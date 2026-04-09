Miközben nyugaton derült ég lesz, keleten akár hódarazápor is kialakulhat, és az erős szél szinte mindenhol érezhető lesz.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 9.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 9.
Névnap
Erhard
Friss hírek
- Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
- Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
- Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
- Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
- Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
- Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
Deviza árfolyam
EUR: 377.39 Ft
CHF: 408.91 Ft
GBP: 433.45 Ft
USD: 323.56 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. április 8.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 13, 14, 27, 28, 29, 31
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 58 db
5-ös találat: 2269 db
4-es találat: 32960 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39700 Ft
MOL: 3998 Ft
RICHTER: 12590 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.10: Északnyugatról vastagabb felhőzet sodródhat fölénk, amely leginkább a Dunántúlt érintheti - ebből főleg a nyugati tájakon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat. Keletebbre gomolyfelhős, napos időre lehet számítani. Az északias szél napközben helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, fagypont feletti értékek csak kevés helyen valószínűek. A fagyzugokban -5 foknál hidegebb is lehet! Délután 7, 14 fok valószínű.
2026.04.11: A gomolyosodó felhőzet mellett általában sok napsütés valószínű, északkeleten lehet több és vastagabb felhő, kevesebb napsütés. Helyenként záporeső nem kizárt. Az északias szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet -6 és +5 fok között alakulhat, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő, de a lehűlés mértéke a felhőzet miatt bizonytalan! Délután 9, 16 fokra számíthatunk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de északias áramlással hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.04.08)
A szabályszegő kamionosoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk: egyetlen letérés a kijelölt útról súlyos büntetést hozhat.
Idén is visszatér a DiscoverEU program, amelynek keretében több mint 40 ezer európai fiatal utazhat ingyen vonattal a kontinensen.
Vance már ma elment volna, a terv azonban némi változást kapott, így holnap lesz megint közlekedési káosz Budapesten.
Brutálisan megdrágulhat a repülés: durva üzemanyaghiány és tömeges járattörlések bénítják majd a reptereket?
Az iráni konfliktus nyomán gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, ami világszerte súlyos kerozinhiányt okoz.
Vaskos belépődíjat szednek a magyarok egyik kedvenc városában: keményen fizethet minden nyaraló 2026-ban
Velence 2026-ban tovább szigorítja a turistaforgalom szabályozását: az egynapos látogatóknak a főszezonban ismét belépődíjat kell fizetniük.
Minderről maga a tulajdonos számolt be a közösségi médiában.
Példátlan szigorítás a népszerű nyaralóhely repterein: alig tankolhatnak a felszálló gépek, hatalmas a hiány
A helyi tartalékok azért merültek le ilyen gyorsan, mert az elmúlt napokban a már korlátozás alatt álló repülőterekről érkező járatok jelentős része itt tankolt.
A diplomáciai esemény miatt a rendőrség és a BKK is komoly, esetenként szakaszos útlezárásokra figyelmeztet.
Rémálom lesz a közlekedés a magyar utakon: az amerikai alelnök miatt kerületek bénulnak le, még a metró is leáll
Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten.
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok
Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Súlyos eurókat bukhat, aki ezt benézi: alig ismert trükkökkel utazhatunk gombokért a népszerű mediterrán országba
Némi tervezéssel és helyi ismeretekkel a csizma alakú ország felfedezése meglepően kedvező áron is megvalósítható.
Fájdalmas véget ér a nyárias meleg: brutális hidegfront teszi tönkre a tavaszi szünet hátralévő részét
A húsvéti nyárias időjárást követően drasztikus lehűlés veszi kezdetét a tavaszi szünet hátralévő részében.
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
Utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén.
Kinti programot tervezel húsvétkor? Most futott be a friss jelentés, erre mindenképpen figyelned kell
Húsvétvasárnap sok napsütésre számíthatunk a térségben, nagyobb csapadék sem várható.
