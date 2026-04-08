Fellélegeztek a piacok a tűzszünet hírére, a magyar tőzsde is erősödött

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3768,85 pontos, 2,99 százalékos emelkedéssel, 129 730,83 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 50,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: az amerikai-iráni tűzszünet miatt kedvezővé váló nemzetközi hangulat mozgatta a piacokat, a nagy forgalom is ennek köszönhető. A vezető részvények közül a Richter árfolyamát emellett az is támogatta, hogy a vállalat kedden tette közzé osztalékjavaslatát. A Mol ugyanakkor gyengült az olajárak esése miatt - tette hozzá.

A Mol árfolyama 22 forinttal, 0,55 százalékkal 3998 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 2080 forinttal, 5,53 százalékkal 39 700 forintra erősödött, forgalmuk 40,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,92 százalékkal 2232 forintra nőtt, forgalma 1,5 milliárd forint volt.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Richter-papírok árfolyama 380 forinttal, 3,11 százalékkal 12 590 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9015,86 ponton zárt szerdán, ez 156,04 pontos, 1,76 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.