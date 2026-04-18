Egy helyen eldőlt, nem tudott fordítani a Tisza: itt a végleges eredmény a sárvári körzetből

A szavazatok száz százalékának feldolgozása után véglegessé vált, hogy a fideszes Ágh Péter mindössze 258 szavazatnyi különbséggel nyerte meg a sárvári központú, Vas vármegyei 2. számú választókerületet a Tisza Párt jelöltjével, Strompová Viktóriával szemben.

A vasárnap esti részeredmények alapján a két politikus között még 1269 voks volt a különbség. Az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak beszámításával azonban ez az előny minimálisra olvadt. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Ágh Péter végül az érvényes szavazatok 46,26 százalékát szerezte meg, míg kihívója 45,79 százalékot kapott.

A győztes kormánypárti politikus 2006 óta tagja az Országgyűlésnek, 2014 óta pedig megszakítás nélkül képviseli a sárvári egyéni körzetet. Korábban rendre nagy fölénnyel nyert. A 2022-es választáson például a voksok 64 százalékát gyűjtötte be. Ágh jelenleg az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, egyben Lázár János miniszterhelyettese.