Váratlan fordulat a befagyasztott tőke körül: rengeteg magyar háztulajdonos járhat elképesztően jól az új javaslattal
Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét, és ezzel lendületet adni a gazdaságnak.
A CliMates’ Alliance Szövetség tanulmánya szerint a 2026-os választások után javulhat az együttműködés az Európai Unióval, ami megnyithatja az utat a blokkolt vagy elveszett források egy részének újbóli felhasználása előtt. A szakértők szerint ezek nélkül a magyar gazdaság csak lassan tudna kilábalni a jelenlegi helyzetből.
A javaslat két jelentős forrásra fókuszál. Egyrészt a 2021–2027-es ciklusból már elveszett mintegy 2 milliárd euróra, másrészt arra az 1 milliárd eurós helyreállítási keretre, amely 2026 augusztusában szintén elveszhet. A szakértők szerint ezek egy részét uniós szintű jogszabály-módosítással újra elérhetővé lehetne tenni.
Az elképzelés szerint a jogállamisági eljárások miatt kieső, illetve le nem hívott forrásokat egy új célra lehetne átirányítani, mégpedig az energiaválság kezelésére. Ez elsősorban a fosszilis energiafelhasználás csökkentését és a zöld átállást szolgálná, miközben hozzájárulna az orosz energiafüggőség mérsékléséhez is. A források felhasználása továbbra is uniós feltételekhez kötött maradna.
A tanulmány szerint így több mint 1000 milliárd forintnyi forrás válhatna elérhetővé, amelyet az új kormány saját prioritásai mentén használhatna fel.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a magyar gazdaság 2022 óta nem tud tartós növekedési pályára állni. 2025-ben a GDP-növekedés mindössze 0,3 százalék volt, miközben a beruházások volumene jelentősen visszaesett, és még mindig nem érte el a 2022-es szintet. A költségvetési hiány miatt rövid távon korlátozott a mozgástér, ezért az uniós forrásoknak kiemelt szerepük lehet a gazdaság élénkítésében.
A javaslat szerint a visszaszerzett pénzek jelentős részét lakossági energetikai korszerűsítésekre érdemes fordítani, például szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre vagy megújuló energiaforrásokra. Ezek a beruházások gyorsabban megvalósíthatók, és nagyobb arányban támaszkodnak hazai munkaerőre és alapanyagokra, mint a nagy infrastrukturális projektek.
A tanulmány további lehetőségeket is felvázol, például a már futó uniós programok átalakítását, amely segítheti a források hatékonyabb lehívását és a gazdasági növekedés beindítását.
