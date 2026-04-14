Kolozsvár, 2026. április 12.Szavazók a szavazófülkében az országgyűlési választáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2026. április 12-én.MTI/Kiss Gábor
Gazdaság

Még nincs vége: újraszámlálás jön egy billegő körzetben, de további három helyen is váratlan fordulat jöhet

Pénzcentrum
2026. április 14. 08:29

A levélszavazatokkal együtt már kirajzolódik az új parlamenti erőviszonyok képe: a Tisza Párt továbbra is vezet, miközben több körzetben hajszálon múlik a végeredmény. A Fidesz egy plusz mandátumot szerzett a határon túli voksokkal, de több billegő körzetben mindössze néhány száz szavazat dönthet, Keszthelyen pedig már újraszámlálást is kértek.  

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 136, a Fidesz 56, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői hellyel rendelkezik. A levélszavazatok az előzetes várakozásoknak megfelelően a Fidesznek kedveztek egy plusz mandátummal, a végeredmény azonban több helyen is hajszálon múlik. A keszthelyi központú választókerületben száznál is kevesebb voks a különbség. Emiatt a Nagy Bálint újraszámlálást kért az élen álló Varga Balázzsal szemben.

Bár a szakértők itt nem várnak fordulatot, az átjelentkezők hagyományosan ellenzéki többségű szavazatai további három helyen is a Tisza javára billenthetik a mérleget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 6-os, a paksi és a dombóvári körzetekben a fideszes jelöltek előnye mindössze 138 és 422 szavazat között mozog a majdnem teljes feldolgozottság mellett - írta a Portfolio.

#magyarország #választások #országgyűlési választások #belföld #gazdaság #parlament #képviselő #szavazás #magyar #választás #politika

NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 13. 14:23
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 13. 18:39
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reményked...
MEDIA1  |  2026. április 13. 18:32
Így reagált a médiahatóság arra, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel az elnökét
Úgy tűnik, Koltay András, az NMHH és a Médiatanács elnöke egyelőre nem akarja elhagyni posztját, has...
Bankmonitor  |  2026. április 13. 17:13
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról h...
iO Charts  |  2026. április 11. 15:38
Fiscal AI: MI-alapú részvényszűrő, ami mindent megmutat
Ez a legjobb részvénykereső A fiscal.ai egy olyan részvényszűrő szolgáltatás, amelyet mesterséges in...
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2026. április 13.
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
1
4 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2
7 napja
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
3
4 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
4
18 órája
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
5
1 hete
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 06:29
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 05:23
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Agrárszektor  |  2026. április 14. 08:16
Döntöttek a tilalomról: feloldják a szigorú korlátozást ebben a térségben