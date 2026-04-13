Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?

Pénzcentrum
2026. április 13. 07:38

A Tisza Párt vasárnapi, kétharmados választási győzelmének hírére hétfő reggelre több mint négyéves csúcsra erősödött a forint. A befektetők piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. A magyar deviza így a kedvezőtlen nemzetközi piaci hangulat ellenére is jelentős lendületet kapott az euróval és a dollárral szemben. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Hétfő reggel egy euróért 367,7 forintot kértek, ami a péntek esti záróárfolyamhoz képest 1,9 százalékos erősödést jelent. Hasonló tendencia figyelhető meg a dollár esetében is.

A 314,6 forintos jegyzés szintén több mint négyéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz számára. Legutóbb az ukrajnai háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire erős a forint.

A piac egyértelműen megelőlegezte a bizalmat a Magyar Péter vezette új kabinetnek. Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.

A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.

A befektetők a komoly makrogazdasági kihívások ellenére is abban bíznak, hogy az új kormány az eddigieknél piacbarátabb gazdaságpolitikát valósít meg.

A forint kiemelkedő teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a nemzetközi piaci környezet jelenleg inkább ellene hat. A hétvégén zátonyra futott amerikai-iráni béketárgyalások miatt a kőolaj világpiaci ára meredeken emelkedett.

Ezzel párhuzamosan a dollár is erősödni kezdett az euróval szemben. Az erősödő amerikai deviza hagyományosan rontja a feltörekvő piaci devizák, így a forint kilátásait is. A hazai választási eredmény azonban most felülírta ezt a negatív hatást. A magyar fizetőeszköz lendülete a régiós versenytársakkal szemben is kitartott, a lengyel zlotyval szemben például 2 százalékot erősödött.
