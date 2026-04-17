Váratlan fordulat a befagyasztott tőke körül: rengeteg magyar háztulajdonos járhat elképesztően jól az új javaslattal

Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét, és ezzel lendületet adni a gazdaságnak.

A CliMates’ Alliance Szövetség tanulmánya szerint a 2026-os választások után javulhat az együttműködés az Európai Unióval, ami megnyithatja az utat a blokkolt vagy elveszett források egy részének újbóli felhasználása előtt. A szakértők szerint ezek nélkül a magyar gazdaság csak lassan tudna kilábalni a jelenlegi helyzetből.

A javaslat két jelentős forrásra fókuszál. Egyrészt a 2021–2027-es ciklusból már elveszett mintegy 2 milliárd euróra, másrészt arra az 1 milliárd eurós helyreállítási keretre, amely 2026 augusztusában szintén elveszhet. A szakértők szerint ezek egy részét uniós szintű jogszabály-módosítással újra elérhetővé lehetne tenni.

Az elképzelés szerint a jogállamisági eljárások miatt kieső, illetve le nem hívott forrásokat egy új célra lehetne átirányítani, mégpedig az energiaválság kezelésére. Ez elsősorban a fosszilis energiafelhasználás csökkentését és a zöld átállást szolgálná, miközben hozzájárulna az orosz energiafüggőség mérsékléséhez is. A források felhasználása továbbra is uniós feltételekhez kötött maradna.

A tanulmány szerint így több mint 1000 milliárd forintnyi forrás válhatna elérhetővé, amelyet az új kormány saját prioritásai mentén használhatna fel.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a magyar gazdaság 2022 óta nem tud tartós növekedési pályára állni. 2025-ben a GDP-növekedés mindössze 0,3 százalék volt, miközben a beruházások volumene jelentősen visszaesett, és még mindig nem érte el a 2022-es szintet. A költségvetési hiány miatt rövid távon korlátozott a mozgástér, ezért az uniós forrásoknak kiemelt szerepük lehet a gazdaság élénkítésében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A javaslat szerint a visszaszerzett pénzek jelentős részét lakossági energetikai korszerűsítésekre érdemes fordítani, például szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre vagy megújuló energiaforrásokra. Ezek a beruházások gyorsabban megvalósíthatók, és nagyobb arányban támaszkodnak hazai munkaerőre és alapanyagokra, mint a nagy infrastrukturális projektek.

A tanulmány további lehetőségeket is felvázol, például a már futó uniós programok átalakítását, amely segítheti a források hatékonyabb lehívását és a gazdasági növekedés beindítását.