A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi névjegyzékből.
Meglepő fordulat a magyar tőzsdén: az OTP vitte a hátán az egész BUX-ot
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1965,57 pontos, 1,59 százalékos emelkedéssel, 125 961,98 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi folyamatokkal ellentétben egy jelentős emelkedés történt a BÉT-en, forgalomban és árfolyam-emelkedésben is kiemelkedően teljesített az OTP, a bankpapír húzta fel a BUX-ot.
Hozzátette, hogy a délelőtti órákban a Richter árfolyama történelmi csúcsot döntött a 12 370 forintos árfolyam elérésével, és a másik két blue chip, a Mol és a Magyar Telekom is emelkedett.
Az elemző szerint nem látszott egyértelmű oka, hogy a BÉT-en a nemzetközitől eltérő, kedvező hangulat minek tudható be, egyik lehetőségként említette J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatását.
A Mol 74 forinttal, 1,88 százalékkal 4020 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 810 forinttal, 2,2 százalékkal 37 620 forintra nőtt, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 46 forinttal, 2,15 százalékkal 2190 forintra emelkedett, forgalma 1,4 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,49 százalékkal 12 210 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8859,82 ponton zárt kedden, ez 27,85 pontos, 0,31 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában.
A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet.
A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.
A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága.
Komoly figyelmeztetés futott be a jegybankból: kíméletlen szigorítás jöhet, ha tovább durvul a keleti konfliktus
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint az euróövezet monetáris politikáját nagymértékben meghatározza az iráni konfliktus.
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
Az április 12-i választáson a részvételhez elengedhetetlen egy érvényes, fizikai formátumú fényképes igazolvány bemutatása.
Kiderült, hova vándorol a legtöbb szavazó: ezekben a fővárosi kerületekben elképesztő lesz a zsúfoltság
Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel.
Még négy napig, csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szabályosan kilőtt a magyar tőzsde a héten: ezzel a hazai részvénnyel lehetett a legnagyobbat kaszálni
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
A közel-keleti konfliktus újabb energiaársokkot indíthat el, ami egyszerre írhatja át a globális inflációs pályát és a jegybankok kamatcsökkentési terveit.
Végleg eltűnhetnek az érmék a pénztárcánkból Magyarországon is: kevesen tudják, mi áll a drasztikus lépés hátterében
Vajon mi áll az aprópénz eltűnése mögött? Hogyan működik a kerekítés a gyakorlatban? Valóban drágultak ez miatt a mindennapi vásárlások? Mutatjuk!
Drágulnak a könyvek és a képregények: súlyos áremelkedés jön a papíriparban, ezek az okok állnak a háttérben
A papíripari termékek ára jelentősen emelkedni fog a jövőben, több termékkategóriában a növekedés mértéke eléri, vagy meg is haladja a kétszámjegyű tartományt.
Jelentősen megnőtt a K&H SZÉP-kártyák használata és az elfogadóhelyek száma az elmúlt évben. A növekedést leginkább az élelmiszervásárlási és a lakásfelújítási lehetőségek pörgettek fel.
A világ leggazdagabb 0,1 százalékának adózatlan offshore vagyona meghaladja a Föld 4,1 milliárd legszegényebb lakosának összesített vagyonát.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 311,2 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 123 996,41 ponton zárt csütörtökön.
