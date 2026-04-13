Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?

A Tisza Párt vasárnapi, kétharmados választási győzelmének hírére hétfő reggelre több mint négyéves csúcsra erősödött a forint. A befektetők piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. A magyar deviza így a kedvezőtlen nemzetközi piaci hangulat ellenére is jelentős lendületet kapott az euróval és a dollárral szemben. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Hétfő reggel egy euróért 367,7 forintot kértek, ami a péntek esti záróárfolyamhoz képest 1,9 százalékos erősödést jelent. Hasonló tendencia figyelhető meg a dollár esetében is.

A 314,6 forintos jegyzés szintén több mint négyéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz számára. Legutóbb az ukrajnai háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire erős a forint.

A piac egyértelműen megelőlegezte a bizalmat a Magyar Péter vezette új kabinetnek. Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.

A befektetők a komoly makrogazdasági kihívások ellenére is abban bíznak, hogy az új kormány az eddigieknél piacbarátabb gazdaságpolitikát valósít meg.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A forint kiemelkedő teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a nemzetközi piaci környezet jelenleg inkább ellene hat. A hétvégén zátonyra futott amerikai-iráni béketárgyalások miatt a kőolaj világpiaci ára meredeken emelkedett.

Ezzel párhuzamosan a dollár is erősödni kezdett az euróval szemben. Az erősödő amerikai deviza hagyományosan rontja a feltörekvő piaci devizák, így a forint kilátásait is. A hazai választási eredmény azonban most felülírta ezt a negatív hatást. A magyar fizetőeszköz lendülete a régiós versenytársakkal szemben is kitartott, a lengyel zlotyval szemben például 2 százalékot erősödött.