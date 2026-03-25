Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Jog és igazságszolgáltatás koncepció. A bíró kalapácsa, könyvek, az igazság mérlege. Szürke kő háttér, tükröződések a padlón, hely a tipográfiának. Bírósági terem téma.
Gazdaság

Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők

Pénzcentrum
2026. március 25. 19:35

Több százmilliós sikkasztási ügyben indítványozott letöltendő börtönbüntetést az ügyészség az Audi győri szakszervezetének volt vezetői ellen. A per májusban indulhat, írja a Telex.

Súlyos bűncselekmények miatt állhat bíróság elé az Audi Hungária Független Szakszervezet több korábbi vezetője: az ügyészség az elsőrendű vádlottra nyolc, a másodrendűre három év börtönbüntetést indítványozott, míg a pénzmosással összefüggésbe hozott harmadrendű vádlott esetében négy év szabadságvesztést tartana indokoltnak.

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott – aki hosszú éveken át a szervezet gazdasági elnökhelyettese volt – 2019 és 2023 között több mint 600 millió forintot sikkasztott. Egy saját cégen keresztül, fiktív tanácsadási és rendezvényszervezési szerződésekre hivatkozva utalt ki pénzeket, miközben a munkák a vád szerint nem valósultak meg. Emellett a szakszervezet bankkártyájáról is rendszeresen vett fel készpénzt, amellyel nem számolt el.

A jogtalanul megszerzett pénzből több ingatlant vásárolt, amelyeket később – a nyomozás megindulása után – egy rokonának ajándékozott, hogy kivonja azokat az eljárás alól. A másodrendű vádlott szintén jelentős összegekkel nem tudott elszámolni: több mint 40 millió forint sorsát nem tudta igazolni, a gyanú szerint ennek egy részét szerencsejátékra fordította.

Az ügy összesített kára meghaladja a 600 millió forintot. Bár a hatóságok több vagyonelemet zár alá vettek – köztük ingatlanokat és készpénzt –, egyelőre nem világos, hogy a teljes összeg megtérülhet-e.

A botrány nemcsak anyagi, hanem komoly erkölcsi károkat is okozott: a szakszervezet több ezer tagjának bizalma rendült meg. A történtek hatására azóta szigorították a pénzügyi ellenőrzést, például egy utaláshoz már több jóváhagyás szükséges.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vádlottak nem ismerték el bűnösségüket, így az ügyben hosszadalmas bírósági eljárás várható, amely májusban kezdődhet a Győri Törvényszéken.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
2026. március 25. 16:51
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 25. 16:22
Megrázó dokureality indul a TV2-n - A mi történetünk az Exatlon Hungary után lesz látható
Megrázó életutakat és sorsdöntő élethelyzeteket fognak bemutatni.
Bankmonitor  |  2026. március 25. 14:42
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a...
iO Charts  |  2026. március 25. 13:46
Revolut mélyelemzés: pénzügyi szolgáltató és diszkontbróker egyszerre
A Revolut bróker bemutatása A jelenlegi Revolut mélyelemzés már tartalmazza a 2026-03-24-én közétett...
Holdblog  |  2026. március 25. 11:51
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a...
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
2026. március 25.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
