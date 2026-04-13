A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.
Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?
A Tisza Párt vasárnapi, kétharmados választási győzelmének hírére hétfő reggelre több mint négyéves csúcsra erősödött a forint. A befektetők piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. A magyar deviza így a kedvezőtlen nemzetközi piaci hangulat ellenére is jelentős lendületet kapott az euróval és a dollárral szemben. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Hétfő reggel egy euróért 367,7 forintot kértek, ami a péntek esti záróárfolyamhoz képest 1,9 százalékos erősödést jelent. Hasonló tendencia figyelhető meg a dollár esetében is.
A 314,6 forintos jegyzés szintén több mint négyéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz számára. Legutóbb az ukrajnai háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire erős a forint.
A piac egyértelműen megelőlegezte a bizalmat a Magyar Péter vezette új kabinetnek. Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.
A befektetők a komoly makrogazdasági kihívások ellenére is abban bíznak, hogy az új kormány az eddigieknél piacbarátabb gazdaságpolitikát valósít meg.
A forint kiemelkedő teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a nemzetközi piaci környezet jelenleg inkább ellene hat. A hétvégén zátonyra futott amerikai-iráni béketárgyalások miatt a kőolaj világpiaci ára meredeken emelkedett.
Ezzel párhuzamosan a dollár is erősödni kezdett az euróval szemben. Az erősödő amerikai deviza hagyományosan rontja a feltörekvő piaci devizák, így a forint kilátásait is. A hazai választási eredmény azonban most felülírta ezt a negatív hatást. A magyar fizetőeszköz lendülete a régiós versenytársakkal szemben is kitartott, a lengyel zlotyval szemben például 2 százalékot erősödött.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
Sokan már a hitelfelvétel első lépcsőjén, a kalkulátorok használatakor kiesnek a rendszerből, de az okok jelentősen eltérnek a különböző konstrukcióknál.
Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban
Nem áll le minden, de bizonyos funkciók elérhetetlenek lesznek, még az SMS-értesítések is késhetnek.
Bár a figyelem az utóbbi időben főleg az államilag támogatott lakáshitelekre összpontosult, a háttérben nagyot mennek a személyi kölcsönök.
Földindulás jöhet a magyar devizahiteles ügyeknél: ez most mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Több mint 40 millió forintot kell visszafizetnie az UniCredit Banknak egy gyulai devizahitel-károsult család számára.
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
A lakáshitelezés 2026-tól érdemben szigorodott, sokan szembesülhetnek azzal, hogy ugyanakkora fizetés mellett kisebb hitelre számíthatnak.
Nesze neked Otthon Start Program: itt a fájdalmas igazság a magyar lakáshitelekről, ezzel sokan nem számoltak
Bár 2025-ben nominálisan soha nem látott rekordot döntött a felvett lakáshitelek összege Magyarországon, a lakásárak emelkedésével korrigálva a piac valójában évtizedes mélyponton van.
Óriási bejelentést tett az egyik legnagyobb hazai bank: végleg elfelejthetik a jelszavakat az ügyfelek
A K&H Bank ügyfelei már a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is beléphetnek a pénzintézet online felületeire - ezt a pénzintézet jelentette be.
A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.
Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
Pörög a hitelpiac Magyarországon, egyre nagyobb összegeket vesznek fel a háztartások, miközben az infláció már visszahúzódott.
Tömegével szabadulnak meg a hiteleiktől a magyarok: eddig nem látott rekordok dőlnek a pénzintézeteknél
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2025 végére a 90 napon túli késedelmes háztartási hitelek aránya a statisztikák történetében először egy százalék alá csökkent.
A legfrissebb kormányzati adatokból kiderül, hogy a kedvezményes konstrukció jóval alacsonyabban tartja a havi törlesztőrészleteket a piaci hitelekhez képest.
Revolut ügyfelek, figyelem! Hatalmas változásokat hoz a számláknál a virtuális bank Magyarországi terjeszkedése: erre kell készülni
Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut.
Őrület, ami a forint árfolyamával történt napközben: elég komoly erősödés lett a vége - ennyit ér most a magyar pénz
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Példátlan botrány az Eximbanknál: azonnali hatállyal vágták ki a trükköző dolgozót, már a hatóságokat is bevonták
Egy munkavállaló megtévesztő módon használta az Eximbank nevét, a bank azonnal eljárást indított.
A fogyasztóvédelem ugyanis elsőbbséget élvez az elévülési szabályok gépies alkalmazásával szemben.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
Egyre több banki mobilalkalmazásban jelennek meg személyre szabott hitelajánlatok, amelyek gyorsabb és egyszerűbb igénylést ígérnek az ügyfeleknek.
Az Erste Bank március 28-tól megszünteti a George mobilalkalmazás támogatását az Android 9 operációs rendszert futtató okostelefonokon.
Az OTP Bank előre tervezett karbantartási és fejlesztési munkálatokat hajt végre, amelyek miatt egyes banki szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők.
