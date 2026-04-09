Gazdaság

A hatalmas rali után jöhet a kijózanodás: eséssel nyithat a magyar tőzsde

2026. április 9. 08:52

Negatív korrekcióval nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 3768,85 pontos, 2,99 százalékos emelkedéssel, 129 730,83 ponton zárt szerdán.

Varga Zoltán azt írta: előző nap a kedvező befektetői hangulat miatt rég nem látott emelkedést mutatott a tőzsde, azonban a csütörtöki nyitásban csökkenés várható, mivel több fél is megsértette a kéthetes iráni tűzszünetet, ami ismét elbizonytalanítja a piacokat.

A vezető részvények közül az OTP újabb fontos ellenállást tört át 38 683 forintnál, a következő ellenállási zóna a 40 000-40 140 forintos tartományhoz köthető. A bankpapír jegyzése 2080 forinttal, 5,53 százalékkal 39 700 forintra erősödött, forgalma 40,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 3900 és 3930 forintnál láthatók fontos támaszok, míg ellenállás továbbra is 4000-4025 forint között húzódik. Szerdán az olajpapír árfolyama 22 forinttal, 0,55 százalékkal 3998 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyamában 2268 forintnál látható a következő akadály, míg 2157 forintnál támasz. A távközlési papír ára 42 forinttal, 1,92 százalékkal 2232 forintra nőtt, forgalma 1,5 milliárd forint volt.

A Richter jegyzése is nagyot ugrott, a következő ellenállás 12 640 forintnál látható, míg 12 270 forintnál támasz van. A gyógyszerpapír árfolyama 380 forinttal, 3,11 százalékkal 12 590 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

