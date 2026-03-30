Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel

Március 30-án rendhagyó eseményen mutatta be legújabb játékát a Szerencsejáték Zrt. A Lutri névre keresztelt újdonság a hazai és a nemzetközi szerencsejáték-piacon eddig nem látott koncepciót képvisel, ugyanis fordított logikára épül: akkor nyerhetjük meg a 400 milliós fődíjat, ha nem húzzák ki a számainkat.
A Lutri alapkoncepciója első hallásra meglepő: a játékban nem akkor örülhetünk, ha kihúzzák a számainkat, hanem éppen ellenkezőleg – akkor nyerünk, ha a bejelölt számok „túlélik” a sorsolást. A játékosok 49 számból jelölhetnek be 10-et, és ha a számok négy napon keresztül nem kerülnek kihúzásra, elvihetjük a 400 millió forintos fődíjat. A Lutrit minden nap húzzák majd, de egy szelvény 4 napig marad játékban.
Egy szelvény ára 500 forint, amellyel a játékos tehát akár négy egymást követő sorsoláson is részt vehet. Van egy másik csavar is azonban: bármikor kiléphetünk.
A játékos bármikor „cashoutolhat,” azaz hazaviheti az addig összegyűlt nyereményét, hasonlóan ahhoz, ahogy ezt a Tippmix Pro fogadási felületen már megszokhattuk. Két sorsolás között a játékos dönthet, hogy elfogadja a biztos nyereményt, vagy bennmarad és tovább kockáztat. Kiszállásra minden nap 23:30-ig van lehetőség személyesen a terminálos értékesítőhelyeken, vagy online.
A döntés mezőnként is meghozható, ami tovább finomítja a lehetőségeket. Ha azonban egy adott mezőn 6-nál kevesebb szám marad bent, a mezőn a játék automatikusan lezárul. Ha legalább 6 szám bennmaradt és van lehetséges nyeremény, a játékos maga döntheti el, folytatja-e a játékot.
A Lutrit a Szerencsejáték Zrt. saját csapata fejlesztette, és a bemutató szerint tudatosan építenek a játék dinamizmusára és komplexitására – olyan játékosokat is megcélozva, akiket a hagyományos lottóformátumok kevésbé vonzanak.
A Lutri bevezetése illeszkedik a cég tágabb stratégiájába is: a Tippmixben rendszeresen jelennek meg újítások, havi-kéthavi ütemben kerülnek piacra új sorsjegyek, miközben a digitális portfólió is folyamatosan bővül. A Napi Mázli után a Lutri a következő lépés – és az ígéretek szerint 2026-ban további újdonságok is várhatóak még.
