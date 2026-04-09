2026. április 9. csütörtök Erhard
11 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 9.)
Utazás

Pénzcentrum
2026. április 9. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 9.

Névnap

Erhard

Deviza árfolyam

EUR: 377.39 Ft
CHF: 408.91 Ft
GBP: 433.45 Ft
USD: 323.56 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 8.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 13, 14, 27, 28, 29, 31

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 58 db
5-ös találat: 2269 db
4-es találat: 32960 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39700 Ft
MOL: 3998 Ft
RICHTER: 12590 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.10: Északnyugatról vastagabb felhőzet sodródhat fölénk, amely leginkább a Dunántúlt érintheti - ebből főleg a nyugati tájakon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat. Keletebbre gomolyfelhős, napos időre lehet számítani. Az északias szél napközben helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, fagypont feletti értékek csak kevés helyen valószínűek. A fagyzugokban -5 foknál hidegebb is lehet! Délután 7, 14 fok valószínű.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.

2026.04.11: A gomolyosodó felhőzet mellett általában sok napsütés valószínű, északkeleten lehet több és vastagabb felhő, kevesebb napsütés. Helyenként záporeső nem kizárt. Az északias szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet -6 és +5 fok között alakulhat, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő, de a lehűlés mértéke a felhőzet miatt bizonytalan! Délután 9, 16 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de északias áramlással hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.04.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:16
08:03
07:45
07:30
07:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 8.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
2026. április 8.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
2026. április 8.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2
3 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
3
2 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
4
1 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
5
2 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 06:30
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 05:32
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
Agrárszektor  |  2026. április 9. 07:01
Szinte senki sem veszi ezt a zöldséget: fillérekért szórják ki a termelők