2026. április 7. kedd Herman
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő online részvényekkel kereskedik mobiltelefonon
Gazdaság

Meglepő fordulat a magyar tőzsdén: az OTP vitte a hátán az egész BUX-ot

Pénzcentrum/MTI
2026. április 7. 20:17

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1965,57 pontos, 1,59 százalékos emelkedéssel, 125 961,98 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi folyamatokkal ellentétben egy jelentős emelkedés történt a BÉT-en, forgalomban és árfolyam-emelkedésben is kiemelkedően teljesített az OTP, a bankpapír húzta fel a BUX-ot.

Hozzátette, hogy a délelőtti órákban a Richter árfolyama történelmi csúcsot döntött a 12 370 forintos árfolyam elérésével, és a másik két blue chip, a Mol és a Magyar Telekom is emelkedett.

Az elemző szerint nem látszott egyértelmű oka, hogy a BÉT-en a nemzetközitől eltérő, kedvező hangulat minek tudható be, egyik lehetőségként említette J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatását.

A Mol 74 forinttal, 1,88 százalékkal 4020 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 810 forinttal, 2,2 százalékkal 37 620 forintra nőtt, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Magyar Telekom árfolyama 46 forinttal, 2,15 százalékkal 2190 forintra emelkedett, forgalma 1,4 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,49 százalékkal 12 210 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8859,82 ponton zárt kedden, ez 27,85 pontos, 0,31 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
