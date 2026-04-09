Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 9.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 9.

Névnap

Erhard

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 377.39 Ft

CHF: 408.91 Ft

GBP: 433.45 Ft

USD: 323.56 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 8.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 13, 14, 27, 28, 29, 31



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 58 db

5-ös találat: 2269 db

4-es találat: 32960 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39700 Ft

MOL: 3998 Ft

RICHTER: 12590 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.10: Északnyugatról vastagabb felhőzet sodródhat fölénk, amely leginkább a Dunántúlt érintheti - ebből főleg a nyugati tájakon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat. Keletebbre gomolyfelhős, napos időre lehet számítani. Az északias szél napközben helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, fagypont feletti értékek csak kevés helyen valószínűek. A fagyzugokban -5 foknál hidegebb is lehet! Délután 7, 14 fok valószínű.

2026.04.11: A gomolyosodó felhőzet mellett általában sok napsütés valószínű, északkeleten lehet több és vastagabb felhő, kevesebb napsütés. Helyenként záporeső nem kizárt. Az északias szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet -6 és +5 fok között alakulhat, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő, de a lehűlés mértéke a felhőzet miatt bizonytalan! Délután 9, 16 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de északias áramlással hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.04.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!