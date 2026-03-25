Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
Több százmilliós sikkasztási ügyben indítványozott letöltendő börtönbüntetést az ügyészség az Audi győri szakszervezetének volt vezetői ellen. A per májusban indulhat, írja a Telex.
Súlyos bűncselekmények miatt állhat bíróság elé az Audi Hungária Független Szakszervezet több korábbi vezetője: az ügyészség az elsőrendű vádlottra nyolc, a másodrendűre három év börtönbüntetést indítványozott, míg a pénzmosással összefüggésbe hozott harmadrendű vádlott esetében négy év szabadságvesztést tartana indokoltnak.
A vádirat szerint az elsőrendű vádlott – aki hosszú éveken át a szervezet gazdasági elnökhelyettese volt – 2019 és 2023 között több mint 600 millió forintot sikkasztott. Egy saját cégen keresztül, fiktív tanácsadási és rendezvényszervezési szerződésekre hivatkozva utalt ki pénzeket, miközben a munkák a vád szerint nem valósultak meg. Emellett a szakszervezet bankkártyájáról is rendszeresen vett fel készpénzt, amellyel nem számolt el.
A jogtalanul megszerzett pénzből több ingatlant vásárolt, amelyeket később – a nyomozás megindulása után – egy rokonának ajándékozott, hogy kivonja azokat az eljárás alól. A másodrendű vádlott szintén jelentős összegekkel nem tudott elszámolni: több mint 40 millió forint sorsát nem tudta igazolni, a gyanú szerint ennek egy részét szerencsejátékra fordította.
Az ügy összesített kára meghaladja a 600 millió forintot. Bár a hatóságok több vagyonelemet zár alá vettek – köztük ingatlanokat és készpénzt –, egyelőre nem világos, hogy a teljes összeg megtérülhet-e.
A botrány nemcsak anyagi, hanem komoly erkölcsi károkat is okozott: a szakszervezet több ezer tagjának bizalma rendült meg. A történtek hatására azóta szigorították a pénzügyi ellenőrzést, például egy utaláshoz már több jóváhagyás szükséges.
A vádlottak nem ismerték el bűnösségüket, így az ügyben hosszadalmas bírósági eljárás várható, amely májusban kezdődhet a Győri Törvényszéken.
