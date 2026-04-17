A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.
Teljesen leáll a kártyás fizetés egy hazai óriásbanknál: egyetlen automatából sem kapsz készpénzt abban az időszakban
Fejlesztési munkálatok miatt 2026. április 28-án, kedden hajnali 1:00 és 2:30 között átmenetileg nem lesz elérhető az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, közölte a pénzintézet.
A leállás ideje alatt sem a fizikai bankkártyás fizetés, sem az online tranzakciók nem működnek, így a bolti terminálokon és az internetes vásárlásoknál sem lehet majd fizetni. Emellett az OTP-logóval ellátott bankkártyákkal készpénzfelvételre sem lesz lehetőség, az ATM-ek sem szolgálják ki az ügyfeleket ebben az időszakban.
A karbantartás minden OTP-s bankkártyát érint, ezért a pénzintézet azt javasolja, hogy az érintett időszak előtt gondoskodjanak a szükséges készpénzről vagy halasszák későbbre a fizetéseket.
A szolgáltatás a tervek szerint 2:30 után áll helyre, ezt követően a kártyás fizetés és a készpénzfelvétel ismét zavartalanul működik majd.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
