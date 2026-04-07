Meglepő fordulat a magyar tőzsdén: az OTP vitte a hátán az egész BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1965,57 pontos, 1,59 százalékos emelkedéssel, 125 961,98 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi folyamatokkal ellentétben egy jelentős emelkedés történt a BÉT-en, forgalomban és árfolyam-emelkedésben is kiemelkedően teljesített az OTP, a bankpapír húzta fel a BUX-ot.

Hozzátette, hogy a délelőtti órákban a Richter árfolyama történelmi csúcsot döntött a 12 370 forintos árfolyam elérésével, és a másik két blue chip, a Mol és a Magyar Telekom is emelkedett.

Az elemző szerint nem látszott egyértelmű oka, hogy a BÉT-en a nemzetközitől eltérő, kedvező hangulat minek tudható be, egyik lehetőségként említette J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatását.

A Mol 74 forinttal, 1,88 százalékkal 4020 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 810 forinttal, 2,2 százalékkal 37 620 forintra nőtt, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 46 forinttal, 2,15 százalékkal 2190 forintra emelkedett, forgalma 1,4 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,49 százalékkal 12 210 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8859,82 ponton zárt kedden, ez 27,85 pontos, 0,31 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.