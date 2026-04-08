Az igen! Hatalmasat ugrott reggelre a forint árfolyama, vajon elindul egy komoly felpattanás?

Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a nemzetközi devizapiacon.

Szerda reggel hét órakor 375,59 forinton jegyezték az eurót, ez pedig számottevő erősödést jelent a kedd esti 381,84 forintos szinthez képest. A dollár árfolyama 330,02 forintról 321,72 forintra esett, a svájci frank jegyzése pedig 412,72 forintról 407,32 forintra csökkent.

A nemzetközi devizapiacon az euró is erősödött a dollárral szemben. A közös európai fizetőeszköz árfolyama a kedd esti 1,1572 dollárról szerda reggelre 1,1677 dollárra emelkedett.