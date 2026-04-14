Még nincs vége: újraszámlálás jön egy billegő körzetben, de további három helyen is váratlan fordulat jöhet

A levélszavazatokkal együtt már kirajzolódik az új parlamenti erőviszonyok képe: a Tisza Párt továbbra is vezet, miközben több körzetben hajszálon múlik a végeredmény. A Fidesz egy plusz mandátumot szerzett a határon túli voksokkal, de több billegő körzetben mindössze néhány száz szavazat dönthet, Keszthelyen pedig már újraszámlálást is kértek.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 136, a Fidesz 56, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői hellyel rendelkezik. A levélszavazatok az előzetes várakozásoknak megfelelően a Fidesznek kedveztek egy plusz mandátummal, a végeredmény azonban több helyen is hajszálon múlik. A keszthelyi központú választókerületben száznál is kevesebb voks a különbség. Emiatt a Nagy Bálint újraszámlálást kért az élen álló Varga Balázzsal szemben.

Bár a szakértők itt nem várnak fordulatot, az átjelentkezők hagyományosan ellenzéki többségű szavazatai további három helyen is a Tisza javára billenthetik a mérleget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 6-os, a paksi és a dombóvári körzetekben a fideszes jelöltek előnye mindössze 138 és 422 szavazat között mozog a majdnem teljes feldolgozottság mellett - írta a Portfolio.

