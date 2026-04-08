Nem mindennapi ingatlan került piacra: eladó az Itt érzem magam otthon című film forgatási helyszíneként szolgáló pesti lakás.
Fellélegeztek a piacok a tűzszünet hírére, a magyar tőzsde is erősödött
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3768,85 pontos, 2,99 százalékos emelkedéssel, 129 730,83 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 50,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: az amerikai-iráni tűzszünet miatt kedvezővé váló nemzetközi hangulat mozgatta a piacokat, a nagy forgalom is ennek köszönhető. A vezető részvények közül a Richter árfolyamát emellett az is támogatta, hogy a vállalat kedden tette közzé osztalékjavaslatát. A Mol ugyanakkor gyengült az olajárak esése miatt - tette hozzá.
A Mol árfolyama 22 forinttal, 0,55 százalékkal 3998 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 2080 forinttal, 5,53 százalékkal 39 700 forintra erősödött, forgalmuk 40,1 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,92 százalékkal 2232 forintra nőtt, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 380 forinttal, 3,11 százalékkal 12 590 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9015,86 ponton zárt szerdán, ez 156,04 pontos, 1,76 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az elemzők egy részét meglepte, hogy az infláció még mindig 2 százalék alatti eredményt produkált, ám az okok ennek ellenére is világosak.
Percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet a piac: megmenekült a legfontosabb tengeri útvonal, beszakadt az olaj ára
A Portfolio beszámolója szerint hirtelen fordulat történt az olajpiacon, és jelentős eséssel reagáltak az árak a közel-keleti fejleményekre.
Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta
A szavazás módja nem változott: a szavazat kizárólag tollal kitöltve érvényes, ehhez saját eszközt is lehet használni.
Nagyobb a deficit hónapról hónapra nézve, mint az előző évi adathoz képest: a legtöbb alágazatban alulmúlta a tavalyi szintet a teljesítmény.
Csaknem négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához mérten.
1,8 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. A legnagyobb drágulást a húskonzerv szenvedte el, de a szolgáltatások is komolyat drágultak.
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a nemzetközi devizapiacon.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.
A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi névjegyzékből.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 382,01 forintról 381,84 forintra csökkent 18 órakor.
Közeleg az elképesztő energiasokk Magyarországra: ez a két berendezés mentheti meg a családokat a brutális rezsitől
A nemzetközi konfliktusok kirobbanása drasztikusan megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát.
Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában.
A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet.
A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.
A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága.
Komoly figyelmeztetés futott be a jegybankból: kíméletlen szigorítás jöhet, ha tovább durvul a keleti konfliktus
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint az euróövezet monetáris politikáját nagymértékben meghatározza az iráni konfliktus.
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
Az április 12-i választáson a részvételhez elengedhetetlen egy érvényes, fizikai formátumú fényképes igazolvány bemutatása.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
