat szembenállásról beszélni. Észtország például 53 dolláron áll, vagyis közel azonos Magyarországhoz, de Szlovénia és Csehország már érdemben elszaladt tőlünk. Ez arra utal, hogy a gazdasági szerkezet, az ipari összetétel és a termelékenységbe fektetett tőke fontosabb tényezővé váli, mint a puszta földrajzi helyzet.

Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
EZ IS ÉRDEKELHET
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
Miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret sem éri el.

A 54 dolláros érték azt is jelenti, hogy egy magyar munkavállaló egy óra alatt nagyjából harmadával kevesebb gazdasági értéket állít elő, mint az OECD-átlag. Ez hosszabb távon a bérekben is visszaköszön:

hiszen tartós felzárkózás nélkül nehéz érdemi bérfelzárkózást elérni.

Összességében tehát az OECD-mutató elég tiszta képet fest hazánkról. Elsődleges a magyar gazdaság nem a munka mennyiségében, hanem a termelt érték szintjében van lemaradásban.

Ezen pedig alapvetően úgy lehet segíteni, hogy az ország gazdaságát mindinkább a magasabb hozzáadott értékű ágazatok felé kellene tolni, hogy a termelékenységi rátánk emelkedjen.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #magyarország #munkabér #munka #gazdaság #munkaerőpiac #statisztika #bérek #versenyképesség #gazdasági hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:04
15:06
14:28
14:01
13:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 18. 11:16
Visszalépett Szijjártó Péter: mégsem ad interjút a Partizánnak, pedig már zajlott a felkészülés
A Partizán inkorrektnek tartja a döntést.
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 18.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2026. április 18.
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
2026. április 18.
Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét
NAPTÁR
Tovább
2026. április 18. szombat
Andrea, Ilma
16. hét
Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
2 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
3
5 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
4 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
5
4 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 18. 13:14
Választás 2026: eldőltek a szoros körzetek, itt a végeredmény, kiderült hány mandátum jut a Tiszának, Fidesznek
Pénzcentrum  |  2026. április 18. 13:02
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
Agrárszektor  |  2026. április 18. 15:06
Figyelmeztetést kaptak a kutyatulajdonosok: vigyázz, téged is érinthet